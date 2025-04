Bigbanki 2025. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas esimese kvartali lõpuks rekordilise 2,3 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 102 miljoni euro võrra (+5%) ja aastaga 550 miljoni euro võrra (+32%). Eelmise kvartaliga võrreldes kasvas ärilaenude portfell 44 miljoni euro võrra (+6%) 808 miljoni euroni, eluasemelaenude portfell 51 miljoni euro võrra (+8%) 664 miljoni euroni ja tarbimislaenude portfell 12 miljoni euro võrra (+1%) 840 miljoni euroni.

Hoiuseportfell kasvas esimeses kvartalis eelkõige säästuhoiuse toel. Väiksema hoiuseportfelliga riikides pakkus Bigbank esimeses kvartalis atraktiivseid säästuhoiuse intresse, kõrgeimaks määraks oli Eestis läbi kvartali pakutud 3,25%. Hollandis ja Saksamaal, kus on suurimad säästuhoiuseportfellid, olid intressimäärad küll madalamad, kuid ka sealsed kliendid tundsid vaatamata tihedale konkurentsiolukorrale ja alanevatele intressimääradele suurt huvi Bigbanki säästuhoiuse vastu. Kontserni säästuhoiuseportfell kasvas kvartaliga 124 miljoni euro võrra, jõudes 1,14 miljardi euroni (+12%). Tähtajalise hoiuse portfell kasvas 33 miljoni euro võrra, jõudes 1,4 miljardi euroni (+2%). Möödunud aasta detsembris Eestis olemasolevatele klientidele avatud arveldukontode jääk ulatus esimese kvartali lõpus 3 miljoni euroni. Kontserni hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 159 miljoni euro võrra (+7%) ja aastaga 400 miljoni euro võrra (+19%) 2,55 miljardi euroni.

Bigbank teenis 2025. aasta esimeses kvartalis 9,8 miljonit eurot puhaskasumit. 2024. aasta esimese kvartaliga võrreldes oli puhaskasum 3,4 miljoni euro võrra suurem. Kasumi suurenemise peamiseks põhjuseks oli tarbimislaenude portfelli maksekäitumise paranemine, mis kajastus eeldatava krediidikahju netokulu vähenemises 1,1 miljoni euro võrra ja eraldiste kulu vähenemises 2,4 miljoni euro võrra.

2024. aasta esimese kvartaliga võrreldes kasvasid intressitulud 3,3 miljonit eurot 46,2 miljoni euroni (+8%). Intressikulud kasvasid suurenenud hoiuseportfelli ja kasvanud väljastatud võlakirjade mahu tõttu samuti 3,3 miljoni euro võrra 20,6 miljoni euroni (+19%). Bigbanki netointressitulu oli aastataguse esimese kvartaliga võrreldes täpselt sama ehk 25,6 miljonit eurot.

Positiivne areng esimeses kvartalis oli Balti riikide tarbimislaenuportfellide maksekäitumise paranemine, mille tulemusena Kontserni eeldatav krediidikahju netokulu vähenes võrreldes 2024. aasta esimese kvartaliga 1,1 miljonit eurot 4,6 miljoni euroni. Lisaks kui 2024. aasta esimeses kvartalis tuli moodustada eraldisi 2,4 miljoni euro ulatuses, siis 2025. aasta esimese kvartalis vastav kulu puudus. Kodulaenude krediidikvaliteet oli jätkuvalt väga kõrge ja ärilaenude portfell üsna stabiilne.

2024. aasta lõpuga võrreldes kasvas üle 90 päeva viivituses olev laenuportfell 4,7 miljoni euro võrra 58,8 miljoni euroni, mis moodustas 2,5% kogu laenuportfellist (+0,1 protsendipunkti võrreldes eelmise aasta lõpuga). 3. etapi nõuete maht kasvas esimeses kvartalis 10,1 miljoni euro võrra ja ulatus kvartali lõpuks 5,1%-ni laenunõuetest (+0,2 protsendipunkti võrreldes eelmise aasta lõpuga). 3. etapis olevate nõuete suhteliselt kõrge tase on peamiselt seotud mõne üksiku suurema laenuga, mis samas on hästi tagatud ning seetõttu ei suurenda ka eeldatava krediidikahju kulu. Kuna 3. etapi laenunõuete osakaal tõusis üle 5% taseme, aktiveeris Bigbank tegevuskava antud taseme vähendamiseks alla 5%. Vastavat liikumist ei saa lugeda ettenägematuks asjaoluks, sest viimaste kvartalite jooksul on Kontsern oluliselt vähendanud mittetöötavate laenude müümist. Üle 90 päeva viivituses olevate laenude väiksem kasv ja ka madalam üldine tase näitavad, et reaalsete pikaajaliste makseviivituste kõrval moodustavad olulise osa 3. etapi võlgnevustest ka laenud, mis ei ole pikaajalises makseviivituses.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell kasvas esimese kvartali lõpuks 72,6 miljoni euroni (+9% võrreldes 2024. aasta lõpuga). Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutuselt Kontsern aruandeperioodil kasumit ega kahjumit ei teeninud.

