Nanterre, le 24 avril 2025

INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 31 MARS 2025

Chiffre d'affaires en hausse de 4 % (16,3 milliards d'euros)

Solide performance d’ensemble des trois métiers du Groupe

Concessions (+8 %) : hausse du trafic sur les autoroutes et dans les aéroports



Services à l’énergie (+6 %) : activité dynamique à l’international ; bon niveau de prises de commandes dans les activités de fonds de commerce Construction : stabilisation du chiffre d’affaires à un niveau élevé, prises de commandes de VINCI Construction en progression



Niveau record du carnet de commandes

Perspectives 2025 inchangées

Nominations, à compter du 1er mai 2025, de Xavier Huillard en qualité de président du Conseil d’administration et de Pierre Anjolras en qualité de directeur général de VINCI

CHIFFRE D’AFFAIRES - PRINCIPAUX INDICATEURS





1er trimestre Variation

2025 / 2024 En millions d’euros 2025 2024 Réelle Comparable1 Concessions 2 546 2 352 +8,2 % +6,5 % VINCI Autoroutes 1 428 1 375 +3,8 % +3,8 % VINCI Airports 980 876 +11,9 % +9,0 % VINCI Highways 104 81 +28 % +11 % Autres concessions 34 20 +72 % +47 % Services à l’énergie 6 586 6 223 +5,8 % +3,2 % VINCI Energies 4 841 4 615 +4,9 % +1,6 % Cobra IS 1 744 1 608 +8,5 % +8,1 % Construction 7 294 7 247 +0,6 % -2,2 % VINCI Construction 7 058 6 999 +0,8 % -2,1 % VINCI Immobilier 235 248 -5,3 % -5,3 % Eliminations et retraitements (105) (97) Total Groupe* 16 320 15 725 +3,8 % +1,2 % dont : France 7 108 7 056 +0,7 % +0,6 % International 9 211 8 669 +6,3 % +1,7 % Europe hors France 5 924 5 531 +7,1 % +0,3 % International hors Europe 3 287 3 138 +4,8 % +4,2 % Trafic de VINCI Autoroutes +2,1 % vs T1 2024 Trafic passagers de VINCI Airports** +6,0 % vs T1 2024 Prises de commandes (en Mds€) 16,5 18,52 -11 % 2 Carnet de commandes*** (en Mds€) 72,0 66,7 +8 % Endettement financier net*** (en Mds€) (21,3) (16,9)





* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire). ** A périmètre comparable, intégrant les trafics des aéroports d’Edimbourg et de Budapest. *** Au 31 mars.

Les variations présentées ci-dessous sont, sauf mention contraire, exprimées par rapport au 1er trimestre 2024.

Chiffres clés consolidés

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 16,3 milliards d’euros au 1er trimestre 2025, en hausse de 3,8 % (croissance organique : +1,2 % ; impacts des changements de périmètre : +2,5 % ; impact des variations de change de +0,1 %).

A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 9,2 milliards d’euros, en croissance de 6,3 % à structure réelle et de 1,7 % à structure comparable. Les variations de périmètre concernent principalement les récentes acquisitions de VINCI Energies3 et de VINCI Construction4 ainsi que l’intégration de l’aéroport d’Édimbourg5 par VINCI Airports.

La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international s’élève à 56,4 % du total (55,1 % au 1er trimestre 2024).

En France, le chiffre d’affaires atteint 7,1 milliards d’euros, en hausse de l’ordre de 1 % à structure réelle et comparable.

Les prises de commandes du trimestre de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction représentent un montant total de 16,5 milliards d’euros, soit un recul de 2 milliards d’euros par rapport au 1er trimestre 2024 dû à un effet de base élevé chez Cobra IS. Deux commandes de plateformes offshore de conversion d’énergie électrique6 avaient, en effet, été enregistrées début 2024 pour un montant de 2,5 milliards d’euros. Retraitées de celles-ci, les prises de commandes totales du Groupe ont progressé de près de 4 %.

