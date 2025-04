Publicatie jaarverslag en oproeping tot de gewone algemene vergadering op 28 mei 2025

Gent, 28 april 2025 – 07.30 uur – Persbericht / Gereglementeerde informatie

In navolging van de publicatie van haar jaarcijfers op 27 maart 2025, en ter aankondiging van de Algemene Vergadering van 28 mei 2025, stelt ABO-Group vandaag haar jaarverslag over 2024 voor. Het jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van ABO-Group: https://www.abo-group.eu/investeerders/aandeelhoudersinformatie/aandeelhoudersvergaderingen/.

Daar vindt u ook volgende documenten terug:

Oproeping gewone algemene vergadering 2025

Informatie voor de aandeelhouders

Volmacht gewone algemene vergadering 2025

Statutaire Jaarrekening 2024

Verslag van de commissaris over de enkelvoudige rekening 2024

Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekening 2024

