eQ PE XVII US on kerännyt alkuvuonna 168 miljoonaa dollaria

Lehdistötiedote

28.4.2025, klo 10:00

eQ Varainhoito on kerännyt eQ PE XVII US -rahastoon alkuvuonna 168 miljoonaa dollaria. eQ PE XVII US -rahaston varainkeruuta jatketaan vuoden 2025 aikana.

eQ PE XVII US tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, joiden strategiana on tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Rahaston sijoitussalkussa tulee olemaan 12-15 pääosin sektorierikoistunutta rahastoa, joiden kautta rahasto hajautuu yli 150 yhtiöön useille eri toimialoille, osavaltioihin ja sijoitusvuosille. Rahasto tekee myös rinnakkaissijoituksia.

eQ aloitti vuonna 2015 neuvonantoyhteistyön Chicagossa sijaitsevan RCP Advisorsin kanssa ja nyt kerättävä rahasto on kuudes USA-rahasto. RCP on vuonna 2001 perustettu, erityisesti pieniin ja keskisuuriin pohjoisamerikkalaisiin rahastoihin erikoistunut, hyvin kokenut ja erinomaisesti resursoitu Private Equity -varainhoitaja. Yhteensä eQ on kerännyt US-rahastoihinsa jo 1,2 miljardia dollaria yli 200 asiakkaalta.

eQ on lisäksi loppuvuoden 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana tehnyt ”PE-ohjelmarahasto” -sopimuksia yli 330 miljoonalla eurolla ja yhdessä käynnissä olevien ”PE-ohjelmarahastojen” kanssa, yhteenlaskettu pääoma on noin 1 miljardi euroa. ”PE-ohjelmarahastot” ovat tyypillisesti 4-5 vuotisia, tarjoten asiakkaalle kattavan PE-salkun lisäksi selkeän raportoinnin ja vähemmän sijoitushallintoa yhden taserivin myötä.

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, kommentoi:

”Vaikka yrityskauppamarkkina on ollut kohta pari vuotta normaalia hiljaisempi, on pk-kentässä kuitenkin tehty enemmän sekä uusia sijoituksia että irtautumisia kuin isommassa yrityskentässä. Pk-kenttä tarjoaa mielestämme houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia yli syklien, sillä ostohetken arvostus ja velan käyttö on matalampia, arvonluonti on operatiivista ja irtautumiset tapahtuvat pääosin käteiskauppana teolliselle ostajalle tai isommalle pääomarahastolle. Salkuissamme on pääosin palveluyrityksiä, jotka palvelevat kotimarkkinaa. Yhteistyömme RCP:n kanssa on mittava ja uusi rahastomme mahdollistaa sijoittajillemme pääsyn hyvin mielenkiintoiseen yritysmarkkinaan parhaiden ja kysytyimpien kohderahastojen kautta.”

eQ Varainhoidon hallinnoitavat varat olivat vuoden 2024 lopussa 13,4 miljardia euroa, josta 3,3 miljardia euroa oli eQ:n Private Equity -rahastoissa. eQ perustaa vuorovuosin Eurooppa- ja Pohjois-Amerikka -rahastot. eQ:n Private Equity -rahastot ovat tarkoitettu vain ammattimaisille sijoittajille.

Helsinki 28.4.2025

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy

+358 (9) 6817 8736, staffan.jafs@eQ.fi

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,4 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.