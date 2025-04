Lleida.net incrementó un 16% sus ventas en 2024 y registró beneficios de 883 mil euros, de acuerdo con sus datos auditados

Madrid, 28 de abril.- La tecnológica española Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLN) (OTCQX:LLEIF) incrementó sus ventas un 16% durante el año 2024, alcanzando los 19,05 millones de euros, según los datos auditados comunicados hoy al mercado.

La compañía cerró el ejercicio anterior con un EBITDA auditado de 3,24 millones de euros, lo que representa un aumento significativo respecto a los 84 mil euros registrados en el 2023.

Este resultado confirma la recuperación de la empresa tras las pérdidas del año 2023.

Durante el 2024, la empresa alcanzó un beneficio neto auditado de 883 mil euros, frente a las pérdidas de 2,65 millones registradas en 2023.

El pasado 4 de febrero de 2025, Lleida.net comunicó a la bolsa su avance de resultados. Tras la auditoría, las cifras definitivas muestran variaciones menores respecto al avance inicial, ratificando el éxito de su plan de recuperación.

El CEO de Lleida.net, Sisco Sapena, destacó que "Los resultados auditados reflejan claramente el esfuerzo y rigor con el que hemos implementado nuestra estrategia. No solo hemos vuelto a la rentabilidad, sino que lo hemos hecho fortaleciendo todas nuestras líneas de negocio y saneando significativamente nuestro balance".

Todas las líneas de negocio de Lleida.net crecieron a doble dígito en el ejercicio 2024.

La división de ICX Wholesale registró un incremento del 24%, alcanzando los 6,92 millones de euros, mientras que la línea de Notificación Electrónica Certificada aumentó un 25%, hasta 2,04 millones de euros.

Asimismo, las soluciones SMS para clientes finales subieron un 13%, hasta los 3,77 millones de euros, y la línea de Contratación creció otro 13%, alcanzando los 3,47 millones de euros.

La deuda financiera neta de la empresa se redujo un 22%, situándose en 7,41 millones de euros frente a los 9,46 millones al cierre de 2023. Esta mejora financiera se ​c​onsiguió gracias al estricto control de gastos y a las medidas adoptadas para optimizar costes, entre ellas una reducción del 19% en gastos de personal y del 22% en servicios exteriores.

Lleida.net también incrementó su margen bruto consolidado en un 11%, alcanzando 10,18 millones de euros, aunque el margen bruto sobre ventas descendió ligeramente al 53,44% debido al mayor peso relativo de las líneas SMS sobre la facturación total.

Fundada en 1995, Lleida.net es uno de los principales actores europeos en servicios tecnológicos de certificación, notificación y firma electrónica.

La empresa cuenta con más de 300 patentes concedidas en más de 60 países, posicionándose como un referente en innovación. Actualmente cotiza en los mercados bursátiles de Madrid, París, Nueva York, Stuttgart y Frankfurt.





