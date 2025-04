Communiqué de Presse

Atos annonce la nomination de Marie de Scorbiac au poste de Directrice des Relations Investisseurs et de la RSE

Paris, France – 28 avril 2025 – Le groupe Atos annonce aujourd’hui la nomination de Marie de Scorbiac au poste de Directrice des Relations Investisseurs et de la RSE. Elle aura pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d'information financière du groupe Atos et le développement de ses relations avec les actionnaires, les investisseurs et les analystes financiers. Elle sera également chargée de la stratégie RSE d’Atos, en faveur d’un numérique sécurisé et décarboné, et créatrice de valeur durable pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Avant de rejoindre Atos, Marie de Scorbiac pilotait notamment, en tant que VP Investor Relations, Public Affairs, Sustainability & Group Financial Planning & Analysis, les relations investisseurs et la RSE d’Adevinta, leader international des plateformes de petites annonces en ligne dans les secteurs des biens de consommation, de la mobilité, de l'immobilier et de l'emploi.

De 2011 à 2019, Marie de Scorbiac a dirigé les Relations Investisseurs et la Communication Financière de sociétés cotées à Paris : Areva, puis Elior Group.

Titulaire d’un Master d’Information Economique et Sociale de l’Université Paris Dauphine, Marie a démarré sa carrière en tant qu’analyste financier chez Thomson puis chez Deutsche Bank.

Philippe Salle, Président-Directeur Général du groupe Atos, a déclaré : « Je me réjouis d'accueillir Marie au sein de l'équipe de direction du groupe Atos. Son expertise et sa connaissance approfondie du fonctionnement des marchés financiers seront clés dans le développement et la consolidation de nos relations avec l'ensemble de la communauté financière. J'ai souhaité regrouper les Relations Investisseurs et la RSE au sein d'une même direction, convaincu de l'impact positif de l’engagement sociétal et environnemental d'Atos sur sa performance à long terme ».

