Albertslund, den 28. april 2025

Brødrene A & O Johansen A/S overtager førende e-handelsdomæne “VVS-eksperten.dk” med virkning fra 1. januar 2026



Brødrene A & O Johansen A/S har i dag indgået aftale om at overtage domænet VVS-eksperten.dk, en af Danmarks førende onlineplatforme for sanitet og varmeprodukter. Med opkøbet styrker AO sin position yderligere på det danske onlinemarked og udbygger virksomhedens digitale platform.

VVS-eksperten.dk har etableret sig som en pålidelig onlinebutik for private forbrugere, der efterspørger et bredt udvalg af VVS-artikler til konkurrencedygtige priser. Opkøbet understøtter AO’s fortsatte investering i digital vækst og kundeorienterede online-løsninger. Vi ser frem til fortsat at betjene VVS-ekspertens kunder på en ny VVS-eksperten.dk-webshopplatform. AO’s webshopplatform inkluderer i forvejen andre domæner som BilligVVS.dk, Greenline.dk og Lampeguru.dk.

Aftalen omfatter ikke selskabet VVS-eksperten A/S eller dets 27 fysiske butikker. VVS-eksperten A/S vil skifte navn efter transaktionen.

Ejerskabet over domænet overgår til AO den 1. januar 2026.

Adm. direktør Niels A. Johansen udtaler:

”Med opkøbet af VVS-eksperten.dk tager vi et vigtigt skridt i udbygningen af vores digitale tilstedeværelse. Domænet har et stærkt brand og en loyal kundebase, som vil supplere vores nuværende e-handelsaktiviteter. Opkøbet er i tråd med vores strategi om at styrke vores position som den førende onlineleverandør inden for gør-det-selv- boligforbedring i Danmark.”

Adm. direktør Allan Elgaard udtaler:

”Jeg er glad for, at VVS-eksperten.dk får lov at leve videre som brand og webshop, når vi lukker vores 27 butikker. AO har vist gennem deres øvrige webshops, at de leverer en fremragende kundeservice, og VVS-ekspertens kunder vil få glæde af dette.”