Le carnet de commandes au 31 mars 2025 atteint un nouveau record (72,0 milliards d’euros). En augmentation de 8 % sur un an et de 4 % depuis le 31 décembre 2024, il représente plus de 14 mois d’activité moyenne de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction. Le Groupe dispose ainsi d’une bonne visibilité pour continuer à faire preuve de sélectivité dans ses prises d’affaires. La part de l’international dans le carnet s’établit à 70 % (68 % à fin mars 2024).

Evolution de l’activité par métiers

CONCESSIONS : 2,5 milliards d’euros (+8 %)

Le chiffre d’affaires des Concessions progresse de 8,2 % à structure réelle (+6,5 % à structure comparable) à 2,5 milliards d’euros.

Le chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes s’élève à 1,4 milliard d’euros (+3,8 %).

Le trafic a progressé de 2,1 % (dont véhicules légers +2,2 % et poids lourds +1,6 %). Cette évolution résulte à la fois d’une base de comparaison favorable - la circulation ayant été perturbée au 1er trimestre 2024 par des actions de blocages de certaines barrières de péage - et d’effets calendaires globalement négatifs au 1er trimestre 20257.

Le chiffre d’affaires de VINCI Airports ressort à 1,0 milliard d’euros (+11,9 % à structure réelle ; +9,0 % à structure comparable).

Porté par le dynamisme des compagnies aériennes low cost, le trafic passagers des plateformes gérées par VINCI Airports a cru dans la quasi-totalité des 14 pays du réseau. De nombreux aéroports – comme au Portugal, au Mexique, à Edimbourg et à Budapest - ont atteint de nouveaux records de fréquentation. Au Japon, le trafic continue de se redresser au-dessus de son niveau pré-crise sanitaire grâce à l’accélération des échanges avec la Chine.

Au total, près de 73 millions de passagers ont été accueillis dans les plateformes de VINCI Airports au 1er trimestre 20258, soit 6 % de plus qu’au 1er trimestre 2024.

SERVICES A L’ENERGIE : 6,6 milliards d’euros (+6 %)

Le chiffre d’affaires des Services à l’énergie s’élève à 6,6 milliards d’euros, en hausse de 5,8 % à structure réelle (+3,2 % à structure comparable). Il est tiré par l’international (+7,5 % à structure réelle et +3,8 % à structure comparable), qui représente 68 % du chiffre d’affaires total. Ce début d’année 2025 confirme le bon positionnement des entreprises de VINCI Energies et de Cobra IS sur des marchés dynamiques, tirés par la transition énergétique et la transformation numérique. Il s’ajoute à ces tendances porteuses les effets positifs de la croissance externe récurrente de VINCI Energies pour renforcer son maillage géographique et ses expertises.

Le chiffre d’affaires de VINCI Energies s’élève à 4,8 milliards d’euros (+4,9 % à structure réelle ; +1,6 % à structure comparable). Il progresse dans les quatre secteurs d’activité (infrastructures, industrie, building solutions et ICT9).

À l’international (57 % du total) , le chiffre d’affaires progresse de 7,2 % (+1,5 % à structure comparable). L’activité a été soutenue dans la plupart des pays d’Europe du Nord, en Pologne et au Brésil. La tendance est également bien orientée en Allemagne, 1er marché du pôle hors France (chiffre d’affaires de plus de 3,4 milliards d’euros en 2024 et de 0,8 milliard d’euros au 1er trimestre 2025, en hausse de 11 %).

En France (43 % du total) , le chiffre d’affaires progresse de 2,0 % à structure réelle (+1,7% à structure comparable).

Les prises de commandes - constituées essentiellement d’affaires de tailles petites et moyennes - sont en hausse de 2 % par rapport au 1er trimestre 2024. Elles inscrivent sur 12 mois glissants un nouveau record à plus de 22 milliards d’euros. Le carnet de commandes au 31 mars 2025 s’élève à 18,1 milliards d’euros (+13 % sur un an ; +10 % par rapport au 31 décembre 2024). Il représente plus de dix mois d’activité moyenne.

Le chiffre d’affaires de Cobra IS ressort à 1,7 milliard d’euros (+8,5 % à structure réelle ; +8,1 % à structure comparable).

Dans les activités de fonds de commerce (57 % du total) , le chiffre d’affaires est en progression (+4 %) en Espagne, en Amérique latine et dans le reste du monde.

