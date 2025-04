2025. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

2025. aasta esimene kvartal jätkas Eesti kinnisvaraturul 2024. aasta lõpus alanud mõõdukat taastumist. Hoolimata majanduse üldisest ettevaatlikust meeleolust, püsis turg stabiilne ning näitas esimesi tõsiseltvõetavaid märke kosumisest. Euribori langus jätkus ja koos stabiliseeruva inflatsiooniga aitas see kaasa nii tehinguaktiivsuse kui ka tarbijate huvi paranemisele, eriti eluasemeturu segmendis.

Tallinna uusarenduste turg näitas kvartali jooksul jätkuvalt tugevat aktiivsust. Kuigi rekordilisi müügitulemusi ei saavutatud, püsis huvi kõrge ning hinnatasemed stabiliseerusid. Rannakalda arenduses müüs Arco Vara 2025. aasta esimeses kvartalis veel 4 korterit, tõstes kogu arenduse müügimahu 91 korterini 113-st. Soodi 6 projektis jätkus eelmüük rahulikult, kvartali lõpuks oli eelmüüdud endiselt 10 korterit 66-st. Ehitusluba arenduse alustamiseks on menetluse lõppfaasis, mistõttu on reaalse ehitustegevuse algus planeeritud 2025. aasta teise kvartali lõppu.

2025. aasta esimeses kvartalis omandas Arco Vara uue arenduspinna Tallinnas, Spordi tänaval. Tegemist on atraktiivse asukohaga elamuarenduseks sobiva kinnistuga, mille ostuga laiendab Arco Vara oma projektide portfelli Tallinna hinnatud piirkondades. Spordi kodude eelmüügiga on plaanis alustada 2025. aasta teises kvartalis ning ehitustööde algus on kavandatud sama kvartali lõppu. Esmased projekteerimis- ja ettevalmistustööd on käimas.

Kodulahe arenduse viimane etapp, Lammi 6, liikus samuti edasi. Detailplaneeringu koostamine jätkus ning koostöös linnaosavalitsusega tehti edusamme, mis võimaldavad projektiga järgmisesse etappi jõuda. Ehitust loodame alustada umbes kahe aasta pärast.

Arco Vara järgmise suurprojekti, Arcojärve ettevalmistustööd jätkuvad plaanipäraselt. Keskendume projekteerimislahenduste arendamisele, arenduse lisandväärtuste väljatöötamisele ning potentsiaalsete klientide sihtrühmade kaardistamisele. Projekt on seni pälvinud märkimisväärset huvi ning meie peamiseks eesmärgiks on tagada detailplaneeringu kinnitamine lähikuudel. Ehitustööde algus on kavandatud 2025. aasta lõppu.

Bulgaaria meeskond viis Botanica Lozeni projekti veelgi lähemale valmimisele, kvartali lõpuks oli saavutatud 95% projektivalmidus. Kogu arendus on plaanis lõpetada 2025. aasta teise kvartali lõpuks. Botanica Lozeni arenduses püsis müügiseis stabiilne, kvartali lõpuks oli müüdud 9 maja 16-st. Projekti atraktiivsust suurendas ka haljastustööde peaaegu täielik valmimine, mis vastab kohalike ostjate eelistustele.

Merivälja Kuldlehe arendus säilitas oma esindusliku ja eksklusiivse positsiooni turul. Kuigi kvartali jooksul uusi müügitehinguid ei lisandunud, püsis huvi korterite vastu aktiivsena. Arvestades arenduse kõrget turuväärtust ja ainulaadset asukohta, sõltub selle täielik realiseerimine suuresti turu üldisest kindlusest ja sihtrühma ostujõu taastumisest. Käesolevaks hetkeks on müüdud 2 korterit 5-st.

Üldise turupildi osas jätkus kinnisvarasektori vaoshoitud, ent positiivne liikumine. Tehingute arv püsis eelneva kvartaliga võrreldes kergelt kasvavas või samas trendis, mis kinnitab, et suurimad majanduslikud raskused on tõenäoliselt ületatud. Intressimäärade aeglane alanemine ja investorite taastuv usaldus loovad eelduse kinnisvaraturu järkjärguliseks tugevnemiseks 2025. aasta teises pooles.

Arco Vara peamised väljakutsed lähitulevikus jäävad samaks: edukas müügitegevus Kodulahe ja Kuldlehe projektides Eestis ning Botanica Lozeni majade müügi lõpuleviimine Bulgaarias. Müügitegevuse fookuses on valmiskorterite ja majade realiseerimine, tagamaks ettevõtte stabiilne rahavoog ning võimaldamaks järgmiste suurprojektide edukat käivitamist.

Kokkuvõttes kujunes 2025. aasta esimene kvartal stabiilsuse ja ettevalmistuste perioodiks, mil kinnisvaraturg liikus vaikselt, ent kindlalt taastumise suunas.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2025. aasta I kvartali müügitulu oli 1 706 tuhat eurot, mis on 716 tuhat eurot rohkem kui 2024. aasta I kvartali müügitulu 990 tuhat eurot.

