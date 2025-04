La CAJO et le Woodbine Entertainment Group concluent un accord à la suite d’une enquête sur la sécurité des pistes de l’hippodrome de Woodbine

TORONTO, 25 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) et Woodbine Entertainment ont finalisé un accord de règlement à la suite d’une enquête de la CAJO sur une série d’incidents équins graves survenus à l’automne 2024. Aux fins du règlement, Woodbine ne conteste pas les conclusions de la CAJO, mais conserve ses autres droits.

La CAJO est engagée à assurer la sécurité des courses de chevaux en Ontario. Conformément à cet engagement, Woodbine a accepté une série de mesures exécutoires visant à améliorer les pratiques d’entretien des pistes et à protéger le bien-être des chevaux de course qui concourent à l’hippodrome.

Entre le 28 octobre et le 15 décembre 2024, 19 chevaux de course de race thoroughbred ont subi des blessures lors de courses et d’entraînements sur la surface Tapeta de Woodbine. Dix de ces blessures ont entraîné l’euthanasie. Une journée particulièrement inquiétante s’est déroulée le 9 novembre, lorsque six effondrements (dont trois ont nécessité l’euthanasie) se sont produits au cours d’une seule journée d’entraînement et de course.

L’enquête de la CAJO a conclu que les pratiques d’entretien de la piste 2024 de Woodbine étaient inadéquates et non conformes aux directives du fabricant. Les principaux problèmes identifiés sont les suivants :

pratiques d’entretien insuffisantes et mesures irrégulières de la profondeur de la surface;

personnel d’entretien insuffisamment formé et inexpérimenté;

absence de protocoles d’entretien normalisés; et

équipement de piste mal entretenu.

La surface Tapeta est reconnue comme l’une des surfaces de course les plus sûres du secteur lorsqu’elle est correctement entretenue, et son bilan en matière de sécurité est exemplaire. Woodbine a toujours l’un des meilleurs bilans de sécurité parmi les hippodromes d’Amérique du Nord. Les mesures actuellement mises en œuvre visent à garantir le renforcement de cette norme.

En réponse aux conclusions ci-dessus et dans le cadre du règlement, Woodbine Entertainment a accepté de mettre en œuvre les mesures suivantes :

Contrôle indépendant : faire appel aux services de deux experts en sécurité des pistes reconnus internationalement pendant deux ans pour effectuer des évaluations trimestrielles de la sécurité de la surface de Tapeta. Ces rapports seront communiqués à Woodbine et à la CAJO.

: faire appel aux services de deux experts en sécurité des pistes reconnus internationalement pendant deux ans pour effectuer des évaluations trimestrielles de la sécurité de la surface de Tapeta. Ces rapports seront communiqués à Woodbine et à la CAJO. Amélioration de la gouvernance : création d’un nouveau comité sur les surfaces des pistes, comprenant des représentants de Woodbine, de la Horsemen’s Benevolent and Protective Association (HBPA) et de la Jockey’s Benefit Association of Canada (JBAC), pour surveiller la sécurité des pistes et formuler des recommandations d’amélioration tout au long de la saison.

création d’un nouveau comité sur les surfaces des pistes, comprenant des représentants de Woodbine, de la Horsemen’s Benevolent and Protective Association (HBPA) et de la Jockey’s Benefit Association of Canada (JBAC), pour surveiller la sécurité des pistes et formuler des recommandations d’amélioration tout au long de la saison. Supervision au niveau du conseil d’administration : le conseil d’administration de Woodbine Entertainment doit mandater son comité de gouvernance et de conformité pour superviser le comité des revêtements de piste.



Si Woodbine ne se conforme pas à ces mesures, La CAJO sévira par des mesures réglementaires, notamment par une amende de 200 000 dollars.

Dans le cadre de cet accord, Woodbine Entertainment fera également un don de 200 000 dollars pour soutenir les soins et le bien-être des chevaux en Ontario, en versant des contributions égales à la LongRun Thoroughbred Retirement Society et à la Thoroughbred Aftercare Alliance.

Parallèlement aux mesures prises par la CAJO, Woodbine Entertainment a déjà entrepris des réformes et des investissements importants pour améliorer la sécurité des pistes, parmi celles-ci, nommons :

formation complète de son équipe des surfaces de course sur la surface Tapeta et avec d’autres experts;

recrutement d’un spécialiste de l’entretien des pistes à temps plein, fort d’une expérience internationale de plusieurs dizaines d’années;

acquisition d’équipements avancés pour l’entretien des pistes, notamment des cultivateurs, des conditionneurs et des outils d’essai;

installation d’un testeur de surface intégré à l’hippodrome pour contrôler l’humidité, la température et la profondeur des coussins;

rénovation de la piste près de la ligne des cinq furlongs et demi pour améliorer la régularité et le drainage; et

mise à jour des protocoles d’entretien et clarification des responsabilités de l’équipe afin de garantir une gestion cohérente et responsable des pistes.

En outre, la CAJO procède à des améliorations au sens plus large des règles de course, y compris :

le renforcement de la surveillance vétérinaire;

un examen plus approfondi des chevaux qui reviennent après avoir figuré sur la liste des vétérinaires; et

de nouvelles lignes directrices concernant la fréquence des courses et l’utilisation de certains traitements thérapeutiques.



Ces réformes représentent une avancée importante et jettent les bases d’un avenir plus sûr et plus durable pour le sport.

Renseignements pour les médias

Communications CAJO

media@agco.ca

À propos de la CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) est un organisme de réglementation provincial de l’Ontario qui relève du ministère du Procureur général. Il s’agit d’une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.