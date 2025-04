Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanojan vertailutiedot 1.1.-31.12.2024 uudella segmenttirakenteella

Lassila & Tikanoja tiedotti 13.12.2024, että tammikuun 1. päivästä 2025 alkaen yhtiöllä on kolme raportoitavaa segmenttiä: Kiertotalousliiketoiminta, joka muodostuu aikaisemmista Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialoista, sekä Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi. Lassila & Tikanoja uudisti toimintamallinsa vuoden 2024 aikana, jonka yhteydessä myös organisaatiorakenne uudistettiin vauhdittamaan strategian toteutusta ja tukemaan kiertotalousliiketoimintojen kasvua.

Vertailuluvut uudella segmenttirakenteella esitetään alla olevissa taulukoissa. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Tammi-maaliskuun 2025 osavuosikatsaus, joka julkistetaan 29.4.2025, tulee seuraamaan uutta segmenttirakennetta.

Kumulatiiviset segmenttitiedot Liikevaihto 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 93,0 208,2 318,6 424,0 Kiinteistöpalvelut Suomi 63,3 121,8 179,2 238,0 Kiinteistöpalvelut Ruotsi 29,5 55,7 80,9 111,9 Toimialojen välinen liikevaihto -0,7 -1,4 -2,1 -3,1 L&T yhteensä 185,0 384,2 576,5 770,7 Liikevoitto 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 2,3 16,2 32,4 41,2 Kiinteistöpalvelut Suomi -0,1 1,9 6,8 9,4 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -2,1 -4,6 -6,1 -35,1 Konsernihallinto ja muut -1,8 -4,1 -4,8 -5,7 L&T yhteensä -1,7 9,3 28,2 9,8 Oikaistu liikevoitto 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 2,6 16,6 33,0 42,8 Kiinteistöpalvelut Suomi -0,1 1,9 6,8 9,6 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -2,1 -4,6 -6,0 -7,5 Konsernihallinto ja muut -0,4 -1,1 -1,0 -1,6 L&T yhteensä 0,0 12,7 32,7 43,2 EBITDA 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 12,9 37,8 64,7 84,7 Kiinteistöpalvelut Suomi 1,6 5,2 11,8 16,2 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -0,9 -2,1 -2,5 -7,0 Konsernihallinto ja muut -1,6 -3,7 -4,2 -4,9 L&T yhteensä 12,1 37,2 69,9 89,0 Liikevoitto 2024 2024 2024 2024 % liikevaihdosta 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 2,5 7,8 10,2 9,7 Kiinteistöpalvelut Suomi -0,2 1,5 3,8 3,9 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -7,1 -8,3 -7,5 -31,3 L&T yhteensä -0,9 2,4 4,9 1,3 Oikaistu liikevoitto 2024 2024 2024 2024 % liikevaihdosta 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 2,8 8,0 10,3 10,1 Kiinteistöpalvelut Suomi -0,2 1,5 3,8 4,0 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -7,1 -8,3 -7,5 -6,7 L&T yhteensä 0,0 3,3 5,7 5,6 EBITDA 2024 2024 2024 2024 % liikevaihdosta 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 13,9 18,1 20,3 20,0 Kiinteistöpalvelut Suomi 2,5 4,3 6,6 6,8 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -3,0 -3,8 -3,1 -6,3 L&T yhteensä 6,5 9,7 12,1 11,5 Bruttoinvestoinnit 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 10,8 20,9 28,2 35,9 Kiinteistöpalvelut Suomi 0,1 0,5 1,1 1,1 Kiinteistöpalvelut Ruotsi 0,0 0,0 0,1 0,1 Konsernihallinto ja muut 0,2 0,3 0,3 0,4 L&T yhteensä 11,1 21,7 29,7 37,5 Poistot ja arvonalentumiset 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 10,6 21,6 32,4 43,4 Kiinteistöpalvelut Suomi 1,7 3,4 5,1 6,8 Kiinteistöpalvelut Ruotsi1 1,2 2,5 3,6 28,1 Konsernihallinto ja muut 0,2 0,4 0,6 0,9 L&T yhteensä 13,8 27,9 41,6 79,2 1 Sisältää joulukuussa 2024 kirjatun 23,3 miljoonan euron liikearvon arvonalentumisen. Sijoitettu pääoma 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 310,8 315,0 309,3 299,7 Kiinteistöpalvelut Suomi 22,2 21,3 22,2 17,0 Kiinteistöpalvelut Ruotsi 59,8 58,2 58,7 29,9 Konsernihallinto ja muut 24,9 37,5 50,1 49,5 L&T yhteensä 417,6 432,0 440,3 396,1 Sijoitetun pääoman tuotto 2024 2024 2024 2024 % 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 13,1 13,5 13,0 13,8 Kiinteistöpalvelut Suomi 18,6 29,2 33,8 51,4 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -8,2 -9,2 -11,7 -77,9 L&T yhteensä 9,7 9,7 9,0 3,3 Henkilöstömäärä katsauskauden 2024 2024 2024 2024 lopussa 1-3 1-6 1-9 1-12 Kiertotalousliiketoiminta 2 214 2 410 2 276 2 168 Kiinteistöpalvelut Suomi 4 257 4 519 4 196 4 140 Kiinteistöpalvelut Ruotsi 1 103 1 100 1 149 1 032 Konsernihallinto ja muut 112 113 105 101 L&T yhteensä 7 686 8 142 7 726 7 441





Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin Liikevaihto 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 Kiertotalousliiketoiminta 93,0 115,2 110,4 105,4 Kiinteistöpalvelut Suomi 63,3 58,5 57,4 58,8 Kiinteistöpalvelut Ruotsi 29,5 26,2 25,2 31,0 Toimialojen välinen liikevaihto -0,7 -0,7 -0,7 -1,0 L&T yhteensä 185,0 199,2 192,3 194,2 Liikevoitto 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 Kiertotalousliiketoiminta 2,3 13,9 16,2 8,9 Kiinteistöpalvelut Suomi -0,1 2,0 4,9 2,6 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -2,1 -2,5 -1,5 -29,0 Konsernihallinto ja muut -1,8 -2,4 -0,7 -0,9 L&T yhteensä -1,7 11,0 18,9 -18,4 Oikaistu liikevoitto 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 Kiertotalousliiketoiminta 2,6 14,0 16,4 9,9 Kiinteistöpalvelut Suomi -0,1 2,0 4,9 2,8 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -2,1 -2,5 -1,5 -1,5 Konsernihallinto ja muut -0,4 -0,8 0,1 -0,6 L&T yhteensä 0,0 12,7 20,0 10,5 EBITDA 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 Kiertotalousliiketoiminta 12,9 24,8 26,9 20,0 Kiinteistöpalvelut Suomi 1,6 3,7 6,6 4,3 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -0,9 -1,3 -0,4 -4,5 Konsernihallinto ja muut -1,6 -2,2 -0,5 -0,7 L&T yhteensä 12,1 25,1 32,7 19,1 Liikevoitto 2024 2024 2024 2024 % liikevaihdosta 1-3 4-6 7-9 10-12 Kiertotalousliiketoiminta 2,5 12,1 14,6 8,4 Kiinteistöpalvelut Suomi -0,2 3,4 8,6 4,4 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -7,1 -9,6 -5,8 -93,5 L&T yhteensä -0,9 5,5 9,8 -9,5 Oikaistu liikevoitto 2024 2024 2024 2024 % liikevaihdosta 1-3 4-6 7-9 10-12 Kiertotalousliiketoiminta 2,8 12,1 14,8 9,4 Kiinteistöpalvelut Suomi -0,2 3,4 8,6 4,7 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -7,1 -9,6 -5,8 -4,8 L&T yhteensä 0,0 6,4 10,4 5,4 EBITDA 2024 2024 2024 2024 % liikevaihdosta 1-3 4-6 7-9 10-12 Kiertotalousliiketoiminta 13,9 21,6 24,4 18,9 Kiinteistöpalvelut Suomi 2,5 6,3 11,5 7,3 Kiinteistöpalvelut Ruotsi -3,0 -4,8 -1,4 -14,5 L&T yhteensä 6,5 12,6 17,0 9,9 Bruttoinvestoinnit 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 Kiertotalousliiketoiminta 10,8 10,0 7,3 7,7 Kiinteistöpalvelut Suomi 0,1 0,4 0,6 0,0 Kiinteistöpalvelut Ruotsi 0,0 0,0 0,0 0,0 Konsernihallinto ja muut 0,2 0,1 0,0 0,1 L&T yhteensä 11,1 10,5 8,0 7,8 Poistot ja arvonalentumiset 2024 2024 2024 2024 MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 Kiertotalousliiketoiminta 10,6 10,9 10,8 11,1 Kiinteistöpalvelut Suomi 1,7 1,7 1,7 1,7 Kiinteistöpalvelut Ruotsi1 1,2 1,3 1,1 24,5 Konsernihallinto ja muut 0,2 0,2 0,2 0,2 L&T yhteensä 13,8 14,1 13,8 37,5 1 Sisältää joulukuussa 2024 kirjatun 23,3 miljoonan euron liikearvon arvonalentumisen.