Dans les projets EPC 10 (43 % du total) , la forte hausse de l’activité (+15 %) s’explique notamment par la montée en puissance, en Allemagne, des projets de plateformes de conversion HVDC10 et de la réalisation du premier terminal de gaz naturel liquéfié du pays. Il s’y ajoute la contribution des projets de lignes de transport haute tension au Brésil.

Les prises de commandes ont reculé (-67 %) par rapport à celles du 1er trimestre 2024. Comme expliqué précédemment, le pôle avait enregistré au 1er trimestre 2024 deux commandes exceptionnelles d’une valeur de 2,5 milliards d’euros. De leur côté, les affaires de taille petite et moyenne se maintiennent à un bon niveau.

Le carnet de commandes de Cobra IS au 31 mars 2025 s’établit à un niveau élevé – supérieur à 17 milliards d’euros (+2 % sur un an ; -3 % par rapport au 31 décembre 2024) - et représente plus de 2 ans d’activité moyenne.

CONSTRUCTION : 7,3 milliards d’euros (+0,6 %)

Le chiffre d’affaires de VINCI Construction s’élève à 7,1 milliards d’euros (+0,8 % à structure réelle ; -2,1 % à structure comparable).

A l’international (53 % du total) , le chiffre d’affaires progresse (+1,8 %) grâce à l’apport des acquisitions récentes au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. A structure comparable, il se contracte de 3,1 %. L’activité progresse en Europe continentale, en Afrique et en Océanie mais recule légèrement dans les autres zones. Par ailleurs - comme déjà mentionné lors des publications précédentes - l’activité des grands projets est en légère baisse, imputable au phasage des chantiers (finalisation de certains tandis que d’autres sont en démarrage).

En France (47 % du total) , le chiffre d’affaires affiche une quasi-stabilité (-0,2 % à structure réelle et -0,9 % à structure comparable). Le bon niveau d’activité dans les travaux routiers et les réseaux (travaux hydrauliques, travaux ferroviaires) compense partiellement le recul des activités de génie civil - en lien notamment avec le phasage des travaux du Grand Paris Express - et du bâtiment, impacté par les difficultés du secteur immobilier.

Les prises de commandes sont en hausse de 7 %. Elles progressent en particulier dans les métiers de spécialité, les grands projets ainsi qu’en Afrique et se maintiennent à un niveau élevé dans la zone Amériques / Océanie et dans les travaux routiers en France. Le carnet de commandes au 31 mars 2025 s’élève à 36,8 milliards d’euros (+9 % sur un an ; +5 % par rapport au 31 décembre 2024). Il représente près de 14 mois d’activité moyenne.

Le chiffre d’affaires de VINCI Immobilier ressort à 0,2 milliard d’euros (-5,3 %).

Dans un marché de l’immobilier encore déprimé en France, les réservations de logements (701 lots) affichent une baisse de 8 % en valeur, due en partie à un décalage au 2e trimestre 2025 de plusieurs opérations de ventes en bloc.

Situation financière et liquidité

L’endettement financier net consolidé de VINCI au 31 mars 2025 s’établit à 21,3 milliards d’euros. La hausse par rapport au 31 décembre 2024 (20,4 milliards d’euros) est limitée, en dépit de la variation saisonnière défavorable du besoin en fonds de roulement dans les métiers de travaux et des acquisitions réalisées au cours du trimestre, dont principalement celle de FM Conway.

VINCI conserve au 31 mars 2025 une liquidité très importante :

une trésorerie nette gérée de 11,8 milliards d’euros ;

une ligne de crédit bancaire confirmée et non utilisée de 6,5 milliards d’euros pour VINCI SA, dont l’échéance avait été portée en début d’année à janvier 2030.

Perspectives 2025 inchangées

Dans les circonstances actuelles particulièrement troublées, le modèle « multi-local » de VINCI lui confère agilité, résilience et capacité d’adaptation face aux évolutions de marchés. D’une part, ses activités reposent sur des chaines d’approvisionnement et une main d’œuvre essentiellement locales. D’autre part, son modèle managérial est fondé sur une organisation très décentralisée et une culture entrepreneuriale très forte.