2025. aasta I kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 259 tuhat eurot ja puhaskasumiks 103 tuhat eurot. 2024. aasta I kvartalis sai grupp ärikahjumit 208 tuhat eurot ja puhaskahjumit 349 tuhat eurot.

2025. aasta I kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 4 korterit, 2024. aasta I kvartalis müüdi 3 korterit ja 1 äripind. 31.03.2025 seisuga oli laos valmis 24 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) kasvas 2025. aasta 3 kuuga 1 960 tuhande euro võrra, tasemele 15 455 tuhat eurot 31.03.2025 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.03.2025 seisuga 8,2%, mis on 0,5% võrra madalam võrreldes 31.12.2024 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2025. aasta I kvartalis 1 706 tuhat eurot (I kvartal 2024: 990 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas I kvartalis 1 589 tuhat eurot (2024. aasta I kvartalis 927 eurot).

Muu müügitulu hõlmab peamiselt tulu kinnisvarabüroode frantsiisitasudest Eestist, Lätist ja Bulgaariast. 2025. aasta I kvartali frantsiisitasud olid 65 tuhat eurot, 2024. aasta I kvartali frantsiisitulud olid 55 tuhat eurot.

Soodi 6 aadressile kerkib kolme maja kujul 62 korterit ning 4 äripinda. Käesoleva aruande ilmumise ajaks on eelmüüdud 8 korterit ja 2 äripinda. Kodud on planeeritud valmima 2026. aastal.

Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapis valmis paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 21 vabad.

Arco Vara tütarettevõte Arcojärve OÜ sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. Arco Vara tütarettevõttel on kohustus tasuda maa ostu eest täiendavalt 1 627 tuhat eurot kolme kuu jooksul alates kinnistule detailplaneeringu kehtestamisest Tallinna Linnavalitsuse poolt, kuid mitte hiljem kui 30.04.2026. Esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2025. aastasse.

Kuldlehe projektis Pirital on 5 avara koduga eksklusiivne kobarelamu, kus kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 5st korterist 3 vabad.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud - esimese etapi eramud valmivad 2025. aasta II kvartalis. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 9 eelmüüdud.

Arco Vara tütarettevõtte Kerberon OÜ arendas 2024. aastal ehitusfirma Arco Tarc OÜ abil kuue siseväljakuga täisautomaatse padelikeskuse aadressile Helme 18. Hall on antud pikaajalisele täisrendile ning teenib grupile 2024. aastast renditulu.

Arco Vara tütarettevõtte Kerberon OÜ arendas 2024. aastal ehitusfirma Arco Tarc OÜ abil kuue siseväljakuga täisautomaatse padelikeskuse aadressile Helme 18. Hall on antud täisrendile ning teenib grupile renditulu.

2025. aasta I kvartalis soetas grupp ehitusõigusega kinnistu aadressile Spordi 3a, 3b Kristiine Tallinn. Arendusele tuleb kahe maja kujul ning maa-aluse parklaga 7 600 m2 elamukinnisvara (brutoehitusmaht). Hoonetes on kokku 56 korterit, millest mitmetel on rõdu või terrass. Spordi 3a ja 3b korterite eelmüük algab 2025. aasta II kvartalis ning koduomanikud saavad võtmed kätte 2026. aasta lõpuks. Projekti koguinvesteering on 15 miljonit eurot. Hooned ehitab Arco Vara ehitusettevõte Arco Tarc OÜ.





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes I kv 2025 I kv 2024 Müügitulu enda kinnisvara müügist 1 589 927 Müügitulu teenuste müügist 117 63 Müügitulu kokku 1 706 990 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -1 108 -817 Brutokasum 598 173 Turustuskulud -69 -70 Üldhalduskulud -270 -297 Muud ärikulud 0 -14 Ärikasum (-kahjum) 259 -208 Finantstulud ja -kulud -143 -141 Kasum/kahjum enne tulumaksu 116 -349 Tulumaksukulu -13 0 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 103 -349



Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum 103 -349 Emaettevõtte omanike osa koondkasumis (-kahjumis) 103 -349 - tava 0,01 -0,03 - lahustatud 0,01 -0,03





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.03.2025 31.12.2024 Raha ja raha ekvivalendid 1 113 1 720 Nõuded ja ettemaksed 6 310 5 690 Varud 32 329 29 170 Käibevara kokku 39 752 36 580 Nõuded ja ettemaksed 18 18 Kinnisvarainvesteeringud 2 296 2 296 Materiaalne põhivara 605 622 Immateriaalne põhivara 57 52 Põhivara kokku 2 976 2 988 VARAD KOKKU 42 728 39 568 Laenukohustused 235 234 Võlad ja saadud ettemaksed 6 203 4 487 Garantiieraldised 115 127 Lühiajalised kohustused kokku 6 553 4 848 Laenukohustused 16 333 14 981 Pikaajalised kohustused kokku 16 333 14 981 KOHUSTUSED KOKKU 22 886 19 829 Aktsiakapital 7 272 7 272 Ülekurss 3 835 3 835 Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011 Muud reservid 27 27 Jaotamata kasum 6 697 6 594 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 19 842 19 739 OMAKAPITAL KOKKU 19 842 19 739 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 42 728 39 568





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

Tel: +372 614 4630

www.arcovara.com

Manus