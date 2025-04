EXOSENS ENREGISTRE UNE FORTE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 2025 DANS UN ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ DE LA DÉFENSE DYNAMIQUE

PARFAITEMENT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS 2025

FAITS MARQUANTS

Croissance soutenue du chiffre d'affaires de +21,1 %, à 104,9 M€ au T1 2025, portée par une forte performance à périmètre et change constants (+18,0 %) Poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires du segment Amplification (+29,1 % vs. T1 2024), soutenue par une demande croissante de tubes intensificateurs d'image destinés aux applications de vision nocturne pour la Défense de la part des pays de l'OTAN et de leurs principaux alliés Chiffre d'affaires du segment Détection & Imagerie en légère baisse (-1,0 % vs. T1 2024), en raison d’éléments négatifs temporaires, principalement liés à Telops, l'activité de systèmes d’imagerie du Groupe basée au Canada (croissance de +16 % vs. T1 2024 hors Telops) ; Reprise attendue de la croissance et accélération au cours du reste de l’année, soutenue par de solides tendances sous-jacentes sur les marchés finaux

Marge brute ajustée en hausse de +28,1 %, à 52,6 M€ au T1 2025 (taux de marge à 50,1 %, +270 points de base vs. T1 2024), principalement tirée par la forte croissance du segment Amplification (+39,5 %)

Finalisation de l’acquisition de Noxant, renforçant la position d’Exosens dans les caméras infrarouges refroidies haute performance, tout particulièrement sur les marchés en forte croissance de la Défense et de la Surveillance





PERSPECTIVES

Parfaitement en ligne avec les objectifs fixés pour 2025 : performances solides attendues en 2025, avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20 % et une croissance de l'EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25 %





Mérignac, le 28 avril 2025 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2) une société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires et sa marge brute ajustée pour le premier trimestre 2025.

« Après une année 2024 très réussie, qui a marqué un tournant dans notre trajectoire et nous a permis de dépasser nos objectifs fixés lors de notre introduction en bourse, nous sommes fiers de démarrer 2025 avec une solide performance au premier trimestre, comme en témoigne la dynamique positive sur l'ensemble de nos principaux marchés. En ce qui concerne nos activités liées à la Défense, la demande reste élevée dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et d'investissements soutenus de la part des pays de l'OTAN et de leurs principaux alliés. Ce début d’année solide démontre la force de notre positionnement et notre capacité à délivrer. Le segment Amplification continue d'être un moteur de croissance déterminant, soutenu par l'accélération de la demande et l'augmentation des capacités de production, tandis que notre segment Détection & Imagerie est en passe de réaliser une croissance organique solide qui s'améliorera progressivement au cours de l’année.

Soutenus par des fondamentaux robustes et une solide performance opérationnelle, nous sommes pleinement confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs pour 2025 et à continuer de créer de la valeur à long terme pour l’ensemble de nos parties prenantes » a commenté Jérôme Cerisier, Directeur général d'Exosens.

Forte progression du chiffre d'affaires au T1 2025 dans un contexte de marché de la défense dynamique

Q1 2024 Q1 2025 Variation A périmètre et change constants En m€ En m€ En m€ En % En % Amplification 63,3 81,7 +18,4 +29,1 % +29,3 % Détection et Imagerie 24,2 24,0 (0,2) (1,0) % (13,0) % Éliminations et Autres (0,8) (0,7) +0,1 s/o s/o Chiffre d’affaires total 86,7 104,9 +18,3 +21,1 % +18,0 %

Exosens a enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, démontrant sa capacité à poursuivre sa dynamique de croissance soutenue. Le chiffre d'affaires consolidé s’est établi à 104,9 millions d'euros, en croissance de +21,1 % (soit +18,3 millions d'euros) par rapport au premier trimestre 2024. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires a augmenté de +18,0 %, en raison d’une forte demande sur le marché de la Défense.

Le chiffre d'affaires du segment Amplification s'est élevé à 81,7 millions d'euros au premier trimestre 2025, en forte croissance de +29,1 % (soit +18,4 millions d'euros) par rapport au premier trimestre 2024. Cette augmentation a résulté de la hausse des volumes de vente en lien avec l'accroissement des capacités de production et de la demande croissante de tubes intensificateurs d’image pour les applications de vision nocturne pour la Défense.