Ainsi, le Groupe maintient les indications pour 2025 présentées à l’occasion de la publication des comptes annuels 2024 en février dernier :

Hors évènements exceptionnels, le Groupe table pour ses différents pôles sur les évolutions suivantes en 2025 :

VINCI Autoroutes : trafic en légère hausse par rapport à 2024 ;

VINCI Airports : nouvelle croissance annuelle du trafic passagers 11 , mais d’une ampleur sans doute moindre que celle affichée en 2024 ;

VINCI Energies : croissance du chiffre d’affaires du même ordre qu’en 2024, avec a minima un maintien de sa marge opérationnelle 12 ;

Cobra IS : chiffre d’affaires d’au moins 7,5 milliards d’euros, tout en consolidant son haut niveau de marge opérationnelle 12 ;

Accroissement de la capacité de production d’électricité renouvelable à environ 5 GW - en opération ou en construction - en fin d’exercice, soit une capacité additionnelle d’environ 1,5 GW par rapport au niveau atteint fin 2024 ;

VINCI Construction : chiffre d’affaires - intégrant FM Conway en Grande-Bretagne - proche du niveau atteint en 2024, en visant une poursuite de l’amélioration de sa marge opérationnelle12.

Sur la base de ces évolutions, VINCI afficherait en 2025 une nouvelle hausse de son chiffre d‘affaires et de ses résultats, avant l’impact de l’alourdissement de la fiscalité des sociétés en France13.

Autres faits marquants

Gouvernance

Le Conseil d’administration du 17 avril 2025 a décidé d’opter pour la dissociation des fonctions de président et de directeur général à compter du 1er mai 2025.

A cette date, Xavier Huillard deviendra président du Conseil d’Administration et Pierre Anjolras deviendra directeur général de VINCI.

Développements récents

Concessions

VINCI Highways a repris le 10 mars 2025 l'exploitation d’un tronçon de l'autoroute BR-040 (Via Cristais) au Brésil dans le cadre d'un contrat de concession de 30 ans. Celui-ci avait été attribué en septembre 2024 par l'Agence Nationale des Transports Terrestres du Brésil (ANTT).

D’une longueur de près de 600 km, cette autoroute à péage relie Belo Horizonte, capitale de l’État du Minas Gerais, à Cristalina, ville située au sud de l’État de Goiás, desservant ainsi la capitale fédérale Brasília.

Services à l’énergie

VINCI Energies a finalisé l’acquisition de onze nouvelles entreprises au 1er trimestre 2025, dont :

Holtermann Regeltechnik, société allemande spécialisée dans l’intégration de systèmes de gestion technique bâtimentaire ;

X-Rail, société canadienne spécialiste de la signalisation ferroviaire ;

EPIC Systems, société américaine spécialisée dans l’intégration de systèmes industriels, principalement en bout de chaîne de production au niveau du conditionnement des produits.

Ces onze acquisitions représentent un chiffre d’affaires en année pleine de 77 millions d’euros, essentiellement à l’international.

Cobra IS, au sein du consortium Acerez - composé également d’Acciona et du distributeur d’électricité australien Endeavour Energy - a finalisé début avril 2025 le closing financier du premier partenariat public-privé (PPP) dans le domaine de la transmission électrique en Australie.

D’une durée de 35 ans, ce PPP recouvre le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de plus de 240 km de lignes de transmission de 330 kV et 500 kV, de huit sous-stations électriques et de leur connexion à des parcs de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque et éolien terrestre).

Il s'inscrit dans le cadre de l'une des premières zones d’énergie renouvelable (REZ) – combinant production et stockage d’électricité - choisies par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, avec l’ambition de se substituer aux centrales électriques au charbon qui arrivent en fin de vie.

Construction

VINCI Construction a finalisé fin janvier 2025 l’acquisition de FM Conway Limited. Entreprise de premier plan dans le domaine des travaux publics en Angleterre avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 700 millions d’euros, les expertises de FM Conway englobent les travaux routiers, le génie civil ainsi que la production d’enrobés et de liants. Son intégration renforcera la présence de VINCI Construction sur le marché très dynamique du sud-est de l’Angleterre.

