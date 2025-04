Ilkka Oyj Pörssitiedote 24.4.2025, klo 18.40



ILKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Ilkka Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2025 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa yhteensä 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 28.4.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 6.5.2025.



PALKITSEMISRAPORTTI



Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin 2024.



HALLINTONEUVOSTON JÄSENET, TILINTARKASTAJA JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJA



Vuodelle 2025 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 19 jäsentä.



Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2029 päättyvälle kaudelle Janne Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta. Henkilöstön edustajaksi valittiin 2029 päättyvälle kaudelle Filip Ekman ja Joni-Henri Ruohonen.



Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.



Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.



Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka toimii yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana edellyttäen, että yhtiö on soveltuvan lainsäädännön mukaisesti velvollinen laatimaan varmennetun kestävyysraportin tilikaudelta 2025. Hallitus valtuutettiin päättämään kestävyysraportoinnin ja sen varmentamisen toteutuksesta tai toteuttamatta jättämisestä, mikäli yhtiöllä ei ole lakisääteistä velvollisuutta laatia varmennettua kestävyysraporttia tilikaudelta 2025. Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Lotta Nurminen. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan, mikäli kestävyysraportoinnin varmennusta toteutetaan.



OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN JA LUOVUTTAMINEN



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin 4,7 % yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin 3,9 % yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista.



Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.



Osakkeita voidaan hankkia yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tai käytettäväksi yhtiön mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,7 % yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin 3,9 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.



HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA/TAI MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA NIIDEN EHDOISTA



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.



Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3 850 000 II-sarjan osaketta tai osakkeisiin oikeuttavia optio- tai muita erityisiä oikeuksia. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 15,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 18,1 % II-sarjan osakkeista.



Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.6.2020 antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen. Tämä valtuutus ei kumoa muita osakeantivaltuutuksia.



LAHJOITUSVALTUUTUS



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.



OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI



Yhtiökokous päätti siirtää viimeistään 30.11.2025 pidettävän ylimääräiseen yhtiökokouksen käsiteltäväksi osakkeenomistaja Pertti Lehtolan ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiön hallituksen jäsenten valinta siirretään hallintoneuvostolta varsinaiselle yhtiökokoukselle ja että hallintoneuvoston tehtäväksi annetaan hallitusta koskevien ehdotusten laatiminen yhtiökokoukselle.



Yhtiö arvioi hallituksen valintatapaa ja yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja hallituksen välistä tehtävienjakoa erikseen osana kokonaisvaltaisempaa yhtiön hallintomallin arviointia ja uudistamista 24.3.2025 tiedotetulla tavoin.



OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ



Yhtiökokous päätti ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä 30.11.2025 mennessä päättämään yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, sekä pyytää yhtiön hallitusta valmistelemaan osakkeenomistajien Keskisuomalainen Oyj:n, Rebl Group Oyj:n, ML Stable Oy:n ja Mikko Laakkosen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakesarjojen yhdistämistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan ehdotuksen edellä tarkoitettuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen.





Ilkka lyhyesti

Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen ja kehittäen tekoälyä, dataa ja markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin ja teknologian osaaja.