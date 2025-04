Marie Brizard Wine & Spirits: Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

Charenton-le-Pont, le 24 avril 2025

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

Chiffre d’affaires de 42,2 M€ en baisse de -2,3% par rapport au 1er trimestre 2024

Fort recul des ventes en France dans un marché des spiritueux toujours en retrait

Bonnes performances de l’activité Services Industriels à l’international

En France, décroissance de l’activité commerciale (-9,9% à fin mars 2025 vs 2024) pendant une période de négociations commerciales difficiles, dans un contexte marché toujours en baisse Les ventes en Grande Distribution sont en recul dans un contexte particulièrement difficile de négociations commerciales annuelles, donnant lieu à des ruptures et des pertes de distribution. La part de marché de William Peel est en baisse tandis que la marque Marie Brizard continue de bénéficier d’une progression de ses ventes grâce aux nouveaux référencements et apports des innovations 2024 ; Le secteur Hors Domicile enregistre des ventes en hausse de +2,5 M€ sur le 1 er trimestre 2025 vs 2024.





A l’international, le trimestre affiche une hausse des ventes de +3,8% par rapport à 2024, avec des performances opérationnelles contrastées selon les zones :



Croissance de l’activité des Services Industriels en Espagne, en Lituanie et en Bulgarie ; Premier trimestre compliqué aux Etats-Unis et en Scandinavie enregistrant un recul marqué des ventes et expéditions, notamment sur les marques stratégiques internationales ; Stabilité des marchés export, avec une progression de l’activité en Afrique-Moyen Orient, en Pologne et dans les DOM-TOM et un retrait des expéditions vers la zone Asie-Pacifique et au Canada.



NB : Toutes les variations de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du 1er trimestre 2025, couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2025.

Chiffre d’Affaires du 1 er trimestre 2025

En M€ T1



2024 Croissance organique Effet de Change T1



2025 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 19,5 - 1,9 - 17,6 - 9,9% - 9,9% International 23,8 + 0,9 - 0,1 24,6 + 3,8% + 3,5% TOTAL GROUPE MBWS 43,3 - 1,0 - 0,1 42,2 - 2,3% - 2,5%

Cluster France

Les ventes du Cluster France sont en forte baisse de -9,9% au 1er trimestre 2025 par rapport à 2024, atteignant 17,6 M€. Dans un contexte de négociations annuelles difficiles en Grande Distribution à la suite des fortes hausses de coût subies pour les liquides en fin de maturation, conjugué à la poursuite du ralentissement du marché des spiritueux, l’activité des marques stratégiques est pénalisée et affiche une perte de distribution et de parts de marché, notamment pour la marque William Peel.

A noter les bonnes performances de l’ensemble du portefeuille sur le secteur Hors Domicile en ce début d’année, qui ne permettent pas de compenser le recul des ventes en Grande Distribution. De leur côté, les ventes de la marque Marie Brizard affichent une belle progression sur les deux circuits de distribution, notamment portée par les nouveaux référencements depuis 2024.

Cluster International

Le chiffre d’affaires au 31 mars 2025 du Cluster International s’établit à 24,6 M€, en hausse de +3,8 % à change constant par rapport au 1er trimestre 2024.

L’activité de MBWS International (Export) enregistre un chiffre d’affaires stable sur ce premier trimestre (+0,7% vs 2024) malgré une base de comparaison Q1 2024 assez faible, intégrant plusieurs effets :

Baisse des ventes au Bénélux, en particulier au niveau du marché frontalier avec la France, où le changement de bannière de certaines enseignes a eu un impact négatif sur nos ventes locales ;

Activité en Afrique à l’équilibre, où la bonne dynamique à Madagascar et au Sénégal permet de compenser le début d’année plus en retrait des autres marchés ;

Croissance dans les DOM-TOM de + 69,0%, en particulier en Martinique, par rapport à une base de comparaison faible en 2024 ;

Croissance de l’activité en Pologne à +44,1% au regard également d’un 1 er trimestre 2024 très bas pour cause de déstockage ;

trimestre 2024 très bas pour cause de déstockage ; Activité en retrait au Canada sur le 1 er trimestre 2025 avec toutefois des perspectives de rattrapage sur le reste de l’année ;

trimestre 2025 avec toutefois des perspectives de rattrapage sur le reste de l’année ; Progression des ventes dans la plupart des pays d’Asie (notamment Taiwan et Corée du Sud), à l’exception du Japon, en recul de -38,2% en raison notamment d’une forte accélération des expéditions en fin d’année 2024.