Conférence téléphonique et agenda

Le chiffre d’affaires et l’activité du Groupe au 31 mars 2025 seront commentés lors d’une conférence téléphonique en anglais ce jour (jeudi 24 avril 2025) à 17h55, heure de Paris.

Pour y participer, il convient de se connecter préalablement au lien suivant pour obtenir un code d’accès individuel à cette conférence :

https://register-conf.media-server.com/register/BI42ea15d094a5482a8e65452e278b99ce

puis de composer l’un des numéros suivants :

FR : +33 1 86 47 80 85

UK : +44 1400 220156

US : +1 864 991 4103

*********

Agenda 20 mai 2025 Trafic de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en avril 2025 (après bourse) 17 juin 2025 Trafic de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en mai 2025 (après bourse) 17 juillet 2025 Trafic de VINCI Airports au 2e trimestre 2025 (après bourse) 30 juillet 2025 Publication des résultats semestriels 2025 de VINCI (après bourse)

**********

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

ANNEXES

ANNEXE A : DETAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE

Chiffre d'affaires consolidé* au 31 mars – Répartition France/International par pôle

Variation

2025 / 2024 En millions d’euros Au 31 mars 2025 (3 mois) Au 31 mars 2024 (3 mois) Réelle Comparable FRANCE Concessions 1 531 1 487 +3,0 % +4,5 % VINCI Autoroutes 1 428 1 375 +3,8 % +3,8 % VINCI Airports 69 92 -25 % -2,4 % Autres concessions** 34 19 +76 % +76 % Services à l’énergie 2 100 2 051 +2,4 % +2,1 % VINCI Energies 2 081 2 040 +2,0 % +1,7 % Cobra IS 19 10 +82 % +82 % Construction 3 558 3 590 -0,9 % -1,6 % VINCI Construction 3 337 3 342 -0,2 % -0,9 % VINCI Immobilier 221 248 -11 % -11 % Eliminations et retraitements (80) (71) Total France 7 108 7 056 +0,7 % +0,6 % INTERNATIONAL Concessions 1 015 866 +17 % +9,7 % VINCI Airports 911 784 +16 % +10 % VINCI Highways 104 81 +28 % +11 % Autres concessions** 0 0 Services à l’énergie 4 486 4 172 +7,5 % +3,8 % VINCI Energies 2 761 2 575 +7,2 % +1,5 % Cobra IS 1 725 1 598 +8,0 % +7,6 % Construction 3 736 3 657 +2,1 % -2,8 % VINCI Construction 3 722 3 656 +1,8 % -3,1 % VINCI Immobilier 14 1 Eliminations et retraitements (26) (26) Total International 9 211 8 669 +6,3 % +1,7 %

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

** VINCI Railways, VINCI Stadium.

ANNEXE B : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières



1e trimestre En millions de km parcourus



2025 Variation 2025 / 2024 VINCI Autoroutes 10 942 +2,1 % Véhicules légers 9 065 +2,2 % Poids lourds 1 877 +1,6 % dont : ASF 6 821 +3,4 % Véhicules légers 5 572 +3,5 % Poids lourds 1 249 +2,8 % Escota 1 685 +0,6 % Véhicules légers 1 505 +0,6 % Poids lourds 180 +0,1 % Cofiroute* 2 337 -0,4 % Véhicules légers 1 914 -0,3 % Poids lourds 423 -0,8 %

* Hors Duplex A86.

Evolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes

au 31 mars 2025 VINCI Autoroutes Dont : ASF Escota Cofiroute Recettes de péage (en m€) 1 391 806 210 347 Variation 2025 / 2024 +3,7 % +5,4 % +2,8 % +0,8 % Chiffre d’affaires (en m€) 1 428 829 214 353 Variation 2025 / 2024 +3,8 % +5,5 % +2,9 % +0,9 %