Reflétant cet environnement de marché dynamique, Exosens a continué à bénéficier de sa position de fournisseur stratégique des pays de l'OTAN et de leurs principaux alliés, qui ont continué à augmenter leurs achats en tubes intensificateurs d’images pour les systèmes de vision nocturne en raison de la nécessité pour les armées d'améliorer leurs capacités de combat nocturne. Cette tendance positive a été particulièrement visible en Europe avec plusieurs contrats majeurs remportés, notamment en Europe de l'Est et du Nord.

Le chiffre d'affaires du segment Détection et Imagerie a atteint 24,0 millions d'euros au premier trimestre 2025, soit une légère baisse de -1,0 % comparé au premier trimestre 2024. La contribution du premier semestre au chiffre d'affaires du segment Détection et Imagerie est généralement plus faible en raison de la saisonnalité. À périmètre et change constants, le chiffre d'affaires de D&I a été en recul de -13,0 % (soit -3,1 millions d'euros), principalement du fait de Telops, l'activité de systèmes d'imagerie du Groupe basée au Canada. Telops a été temporairement affecté par les incertitudes liées aux droits de douane et les réductions du financement scientifique fédéral aux États-Unis, ce qui a entraîné une baisse de la demande de des clients américains, ainsi que par des retards dans l'obtention de certaines licences d'exportation. Hors Telops, le chiffre d'affaires de D&I a augmenté d’environ +16 % par rapport au premier trimestre 2024 et est resté globalement stable à périmètre et change constants.

Exosens a continué à observer une demande robuste sur ses marchés clés à forte croissance, en particulier dans les domaines du Nucléaire et de la Défense et de la Surveillance.

Le Groupe s’attend à une reprise de la croissance à périmètre et change constants du segment D&I et une accélération au cours du reste de l’année, soutenue par de solides tendances sous-jacentes sur les marchés finaux.

En matière de croissance externe, Exosens a finalisé le 13 mars 2025 l'acquisition de Noxant, un spécialiste des caméras infrarouges refroidies de haute performance. La gamme de cœurs de caméra refroidis MWIR haute performance de Noxant offre des capacités complémentaires qui répondent à la demande croissante de solutions infrarouges avancées, en particulier pour les applications de Défense et de Surveillance basées sur des drones et nécessitant l'intégration d’une caméra. Des synergies significatives sont attendues avec les activités d’imagerie d’Exosens, en tirant parti de son portefeuille de technologies et de sa présence commerciale à l’échelle mondiale.

Le Groupe a démarré le processus d'intégration de Noxant, qui devrait être finalisé d'ici la fin du mois de juin. Le chiffre d'affaires et la marge brute ajustée pour le premier trimestre 2025 n'incluent pas la contribution de cette acquisition.

Par ailleurs, la finalisation de l'acquisition de NVLS, spécialiste des dispositifs portables de vision nocturne et thermique, devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2025, sous réserve des autorisations et approbations habituelles.

Marge brute ajustée en hausse de 28,1 % au premier trimestre 2025

T1 2024 T1 2025 Variation En m€ % des ventes En m€ % des ventes En m€ En % Amplification 29,2 46,2 % 40,8 49,9 % +11,6 +39,5 % Détection et Imagerie 11,8 48,9 % 11,8 49,3 % (0,0) (0,1) % Éliminations et Autres 0,0 s/o 0,0 s/o s/o s/o Marge brute ajustée 41,1 47,4 % 52,6 50,1 % +11,5 +28,1 %

Exosens a enregistré une forte augmentation de la marge brute ajustée au niveau du Groupe, principalement grâce à l'augmentation des volumes de vente, à l'amélioration des rendements et à un mix produit favorable. La marge brute ajustée du Groupe s’est élevée à 52,6 millions d'euros au premier trimestre 2025, reflétant une croissance de +28,1 % (soit +11,5 millions d'euros) par rapport au premier trimestre 2024. En pourcentage du chiffre d'affaires consolidé, la marge brute ajustée a atteint 50,1 % au premier trimestre 2025, soit une amélioration de 270 points de base par rapport au premier trimestre 2024.

La marge brute ajustée du segment Amplification a atteint 40,8 millions au premier trimestre 2025, enregistrant une croissance soutenue de +39,5 % (soit +11,6 millions d'euros) par rapport au premier trimestre 2024. Le taux de marge a augmenté de 370 points de base à 49,9 % au premier trimestre 2025, porté par la hausse des volumes de vente grâce à l’augmentation des capacités de production, l'amélioration des rendements et un mix produit favorable.

