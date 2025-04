HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.4.2025 klo 8.25

Huhtamäki ostaa Zellwin Farms Companyn

Huhtamäki on ostanut Zellwoodissa, Florida, Yhdysvallat, toimivan Zellwin Farmsin. Yksityisomistuksessa olleen liiketoiminnan velaton arvo on 18 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Yritysosto tukee Huhtamäen kasvua muotoonpuristetuissa kuitupakkauksissa, erityisesti kananmunakartonkien ja -kennojen osalta.



Zellwin Farms on palvellut Kaakkois-Yhdysvaltojen kananmunatuottajia toimipaikastaan yli 20 vuoden ajan. Hankitun liiketoiminnan vuotuinen liikevaihto on noin 20 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Yrityskaupan myötä Huhtamäki saa lisää kapasiteettia ja osaamista muotoonpuristettujen kuitupakkausten alalla.



"Tämä yrityskauppa on houkutteleva meille, sillä Pohjois-Amerikassa lainsäädännön muutokset tukevat kananmunapakkausten siirtymistä kohti uusiutuvia ja kierrätettäviä vaihtoehtoja, kuten muotoonpuristettuja kuitupakkauksia. Yrityskauppa tukee pyrkimystämme olla alan johtava toimija, lisää kapasiteettiamme ja vahvistaa tuotantoverkostoamme sekä auttaa parantamaan erinomaisia asiakassuhteitamme", sanoo Ann O’Hara, johtaja, North America.



"Pyrimme vauhdittamaan kasvua kaikkia työkalujamme hyödyntäen. Yrityskaupat ovat tärkeä osa työkalupakkiamme. Pyrimme kurinalaisuuteen toteuttaa yrityskauppoja niillä markkinoilla ja maantieteellisillä alueilla, joilla olemme varmoja niiden luovan arvoa osakkeenomistajille. Tämä kannattavuuttamme parantava yrityskauppa sopii täydellisesti kriteereihimme ja tukee osakekohtaista tulostamme heti ensimmäisenä vuotena", sanoo Ralf K. Wunderlich, Huhtamäen toimitusjohtaja.

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.



Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 102 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.