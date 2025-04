Volatus annonce un financement de 2 000 000 $

Interdiction de diffusion aux agences de presse américaines et de diffusion aux États-Unis.

TORONTO, 28 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB) (« Volatus » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu’elle a déposé un document d'offre relativement à un placement privé sans l'entremise d'un courtier portant sur un maximum de 16 666 667 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,12 $ par Unité (le « Prix d'Émission »), pour un produit brut maximal de 2 000 000,04 $ (le « Financement LIFE »).

Chaque Unité sera composée d’une action ordinaire avec droit de vote du capital de la Société (une « Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (chaque bon de souscription entier, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permettra à son porteur d'acquérir une Action ordinaire (chacune, une « Action émise sur exercice du Bon ») au prix d'exercice de 0,20 $ par Action émise sur exercice du Bon, pendant une période de 36 mois suivant la date d’émission.

La Société entend utiliser le produit net du Financement LIFE pour des dépenses en immobilisations, de l'achat d'inventaire, ainsi que pour des fins générales d'entreprise et de fonds de roulement.

Le Financement LIFE devrait être clôturé au plus tard le 9 mai 2025 ou à toute autre date déterminée par la Société (la « Date de clôture »). Le Financement LIFE est assujetti aux conditions habituelles, y compris, sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations requises de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »), des autorités de réglementation et des autres autorités compétentes. Le Financement LIFE pourra être clôturé en plusieurs tranches.

La Société pourra choisir de verser aux placeurs admissibles une commission en espèces pouvant aller jusqu’à 8 % du produit brut du Financement LIFE.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis, et aucun titre ne sera vendu dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières de quelque État américain que ce soit, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou exemption applicable aux exigences d'inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« Règlement 45-106 »), les Unités seront offertes aux acheteurs résidant au Canada en vertu de la dispense pour financement par un émetteur établi prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 (la « Dispense pour financement par un émetteur établi »). Puisque le Financement LIFE est réalisé en vertu de la Dispense pour financement par un émetteur établi, les titres émis aux souscripteurs résidant au Canada ne seront pas assujettis à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Un document d'offre relatif au Financement LIFE peut être consulté sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca ainsi que sur le site web de la Société à l’adresse www.volatusaerospace.com. Les investisseurs éventuels doivent lire ce document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes globales innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises. Grâce à une expertise technologique approfondie et à plus de 100 ans de savoir-faire combiné dans l'aviation, Volatus fournit des solutions aériennes significatives pour des utilisateurs finaux dans divers secteurs en utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

Information prospective

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent comprendre des déclarations prospectives comportant des risques et incertitudes importants, connus et inconnus. Toutes les déclarations autres que celles portant sur des faits historiques sont des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant la clôture et la date de clôture prévue du Placement; l'approbation du Placement par la TSXV; l'exercice des Bons de souscription; l'utilisation du produit du Placement; ainsi que les activités, la stratégie, les produits, la vision d'entreprise, les plans et les objectifs de la Société ou concernant celle-ci.

Ces informations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et reposent sur l'information actuellement disponible pour la direction. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « anticipe », « prédit », « a l'intention de », « cible », « vise », « croit » ou d'autres expressions similaires, y compris leurs formes négatives, ou par des déclarations selon lesquelles certaines actions « pourraient », « devraient », « seraient », « pourront » ou « seront » entreprises, surviendront ou seront réalisées.

Un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent au contrôle de la Société, notamment, mais sans s'y limiter, l'impact des conditions économiques générales, des conditions du secteur et la dépendance à l'égard des approbations réglementaires, incluant l'approbation de la TSXV.

Certaines hypothèses importantes relatives à ces déclarations prospectives peuvent être discutées dans le présent communiqué de presse ainsi que dans le rapport de gestion annuel et trimestriel de la Société déposé sur www.sedarplus.ca.

Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées pour préparer ces informations, bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment de leur préparation, peuvent s'avérer inexactes, et qu'une confiance excessive ne doit donc pas être accordée aux déclarations prospectives. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Abhinav Singhvi

Chef de la direction financière de Volatus

abhinav.singhvi@volatusaerospace.com

+1 833-865-2887