Trafic passagers de VINCI Airports1

1e trimestre En milliers de passagers 2025 Variation 2025 / 2024 Portugal (ANA) 13 753 +2,4 % dont Lisbonne 7 622 +1,4 % Royaume-Uni 12 952 +2,7 % dont Londres Gatwick 8 431 +1,2 % dont Édimbourg 3 157 +6,6 % Mexique 6 447 +8,9 % dont Monterrey 3 305 +14,6 % France 2 796 +4,7 % dont ADL (Lyon) 2 369 +5,9 % Cambodge 1 442 +22,1 % États-Unis 1 451 -10,2 % Brésil 3 254 +7,9 % Serbie 1 617 +0,4 % République dominicaine 1 631 -12,4 % Cap-Vert 897 +15,2 % Total filiales consolidées par IG2 46 239 +3,5 % Japon (40 %) 12 964 +12,6 % Chili (40 %) 7 526 +6,8 % Hongrie (20 %) 3 998 +15,7 % Costa Rica (45 %) 705 +2,6 % AGO (85 %) 1 334 +8,2 % Rennes-Dinard (49 %) 124 +6,9 % Total filiales consolidées par ME2 26 651 +10,8 % Total passagers gérés VINCI Airports 72 890 +6,0 %

1 Données à 100 % incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence.

ANNEXE C : CARNET ET PRISES DE COMMANDES

Prises de commandes

1er trimestre En milliards d’euros



2025



2024 Variation

2025 / 2024 VINCI Energies 6,4 6,3 +2 % Cobra IS 1,3 4,0 -67 % VINCI Construction 8,8 8,2 +7 % Total 16,5 18,5 -11 % dont : France 6,5 7,0 -6 % International 10,0 11,5 -13 % Europe hors France 6,7 9,2 -27 % Reste du monde 3,2 2,4 +38 %

Carnet de commandes









Au 31 mars Variation Au 31 déc. Variation En milliards d’euros 2025 2024 sur 12 mois 2024 vs 31 déc. 2024 VINCI Energies 18,1 16,0 +13 % 16,5 +10 % Cobra IS 17,1 16,7 +2 % 17,6 -3 % VINCI Construction 36,8 33,9 +9 % 35,0 +5 % Total 72,0 66,7 +8 % 69,1 +4 % dont : France 21,9 21,3 +3 % 20,7 +5 % International 50,1 45,3 +11 % 48,3 +4 % Europe hors France 33,9 29,9 +13 % 32,3 +5 % Reste du monde 16,2 15,5 +5 % 16,1 +1 %

GLOSSAIRE

Carnet de commandes :

Pour VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction.

Evolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en période pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

En application de la norme IFRS 16, le Groupe comptabilise en actifs non courants des droits d’usage relatifs aux biens pris en location, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Ce passif n’est pas inclus dans l’Excédent/endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Prise de commandes :

Pour VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou la levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que son financement est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.









1 Voir glossaire.







2 Dont 2,5 milliards d’euros chez Cobra IS au titre de deux plateformes offshore de conversion d’énergie électrique éolienne (BalWin3 et LanWin4 pour l’opérateur TenneT). Hors cet effet, les prises de commandes progressent de près de 4 %.







3 34 acquisitions ont été réalisées par VINCI Energies en 2024 et 11 au 1er trimestre 2025, essentiellement à l’international. Ces acquisitions ont contribué à hauteur de 150 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025.







4 Les acquisitions réalisées en 2024 et 2025 de VINCI Construction ont contribué pour environ 150 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires international du 1er trimestre 2025, dont 126 millions d’euros pour FM Conway Limited (Grande-Bretagne) finalisée fin janvier 2025.







5 VINCI Airports a acquis une participation de 50,01 % dans l’aéroport d’Édimbourg fin juin 2024, consolidé par intégration globale dans les comptes du Groupe depuis le 30 juin 2024. Il a contribué pour 73 millions d’euros au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025.







6 BalWin3 et LanWin4 pour l’opérateur TenneT.







7 Dont i/ 2024 : année bissextile et ii/ positionnement du week-end de Pâques, qui avait débuté en mars en 2024 (mais en avril en 2025).







8 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.







9 Information, Communication, Technologies.







10 EPC : Engineering, Procurement and Construction ; HVDC : High Voltage Direct Current.







11 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.







12 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.







13 Le budget 2025 de la France prévoit une augmentation ponctuelle du taux d’imposition des sociétés. En première approche, l’impact de cette mesure sur le résultat net 2025 de VINCI est une charge supplémentaire estimée à environ 400 millions d’euros, qui serait décaissée sur l’exercice.







Pièce jointe