Esimeses kvartalis emiteeris Bigbank 3 miljoni euro ulatuses AT1 võlakirju, suurendades samas mahus esimese taseme täiendavaid omavahendeid. Kokku emiteeriti 300 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot 38 investorile. Emissiooni esialgne maht (3 miljonit eurot) märgiti täies mahus. Lisaks suurendas Bigbank esimeses kvartalis 2024. aasta novembris emiteeritud AT1 võlakirjade mahtu 1 miljoni euro võrra.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes I kvartal 2025 I kvartal 2024 3 kuud 2025 3 kuud 2024 Netointressitulu 25 574 25 557 25 574 25 557 Neto teenustasud 2 523 2 164 2 523 2 164 Netokasum finantsvaradelt 1 950 1 071 1 950 1 071 Neto tegevustulud -895 -849 -895 -849 Neto tegevustulud kokku 29 152 27 943 29 152 27 943 Palgakulud -7 477 -6 412 -7 477 -6 412 Halduskulud -2 752 -3 669 -2 752 -3 669 Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 137 -2 052 -2 137 -2 052 Muu kasum (kahjum) 14 -2 419 14 -2 419 Tegevuskulud kokku -12 352 -14 552 -12 352 -14 552 Kasum enne allahindluste kulu 16 800 13 391 16 800 13 391 Eeldatava krediidikahju netokulu -4 635 -5 720 -4 635 -5 720 Kasum enne maksustamist 12 165 7 671 12 165 7 671 Tulumaks -2 301 -1 275 -2 301 -1 275 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 9 864 6 396 9 864 6 396 Kasum lõppenud tegevustest 0 21 0 21 Aruandeperioodi kasum 9 864 6 417 9 864 6 417





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.03.2025 31.12.2024 31.03.2024 Raha ja raha ekvivalendid 487 160 448 661 652 065 Võlaväärtpaberid 49 431 22 334 13 586 Nõuded klientidele 2 297 987 2 196 482 1 747 606 Muud varad 109 603 110 939 89 823 Varad kokku 2 944 181 2 778 416 2 503 080 Klientide hoiused ja saadud laenud 2 560 513 2 401 689 2 161 463 Allutatud võlakirjad 95 943 91 668 76 476 Muud kohustised 16 885 15 290 21 688 Kohustised kokku 2 673 341 2 508 647 2 259 627 Omakapital 270 840 269 769 243 453 Kohustised ja omakapital kokku 2 944 181 2 778 416 2 503 080





Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

2025. aasta esimeses kvartalis jätkas Bigbank tugevat kasvu kõigis põhivaldkondades. Meie laenuportfell kasvas rekordilise 2,3 miljardi euroni, jätkates tõusu nii äri-, kodu- kui ka tarbimislaenude segmentides. Eriti rõõmustav on kodulaenude portfelli märgatav kasv, mis peegeldab lisaks elavnenud kinnisvaraturule ka klientide usaldust Bigbanki vastu.

Hoiuseportfell jätkas samuti kasvu, seda eelkõige säästuhoiuse toel. Rõõm on tõdeda, et üha enam inimesi on valinud meie säästuhoiuse – toote, mis ühendab turu parimate hulka kuuluvad intressipakkumised paindliku ligipääsuga säästudele. Kvartali jooksul suurenes säästuhoiuse portfelli maht 123 miljoni euro võrra, jõudes kontserni rekordilise 1,14 miljardi euroni.

Möödunud aasta detsembris lansseeritud arvelduskonto teenus Eesti klientidele on saanud sooja vastuvõtu. Kvartali lõpuks oli arvelduskonto avanud üle 3500 kliendi. Bigbank pakub arvelduskonto jäägilt klientidele 2%-list intressi. Tootearendus igapäevapanganduse vallas jätkub täie hooga ka järgmistes kvartalites, eesmärgiga tuua turule uusi funktsionaalsusi Eestis ning laiendada teenust järk-järgult ka Lätti ja Leetu.

Aasta esimese kvartali puhaskasumiks kujunes 9,8 miljonit eurot, mis on 3,4 miljoni võrra rohkem kui aasta varem samal ajal. Tulemuse kasvu toetas muu hulgas tarbimislaenude portfelli maksekäitumise oluline paranemine, mis tõi kaasa ka eeldatava krediidikahju netokulu vähenemise.

Märtsis viisime edukalt läbi 3 miljoni euro suuruse AT1 võlakirjaemissiooni, mis märgiti täismahus. Lisaks suurendasime 2024. aasta novembris emiteeritud võlakirjade mahtu 1 miljoni euro võrra. Mõlemad tehingud olid suunatud regulatiivsete kapitalinõuete täitmisele ning toetavad panga strateegilise kasvu jätkumist, keskendudes laenuportfelli laiendamisele kodu- ja ärilaenude valdkonnas.

Täname kõiki investoreid ja partnereid usalduse eest. Meie eesmärk on jätkuvalt pakkuda tugevat, vastutustundlikku ja pikaajaliselt väärtust loovat pangandust.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31. märtsi 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,9 miljardit eurot ning omakapital 271 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 169 000 aktiivse kliendi ning üle 550 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

