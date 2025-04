Quadient nommée Leader dans le rapport SPARK Matrix™ 2025 pour la gestion des communications clients

Le groupe QKS reconnaît Quadient pour ses capacités avancées basées sur l'IA, qui simplifient et améliorent la création et l'orchestration d'interactions client hyper-personnalisées et impactantes

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, a été reconnue pour la cinquième année consécutive comme Leader dans le rapport d’analyse SPARK Matrix™ : Gestion des communications clients (CCM), Q2 2025, publié par le cabinet de conseil et d’analyse global QKS Group. Le rapport propose une analyse détaillée et une évaluation stratégique des fournisseurs, classant les acteurs en fonction de leur excellence technologique et de leur impact client.

L’édition 2025 du rapport SPARK Matrix met particulièrement en lumière la manière dont les éditeurs de solutions CCM tirent parti de l’intelligence artificielle (IA) pour rendre les interactions client plus pertinentes, fluides et contextualisées. Quadient s’est distinguée pour l’enrichissement de ses capacités en intelligence artificielle, incluant l’analyse et la notation des sentiments, la traduction multilingue ainsi que la détection des données personnelles (PII – Personally Identifiable Information). Ses fonctionnalités avancées, telles que l’assistance à la rédaction de scripts, permettent d’améliorer significativement la productivité, la précision et la performance des collaborateurs en automatisant des tâches complexes de transfert et de traitement de données.

« Quadient continue de créer une valeur significative dans le domaine du CCM grâce à une plateforme qui allie performance, flexibilité et innovation », a déclaré Saurabh Raj, analyste senior chez QKS Group. « Leur approche permet d’adresser les exigences de volume et conformité des communications, ainsi que l'orchestration en temps réel des parcours clients et la modernisation grâce à l'IA, fait d'elle un choix idéal pour les organisations ayant des besoins complexes en communication. Elle prend en charge plusieurs modèles de déploiement, sur site, en mode hybride ou dans le cloud, permettant ainsi aux clients d’aligner la technologie sur leurs stratégies globales d’IT et de conformité réglementaire ».

Par ailleurs, Quadient a été reconnue pour sa stratégie différenciante en matière d’intelligence artificielle, qui permet aux organisations utilisant sa solution CCM, Quadient Inspire, d’exploiter le service d’IA de leur choix, de confiance et conforme à leurs standards, afin de garantir la sécurité des données et une adoption cohérente de l’IA. En capitalisant sur les investissements existants en intelligence artificielle, les entreprises s’assurent que les analyses générées par l’IA sont parfaitement alignées avec leurs besoins métiers spécifiques, leurs politiques de sécurité et les exigences réglementaires en vigueur.

Au-delà du CCM, la plateforme d’automatisation intelligente de Quadient est régulièrement reconnue comme Leader dans le SPARK Matrix dans plusieurs catégories, telles que la cartographie du parcours client, l’automatisation de la gestion des comptes fournisseurs et celle des comptes clients.

« Être une nouvelle fois désignés comme Leader du SPARK Matrix dans la catégorie CCM constitue, selon nous, une reconnaissance claire de notre engagement continu en faveur de l’innovation dans l’automatisation pilotée par l’intelligence artificielle », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Digitale chez Quadient. « Grâce à ses capacités avancées basées sur l’IA, Quadient permet aux entreprises de créer des interactions clients hyper-personnalisées et efficaces, ce qui vient améliorer la satisfaction et la fidélité des clients, et contribue à la réduction des risques de non-conformité et des relations durables sur le long-terme ».

Pour obtenir un exemplaire exclusif du rapport : https://www.quadient.com/fr/ressources/spark-matrix-ccm-2025.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

