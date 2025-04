Gestion agricole du Canada célèbre une année de partenariats, de croissance et de résultats

OTTAWA, Ontario, 25 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seule organisation nationale au Canada à se consacrer exclusivement à la promotion de l’excellence en matière de gestion agricole, Gestion agricole du Canada travaille sans relâche depuis plus de 30 ans afin de veiller à ce que les agricultrices et agriculteurs ainsi que les fournisseurs de services du secteur bénéficient des compétences, des outils et des ressources nécessaires pour bâtir un secteur agricole résilient et prospère, tout particulièrement grâce au perfectionnement des compétences en gestion agricole et au développement du leadership.

Au cours de la dernière année, nous avons réalisé des progrès considérables pour ce qui est de soutenir les familles d’agricultrices et agriculteurs, de voir au développement du sens des affaires et de promouvoir la collaboration à l’échelle du secteur. Nous sommes fiers de présenter quelques faits saillants de notre exercice 2024-2025, le tout étant rendu possible grâce au soutien généreux de nos partenaires, alliés et membres, ainsi que de notre conseil d’administration et des membres de notre personnel.

« Pendant la dernière année, on a pu voir ce qu’il est possible de faire lorsque les gens sont à la fois passionnés et guidés par un objectif », a indiqué Steve Duff, président de Gestion agricole du Canada. « Nous ne nous contentons pas de préparer les agricultrices et agriculteurs à l’avenir, nous les aidons à le façonner. »

Faits saillants de 2024-2025 :

Les ateliers et programmes de formation , y compris ce qui suit : Les ateliers « Combler le fossé » sur la planification de la relève agricole , pour aider les familles d’agricultrices et agriculteurs à se réunir afin d’entreprendre des conversations importantes et de faire des progrès significatifs dans leur parcours de relève agricole. Le programme de formation sur les compétences financières agricoles , pour permettre aux agricultrices et agriculteurs de mieux comprendre leurs renseignements financiers et d’acquérir la confiance nécessaire pour améliorer leur rendement au chapitre des finances. Les ateliers « Les racines du succès » sur la planification globale de la gestion du risque , pour aider les agricultrices et agriculteurs à adopter une approche globale de l’évaluation et de la gestion du risque à l’aide de notre plateforme AgriBouclier , une plateforme de premier plan dans le secteur. Le programme national de leadership agricole et le nouveau programme InSight , pour permettre aux agricultrices et agriculteurs de mieux se connaître, de modifier les comportements qui ne sont pas productifs et d’établir des relations constructives afin d’atteindre les résultats voulus sur les plans personnel et professionnel. Les Agrowebinaires , pour fournir en temps opportun aux agricultrices et agriculteurs de même qu’aux fournisseurs de services du secteur des connaissances et des points de vue de spécialistes.

L’édition de 2024 de la Conférence sur l’excellence en agriculture , organisée conjointement avec l’Association canadienne de sécurité agricole, le BC Agriculture Council et BC Young Farmers; la Conférence est une source d’inspiration, en plus de permettre l’apprentissage pratique et le réseautage efficace.





Des partenariats nationaux et internationaux , y compris ce qui suit : Un projet réalisé avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique pour créer des ressources de gestion des cas de sécheresse, y compris des listes de contrôle, des arbres de décision, des fiches d'information et une base de données nationale complète de ressources. Une démarche de collaboration avec l'Université du Nebraska en vue de mener une étude nationale sur les agricultrices aux États-Unis, en s'appuyant sur notre étude novatrice de 2023 sur les agricultrices au Canada. Le travail continu avec le Conseil canadien du porc pour soutenir le renforcement des capacités en matière de rendement environnemental et de durabilité au sein du secteur du porc au Canada. Un partenariat pluriannuel avec Financement agricole Canada afin d'offrir à plus grande échelle notre formation en gestion d'entreprise agricole et en leadership, et de fournir des outils pratiques et concrets pour la gestion d'entreprise agricole.

, y compris ce qui suit :

Regard vers l’avenir

Nous sommes ravis de lancer notre programmation automne/hiver et espérons vous accueillir lors de l’édition de 2025 de notre Conférence sur l’excellence en agriculture (les 18 et 19 novembre, à Winnipeg, au Manitoba). Nous attendons également avec impatience la 25e édition du Congrès international de gestion agricole, qui se tiendra en Argentine (du 22 au 27 février 2026, à Rosario) et qui permettra une fois de plus de mettre en valeur sur la scène mondiale le leadership du Canada au chapitre des idées. De même, restez à l’affût en vue du lancement du nouvel ensemble de ressources sur la gestion des risques agricoles, en partenariat avec FAC.

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Agriculture et Agroalimentaire Canada pour son soutien continu dans le cadre du programme Agri-compétitivité du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable), qui nous permet de continuer à offrir des programmes efficaces et des ressources pertinentes pour répondre aux besoins en constante évolution des agricultrices et agriculteurs du Canada.

Prenez part à nos activités

Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous souhaitons nouer des partenariats pluriannuels pour nous aider à remplir notre mandat.

De même, nous souhaitons voir des chefs de file visionnaires qui sont passionnés par la promotion de l’excellence en matière de gestion agricole poser leur candidature en vue de se joindre à notre conseil d’administration. Les nominations sont acceptées jusqu’au 9 mai 2025.

Joignez-vous à nous le 10 juillet lors de notre assemblée générale annuelle virtuelle afin d’en savoir plus sur nos réalisations en 2024-2025 et sur nos projets d’avenir!

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.fmc-gac.com/?lang=fr ou communiquez avec nous à l’adresse info@fmc-gac.com.

Ensemble, nous façonnons un avenir solide et dynamique pour l’agriculture canadienne, dans lequel des décisions éclairées et un leadership fort sont les garants d’une réussite à long terme.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre partenariat soutenus.

Heather Watson

Directrice générale

—

À propos de Gestion agricole du Canada

Gestion agricole du Canada est une organisation nationale sans but lucratif établie à Ottawa, en Ontario, qui se consacre à la promotion des pratiques de gestion d’entreprise agricole à l’échelle du Canada en donnant aux agricultrices et agriculteurs l’accès à des outils, ressources et occasions d’apprentissage leur permettant d’améliorer leurs compétences et leur résilience sur le plan des affaires. Gestion agricole du Canada est une organisation financée en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, une initiative fédérale, provinciale et territoriale.

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec :

Heather Watson

Gestion agricole du Canada

www.fmc-gac.com/?lang=fr

info@fmc-gac.com