L’Espagne enregistre une progression de ses ventes de +33,8% sur le 1er trimestre 2025, portée notamment par l’activité de Services Industriels en hausse de +38,6% par rapport à l’an dernier. Cette performance s’explique par l’effet combiné d’un premier trimestre 2024 marqué par un niveau d’activité exceptionnellement faible (en raison d’opérations de remplacement de machines, qui avaient entrainé l’arrêt temporaire de la production), et d’un rattrapage de volumes non produits en décembre 2024, également pour raison de maintenance sur ligne.

A noter également la progression des ventes de +18,2% pour l’ensemble des marques stratégiques en raison d’un effet de base favorable : le 1er trimestre 2024 avait en effet été impacté par une politique de réduction des stocks de notre distributeur local.

Au Danemark, le premier trimestre a été marqué par un recul important des ventes de -15,7% par rapport à 2024 : cela s’explique par la baisse de l’activité des Marques d’Agence, et celle du marché On-Trade, l’activité du segment Off-Trade affichant en revanche une croissance générée notamment par de nouveaux référencements chez certains soft discounters et une activité promotionnelle plus importante, en particulier sur le segment de la vodka.

L’activité en Lituanie est en léger recul de -2,7% par rapport au 1er trimestre 2024 : la forte progression du segment des Services Industriels (+52,4%) ne compense qu’en partie le repli du marché domestique, affecté par une nouvelle augmentation des droits d’accise et par un renforcement de la pression concurrentiel, en particulier sur les catégories des Scotch Whiskies et des Vodkas.

Concernant l’activité export, dont le principal marché est l’Ukraine, les ventes sont en baisse dans un contexte commercial toujours instable. A cela s’ajoute une dévaluation de la monnaie locale qui a freiné la capacité des distributeurs à réaliser l’intégralité des achats prévus.

En Bulgarie, les ventes du 1er trimestre 2025 affichent une croissance de +7,8% par rapport à 2024, liée à de bonnes performances de l’activité de Services Industriels, portées par un stockage des distributeurs en anticipation de hausses de prix prévues au second trimestre 2025, ainsi que par une amélioration du mix produit sur le marché domestique. L’ajout de nouvelles Marques d’Agence au portefeuille de distribution a également contribué à la croissance globale des ventes.

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires affiche un retrait très marqué à -51,3% par rapport au premier trimestre 2024, sous l’effet combiné d’une temporisation des commandes liée à l’instabilité causée par les annonces successives de hausses de tarifs douaniers, et de la décision de notre distributeur de réduire significativement ses niveaux de stock.

Enfin, au Brésil, l’activité est stable hors effet change (-0,2% par rapport à au 1er trimestre 2024), la légère décroissance étant essentiellement imputable à la région de Rio de Janeiro où un des clients principaux des produits de Dubar a considérablement réduit son niveau de stock.

Perspectives

Le Groupe confirme les tendances annuelles telles que présentées dans la section Perspectives des résultats annuels publiés le 17 avril dernier.

Les performances commerciales du 1er trimestre confirment que l’exercice 2025 s’inscrit comme une année de transition pour le Groupe, marqué par un contexte de négociations commerciales complexes. Celles-ci visent à compenser en partie la hausse significative du coût de revient des liquides en fin de maturation – en particulier pour le Scotch Whisky et le Cognac – par des ajustements tarifaires nécessaires. Sans ces évolutions de prix, la performance économique du Cluster France pourrait être sensiblement affectée.

Cette situation intervient dans un environnement global toujours marqué par le ralentissement des marchés des vins et spiritueux, doublé d’une visibilité commerciale limitée et volatile.

Le Groupe déploie tous les efforts nécessaires pour atténuer l’impact de ces tensions commerciales, notamment sur le marché français, avec pour objectif de parvenir à une issue favorable. En parallèle, il poursuit l’accélération de ses projets de productivité et de maîtrise des coûts, dans une logique de soutien à la performance économique.

Le secteur est par ailleurs exposé à des risques de nouvelles hausses des droits de douane, dont les contours restent imprécis à ce stade, mais qui perturbent déjà les dynamiques commerciales sur les marchés internationaux. L’impact direct sur le Groupe pourrait toutefois rester limité, compte tenu de sa relative faible exposition au marché américain et aux produits américains importés en Europe.

Dans ce contexte, le Groupe continue de s’appuyer sur l’ensemble des leviers stratégiques pour faire face à ces vents contraires, en particulier à travers le développement de ses segments d’activité des Services Industriels et la distribution de Marques d’Agences, deux segments qui affichent des performances encourageantes et un potentiel de croissance.

