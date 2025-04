GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 24 avril 2025

GROUPE GUILLIN : RESULTATS CONSOLIDES 2024

En millions d'euros Exercice 2024 Exercice 2023 Variation 2024 / 2023 Produit des Activités Ordinaires (PAO) 869,7 884,6 -1,7 % Résultat opérationnel 78,2 98,6 -20,7% Résultat net 60,1 76,0 -20,9 % Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 105,1 117,3 -10,4 % Endettement net 16,2 12,4 Gearing (ratio endettement net / capitaux propres) 0,03 0,02 Trésorerie nette 78,5 116,4

Ces comptes audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 24 mars 2025.

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 869,7 M€, en baisse de 1,7% par rapport à l’exercice 2023 et de 1,8% à périmètre constant. Le PAO du secteur « emballages » diminue de 2,3% par rapport à 2023 (-2,4% à périmètre constant), en raison d’une baisse des prix de vente compensée par une hausse des volumes vendus. Le PAO du secteur « matériels » progresse de 8,8%.

Le résultat opérationnel s’élève à 78,2 M€, en baisse de 20,7% par rapport à 2023. Malgré la bonne tenue des volumes vendus et de la marge, grâce notamment à des variations de prix matières modérées, les résultats sont fortement impactés par la hausse généralisée des coûts de production en Europe et par l’augmentation des frais de personnel, ceci venant même contre balancer l’effet positif de la baisse de l’électricité. Il important de rappeler que l’exercice 2023 avait marqué un record historique des résultats.

Le résultat net s’établit à 60,1 M€, en baisse de 20,9% par rapport à 2023.

La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 105,1 M€ en baisse de 10,4% par rapport à 2023 et représente 12,1 % du PAO contre 13,3% en 2023.

Au 31 décembre 2024, le Groupe présente un endettement net de 16,2 M€ contre 12,4 M€ au

31 décembre 2023. Les capitaux propres attribuables au Groupe s’établissent à 632,4 M€ au 31 décembre 2024 en hausse de 43,8 M€ par rapport à 2023. Les investissements industriels réalisés en 2024 s’élèvent à 62,0 M€ soit plus de 7% du PAO.

En 2024, le Groupe a poursuivi sa politique de développement en faisant l’acquisition des sociétés Creabag et Media Bag, leaders français en publicité d’ultra proximité via la distribution de sacs publicitaires en papier. En 2024 également, Groupe GUILLIN a acquis la société Guillin Italia Logistica, propriétaire du bâtiment loué par sa filiale de distribution italienne. Groupe GUILLIN a également pris une participation à hauteur de 49% des sociétés Wobz Distribution et Wobz Industries, spécialistes de la personnalisation de contenants réemployables.

L’année 2024 a été marquée par une inflation des coûts qui est un sujet de productivité et de compétitivité préoccupant pour les industriels européens, face à une concurrence grandissante de pays à main d’œuvre bon marché (Turquie, Chine, ...). L’environnement règlementaire européen contraignant contribue également à générer des coûts et des incertitudes pour les entreprises comme le Groupe Guillin, notamment le règlement européen 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages dit PPWR qui concerne tous les matériaux et tous les emballages primaires, secondaires et tertiaires.

Face à ces enjeux, le Groupe apporte des réponses concrètes en investissant fortement dans ses sites de production afin de garder la meilleure compétitivité, en intégrant de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies et en poursuivant ses actions en faveur de l’économie circulaire, de l’utilisation de mono matériaux, de l’intégration de matière recyclée ou en créant des gammes réemployables.

En 2024, la forte hausse des coûts de production a conduit le Groupe à prendre la décision d’arrêter la production sur les sites de Sharpak Romsey au Royaume-Uni et de KIV Verpackungen en Allemagne. La société KIV Verpackungen poursuit son activité de distribution en Allemagne, en sourcant principalement ses produits auprès des autres sociétés du Groupe.

En 2025, le contexte économique mais surtout géopolitique mondial crée plus que jamais de fortes incertitudes, même si le Groupe n’est pas présent dans les pays actuellement en conflit (notamment Ukraine, Russie, Biélorussie, Moyen-Orient). Les effets des différentes annonces américaines (niveau de soutien à l’Ukraine, barrières douanières, volonté d’étendre leur territoire) ainsi que les réactions des autres pays ne sont pour l’instant pas mesurables pour notre groupe, sachant que nous n’avons pas une exposition significative aux Etats-Unis.

Toutefois, parmi les effets possibles, le Groupe identifie par exemple une variation importante des prix des matières premières ou de l’énergie, un retour à des niveaux d’inflation significatifs, des mouvements commerciaux poussants certaines entreprises à trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits en créant un déséquilibre concurrentiel des marchés.

Il est donc extrêmement difficile pour le Groupe d’analyser les perspectives du marché de l’emballage alimentaire. Le Groupe restera confronté aux aléas de la consommation alimentaire des ménages européens qui pourrait se trouver perturbée face au contexte géopolitique.

Malgré cela, le Groupe reste mobilisé autour des principes qui ont fait son succès, notamment sa dynamique commerciale, sa rigueur de gestion et sa performance industrielle, afin de satisfaire ses clients dans tous les pays où il est présent. Le Groupe Guillin entend bien continuer à renforcer son positionnement de leader de marché et c’est dans ce cadre, qu’il a signé le 27 mars 2025, l’entrée en négociation exclusive pour l’acquisition concomitante des fonds de commerce de Cartonnerie Moderne, Alpes Emballages et Défi Imprimerie. L’activité de ces 3 entités porte essentiellement sur la fabrication et la distribution d’emballages alimentaires en carton, tels que boîtes pâtissière, boîtes snacking, personnalisés ou non, en majorité à destination des métiers de bouche. La transaction devrait intervenir prochainement.

Le Groupe reste donc concentré sur sa stratégie de développement et sur son engagement environnemental fort, de ne proposer à ses clients que des solutions d’emballages alimentaires vertueuses, recyclables, compostables ou réutilisables, avec comme axe central la sécurité alimentaire et la protection des aliments pour éviter le gaspillage alimentaire. Le Groupe est mobilisé au quotidien pour accompagner ses clients dans tous leurs besoins et leur apporter son expertise, ses innovations et sa largeur de gamme multi matériaux unique en Europe.

Le versement d’un dividende de 1,00 € par action sera proposé à l’Assemblée Générale.

Prochains rendez-vous 2025 :

25 avril 2025 : Réunion SFAF

13 juin 2025 à 9h30 : Assemblée Générale, Châteauform du CNIT, 2 Place de la Défense, 92053 Paris la Défense.

23 octobre 2025 : Publication des comptes semestriels 2025 et communiqué de presse associé

24 octobre 2025 : Réunion SFAF

