WORLDLINE : Evolution du Conseil d'administration

Jérôme Grivet est nommé au Conseil d'administration de Worldline, en remplacement d'Olivier Gavalda

Paris, La Défense, le 24 avril 2025

Worldline annonce une évolution de son Conseil d'administration. À partir du 23 avril 2025, Jérôme Grivet remplace Olivier Gavalda en tant que représentant de Crédit Agricole S.A. Jérôme Grivet rejoint également le Comité Investissements.

S’appuyant sur les contributions d'Olivier Gavalda, Jérôme Grivet mettra son expertise et son leadership au service de Worldline pour renforcer la transformation et la stratégie de l'entreprise. Ses compétences en finance, stratégie, management et gouvernance ajouteront une valeur significative au Groupe et à son cadre de gouvernance.

Wilfried Verstraete, Président de Worldline, a déclaré : « Je me réjouis d’accueillir Jérôme Grivet en tant que nouveau représentant du Crédit Agricole au sein du Conseil d'administration de Worldline. Fort de son expérience substantielle en finance et en stratégie d'entreprise, notamment en tant que Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A., en charge du Pilotage et des fonctions de Contrôle, il apporte une expertise et un leadership de grande valeur à notre conseil. Ses compétences stratégiques, acquises au fil des années à la tête d'importantes institutions financières, constitueront un atout précieux pour la gouvernance et les initiatives futures de Worldline. »

Biographie

Actuellement Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A., en charge du Pilotage et des fonctions de Contrôle depuis septembre 2022 et Membre du Comité exécutif de Crédit Agricole S.A.

Jérôme Grivet commence sa carrière dans l’administration. Il est notamment conseiller pour les Affaires européennes du Premier ministre Alain Juppé, avant de rejoindre le Crédit Lyonnais en 1998 en tant que responsable de la Direction financière et du Contrôle de gestion de la banque commerciale en France. En 2001, il est nommé Directeur de la Stratégie du Crédit Lyonnais. Il occupe ensuite les mêmes fonctions au sein de Crédit Agricole S.A. En charge des Finances, du Secrétariat général et de la Stratégie de Calyon en 2004, il en devient Directeur général délégué en 2007. Fin 2010, il devient Directeur général de Crédit Agricole Assurances et Directeur général de Predica. En 2015, il est nommé Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Finances Groupe et prend la responsabilité du pôle Pilotage en 2021.

Inspecteur des finances, ancien élève de l’ENA, Jérôme Grivet est diplômé de l’ESSEC et de l’Institut d’études politiques de Paris.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

5 juin 2025 Assemblée Générale Annuelle 30 juillet 2025 Résultats du S1 2025



RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Peter Farren

E peter.farren@worldline.com

Guillaume Delaunay

E guillaume.delaunay@worldline.com

COMMUNICATION

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires d’environ 4,6 milliards d'euros en 2024. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

Pièce jointe