La marge brute ajustée du segment Détection et Imagerie a atteint 11,8 millions d'euros au premier trimestre 2025, globalement stable par rapport au premier trimestre 2024. Le taux de marge s’est amélioré de 50 points de base à 49,3 % au premier trimestre 2025, malgré la baisse du chiffre d'affaires, grâce à des meilleurs rendements, à un contrôle efficace des coûts et aux synergies de la chaîne d'approvisionnement.

Évolution de la gouvernance

Le Conseil d’administration du 25 avril 2025 a proposé à l’Assemblée générale mixte annuelle du 23 mai prochain de nommer la société Bpifrance Investissement comme administrateur.

Cette candidature au poste d’administrateur de la société Bpifrance Investissement, représentée par Madame Dorianne Bonfils en qualité de représentante permanente, s’inscrit dans le renforcement de la société Bpifrance Participations au capital d’Exosens.

Après exercice de l’option d’achat d’actions Exosens consentie par HLD dans le cadre de l’introduction en bourse d’Exosens, Bpifrance Participations a en effet acquis le 25 avril 2025 une participation complémentaire de 2,7 % du capital et des droits de vote et se positionne désormais comme second actionnaire d’Exosens avec 7,2 % du capital et des droits de vote, derrière le Groupe HLD.

Le Conseil d’administration du 25 avril 2025 a, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunération d’Exosens, et après évaluation de son indépendance au regard des critères du code AFEP-MEDEF, confirmé le statut d’administrateur indépendant de Bpifrance Investissement en cas de désignation par l’Assemblée générale.

Perspectives pour 2025 et la période 2024-2026 confirmées

Le Groupe prévoit des performances solides en 2025, avec une croissance du chiffre d’affaires dans le haut de la fourchette 15-20 % et une croissance de l’EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette 20-25 % par rapport à 2024.

Le Groupe s’attend à ce que l'EBITDA ajusté enregistre un TCAM pour la période 2024-2026 dans le haut de la fourchette 15-20 % et que le ratio de cash conversion1 soit dans une fourchette de 70 à 75 % pour la même période en tenant compte d’investissements dans nos capacités en Europe et aux Etats-Unis.

En outre, Exosens entend poursuivre sa stratégie de croissance, à un rythme conforme à la tendance historique, tout en maintenant un ratio endettement financier net / EBITDA ajusté d'environ 2x.

Calendrier financier

29/04/2025 : Publication du Document d’enregistrement universel 2024 ;

: Publication du Document d’enregistrement universel 2024 ; 23/05/2025 : Assemblée générale annuelle ;

: Assemblée générale annuelle ; 31/07/2025 : Résultats du S1 2025 (avant bourse) ;

: Résultats du S1 2025 (avant bourse) ; 27/10/2025 : Chiffre d'affaires et marge brute ajustée du T3 2025 (avant bourse).

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 11 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 800 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Plus d’informations : exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Médias

Brunswick Group, exosens@brunswickgroup.com

ANNEXE

Définitions

La croissance à périmètre et change constants est la croissance du chiffre d’affaires réalisée par le Groupe hors impact de change et effet de périmètre, qui correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n » par l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe à la clôture de la période « n-1 » (à l’exclusion de toute contribution des sociétés acquises après la clôture de la période « n-1 »), comparé au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n-1 » par les mêmes sociétés. La croissance à périmètre et change constants au titre du premier trimestre 2025 exclut ainsi la contribution des sociétés Centronic et LR Tech, acquises par le Groupe en juillet 2024 et septembre 2024, respectivement.

La marge brute ajustée correspond à la différence entre le prix de vente et le coût de revient des produits et services vendus (incluant notamment des coûts de personnel).

L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des dépréciations et des amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise ; (ii) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges » et (iii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2).

La cash conversion est calculée selon la formule suivante : (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés – dépenses d’investissement) / (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés).

Le ratio de levier financier est calculé comme la dette nette / l'EBITDA ajusté tel que défini dans le nouveau contrat de crédit senior du Groupe conclu dans le cadre du refinancement exécuté dans le cadre de l'introduction en bourse.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens, ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 22 mai 2024 sous le numéro I. 24-010. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et Exosens décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d’Exosens. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.

