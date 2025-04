2025-04-25 15:00 PRESSRELEASE

Års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2024

SSCP Lager Bidco AB (Publ) publicerar idag års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2024 på sin webbplats www.logent.se , där den kan laddas ner som pdf-version.

För mer information kontakta:

Andrzej Kulik, CFO, telefonnummer: +46 738 156 700, andrzej.kulik@logent.se eller Joel Engström, CEO, telefonnummer: +46 734 36 36 29, joel.engstrom@logent.se

Om Logent:

Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar.

Våra tjänster omfattar Lager- och Produktionslogistik, Transport Management, Tullhantering, Hamnverksamhet samt Bemanningstjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 2,2 mdr SEK, sysselsätter ca 2 800 personer









Denna information är sådan information som SSCP Lager BidCo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25-04-2025 at 15:00 CET/CEST.

This information is of the type that SSCP Lager BidCo AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Swedish Securities Markets Act and the Swedish Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above, on 25-04-2025 at 15:00 CET/CEST.

