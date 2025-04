Orientering om skifte af investeringsforvaltningsselskab og planlagt suspension

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark offentliggjorde i fondsbørsmeddelelse af 31. januar 2025, at foreningens bestyrelse havde besluttet at delegere den daglige ledelse af Investeringsforeningen ValueInvest Danmark til investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S. Finanstilsynet har efterfølgende godkendt Invest Administration A/S som nyt investeringsforvaltningsselskab for foreningen, og foreningen vil pr. den 2. maj 2025 blive administreret af Invest Administration A/S.

I forbindelse med skiftet af investeringsforvaltningsselskab planlægger foreningen at suspendere handlen med nedenstående andelsklasser fra den 1. maj 2025. Suspensionen vil blive ophævet af Invest Administration A/S forventeligt den 5. maj 2025.

Andelsklasse ISIN Short name ValueInvest Global A DK0010246396 VAIGLOA ValueInvest Global Akkumulerende A DK0060032498 VAIGAKA

Suspensionen skyldes børslukkedage på de underliggende markeder den 1. maj 2025.

Suspensionen opretholdes tillige den 2. maj 2025, da Investeringsforeningen ValueInvest Danmark skifter investeringsforvaltningsselskab til Invest Administration A/S pr. den 2. maj 2025.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til Direktør Nikoline Voetmann, telefon 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør