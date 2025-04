KALMAR OYJ, TAMMI–MAALISKUUN 2025 OSAVUOSIKATSAUS, 29.4.2025 KLO 9.00

Kalmarin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2025: Vakaa ensimmäinen vuosineljännes vahvalla tilauskertymällä

Yleisesti suotuisa kysyntäympäristö

Laitteet-segmentin tilaukset kasvoivat 31 prosenttia edellisvuodesta

Palvelut-segmentissä ennätyskorkea 19,0 prosentin kannattavuus

Jatkuvaa panostusta kestäviin innovaatioihin. Viisivuotinen Move2Green T&K-ohjelma lanseerattu

Globaalissa taloudessa vallitsee lisääntynyt epävarmuus, joka liittyy äskettäin ilmoitettuihin tulleihin ja geopoliittiseen tilanteeseen.

Tammi–maaliskuu 2025 lyhyesti:

Saadut tilaukset kasvoivat 20 prosenttia ja olivat 480 (402) miljoonaa euroa

Tilauskanta kauden lopussa oli 1 041 (31.12.2024: 955) miljoonaa euroa

Liikevaihto laski 9 prosenttia ja oli 398 (439) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen 1 tuoteryhmän liikevaihto oli 43 (40) prosenttia konsernin liikevaihdosta

tuoteryhmän liikevaihto oli 43 (40) prosenttia konsernin liikevaihdosta Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 3 prosenttia ja oli 170 (176) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 46 (46) miljoonaa euroa eli 11,5 (10,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -2 (-8) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 48 (54) miljoonaa euroa eli 12,0 (12,3) prosenttia liikevaihdosta, laskua oli 11 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 85 (102) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli 34 (33) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,53 (0,52) euroa 2

Korollinen nettovelka / EBITDA3 oli 0.1x (n/a).



Vuoden 2025 ohjeistus

Kalmar arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosenttinsa olevan yli 12 prosenttia vuonna 2025.

Toimitusjohtaja Sami Niiranen:

Vuoden 2025 ensimmäinen neljännes alkoi Kalmarille hyvin. Saavutimme vakaan vuosineljänneksen hyvällä kannattavuudella alhaisemmista liikevaihtovolyymeistä huolimatta. Vuosineljänneksen tilauskanta oli vahva. Jatkoimme onnistuneesti strategiamme toteuttamista ja pystyimme kertomaan useista saavutuksista, jotka tukevat meitä matkallamme kohti kestävää ja kannattavaa kasvua.

Ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellinen kehitys oli vakaa. Keskityimme edelleen kaupalliseen ja operatiiviseen suorituskykyyn, mikä mahdollisti kestävän 12,0 prosentin kannattavuuden, joka on hyvällä tasolla alhaisemmista liikevaihtovolyymeistä huolimatta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 48,0 miljoonaa euroa, ja liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 85,4 miljoonaa euroa. Meillä on terve velkaantumissaste 0,1x. Olemme edistyneet liiketoiminnan suorittamisen kehittämisessä, ja vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on saavutettu noin 9 miljoonan euron vuotuinen bruttotehokkuuden parannus. Suurin osa tähän mennessä saavutetuista parannuksista johtuu onnistuneista hankintatoimista.

Alkuvuodesta näimme joitakin varhaisia merkkejä kysynnän elpymisestä erityisesti jakeluasiakassegmentissä, joka on ollut pitkään hyvin hiljainen. Maailma on kuitenkin tänään erilainen kuin muutama kuukausi sitten, ja siihen vaikuttaa lisääntynyt epävarmuus liittyen viimeaikaisiin tulli-ilmoituksiin, geopoliittisiin jännitteisiin ja globaalin makrotalouden laskusuhdanteen riskiin. On liian aikaista tehdä johtopäätöksiä siitä, miten kaikki tämä vaikuttaa toimialaamme, kysyntäympäristöön ja maailmankauppaan lyhyellä aikavälillä, mutta seuraamme tilannetta tarkasti, ja olemme laatineet erilaisia skenaarioita ja olemme valmiita toimimaan nopeasti tarvittaessa. Ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset olivat 480 miljoonaa euroa. Laitteet-segmentin saadut tilaukset kasvoivat 31 % edellisvuodesta, osoittaen positiivista aktiivisuutta markkinoilla. Näimme myös positiivista virettä Palvelut-tilauskannassa, jota vauhdittivat merkittävät sopimusten uusimiset ja päivitysprojektit. Tilauskantamme oli 1 041 miljoonaa euroa, mikä on 9 % kasvua edellisvuodesta. Liikevaihto oli 398 miljoonaa euroa, mihin vaikutti markkinoiden hitaampi aktiivisuus ja tilauskannan matalampi taso vuonna 2024. Palvelut-segmentin liikevaihto pysyi vakaampana kuin Laitteet-segmentin, mikä tarjosi joustavuutta sekä liikevaihdon että kannattavuuden suhteen. Palveluiden osuus liikevaihdosta oli 36 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli ennätyskorkealla tasolla 19,0 %. Palveluiden kasvattaminen on edelleen yksi keskeisistä strategisista painopistealueistamme

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana panostimme vastuullisiin innovaatioihin, ja tiedotimme, että Kalmarille on myönnetty 20 miljoonan euron rahoitus Business Finlandilta viisivuotisen Move2Green T&K-ohjelman käynnistämiseen. Kalmarin johtaman Move2Green-ohjelman tavoitteena on edistää hiilineutraaliutta raskaassa materiaalinkäsittelyssä kehittämällä sähköistä laitevalikoimaa ja dataan perustuvia palveluita. Laajensimme myös sähköisten laitteidemme tarjontaa aloittamalla kolmannen sukupolven sähköisen terminaalitraktorin (OT2 EV) myynnin Pohjois-Amerikassa. Lisäksi laajennamme globaalia toimituskykyämme käynnistämällä sähköisten tyhjäkonttikäsittelijöiden ja raskaiden trukkien tuotannon Shanghain tehtaallamme, mikä osoittaa kykymme reagoida palvellaksemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti.

Kaiken kaikkiaan, kun navigoimme yhä monimutkaisemmassa vuoden 2025 liiketoimintaympäristössä ja tullimaksujen epävarmuudessa, strategiamme, globaali jalanjälkemme ja vahva perustamme luovat meille luottamusta. Keskitymme yhä edelleen pysymään lähellä asiakkaitamme ja saavuttamaan tavoitteemme. Uskomme kykyymme tarjota parhaat raskaiden materiaalien käsittelyn ratkaisut asiakkaillemme maailmanlaajuisesti. Meillä on 68 000 laitteen asennettu laitekanta maailmanlaajuisesti ja vahva läsnäolo yli 120 maassa myynnin ja palveluiden osalta, joten laaja ulottuvuutemme on edelleen merkittävä voimavara. Tämä vahva perusta vauhdittaa aktiivisesti tulevaisuuden palveluiden kasvua innovatiivisen tarjooman ja digitaalisten ratkaisujen avulla

Visio ja strategia

Kalmar on yksi markkinajohtajista raskaiden materiaalien käsittelylaitteissa. Kalmarin vankan perustan muodostavat asiakasläheisyys, houkuttelevat markkinat, kokeneet ja lahjakkaat ihmiset ja vahva taloudellinen profiili.

Kalmarin myynti- ja huoltoverkosto kattaa yli 120 maata, tukien sen maailmanlaajuisesti hajautettua asiakaskuntaa ja sen laaja laitekantaa joka koostuu yli 68 000 laitteesta ympäri maailman. Yhtiö toimii pääasiassa suoramyynnin ja vahvan maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkoston kautta. Kokoonpanopohjaisen valmistusmallin, neljän tehtaan ja kahden innovaatiokeskuksen avulla Kalmar priorisoi vahvojen ja kestävien suhteiden rakentamista materiaalitoimittajiensa kanssa ympäri maailmaa. Kalmarin henkilöstöön kuuluu noin 5 200 työntekijää, joista 1 400 on huoltoinsinöörejä. Yhtiö uskoo, että parhaiden osaajien houkutteleminen ja pitäminen on olennaista, jotta se voi olla arvostetuin liikekumppani asiakkailleen ja halutuin työnantaja nykyisille ja tuleville työntekijöilleen. Kalmar on sitoutunut vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja odottaa, että sen toimittajat ja liikekumppanit noudattavat samoja korkeita juridisia ja eettisiä standardeja.

Ala kohtaa useita megatrendejä, jotka ajavat uudistumista koko kentällä. Tämä luo Kalmarille mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja ja vastata asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin. Joitakin keskeisiä mahdollisuuksia, joihin Kalmar on valmis tarttumaan, ovat:

Turvallisuus

Tuottavuus

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköistyminen

Muuttuva logistiikkaympäristö

Työvoiman saatavuus

Älykkäät toiminnot.

Vastatakseen näihin mahdollisuuksiin ja luodakseen lisäarvoa asiakkaille Kalmar keskittyy kolmeen strategiseen alueeseen:

Investoimalla vastuullisiin innovaatioihin hiilidioksidipäästöttömissä ja sähköisissä laitteissa, digitaalisissa ratkaisuissa ja automaatiossa

Palveluiden kasvattaminen ja jälkimarkkinoiden jalanjäljen laajentaminen keskittyen laajan asennetun kantamme hyödyntämiseen, varaosien markkinaosuuden kasvattamiseen, toistuvan liiketoiminnan osuuden kasvattamiseen palvelusopimusten avulla ja asiakkaan elinkaaren aikaisen arvon luomiseen älykkään palvelutarjonnan kautta

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen tuottavuuden ja rahavirran tuottamisen parantamiseksi voidakseen investoida lisää tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, orgaaniseen kasvuun sekä voitonjakoon osakkeenomistajille

Tavoitteet

Kalmarin hallitus on asettanut Kalmarille seuraavat tavoitteet vuodelle 2028:

Taloudelliset tavoitteet

Vuotuinen liikevaihdon kasvu 5 prosenttia syklin yli;

15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti;

Yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti;





Pääomarakenne ja kestävyyskehys

Velkaantuneisuus (nettovelan suhde käyttökatteeseen) alle 2;

30-50 prosentin vuotuinen osingonjakosuhde;

Yhdenmukaisuus SBTi-tavoitteiden kanssa 1,5 °C sitoumuksella.4





Yhtiön tiedot ja laadintaperiaatteet

Kalmar Oyj perustettiin Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisessa (“jakautuminen”), jonka täytäntöönpanopäivä oli 30.6.2024. Kaupankäynti Kalmar Oyj:n osakkeilla alkoi Helsingin pörssin päälistalla 1.7.2024.

Tämän osavuosikatsauksen taloudelliset tiedot ennen jakautumista on esitetty carve-out periaatteiden mukaisesti. Carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna kuvaa siitä, millaiset taloudelliset tiedot olisivat olleet, jos Kalmar olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten esittänyt erillisen konsernitilinpäätöksen eivätkä Kalmarin tulevasta taloudellisesta kehityksestä. Carve-out laadintaperiaatteet on kuvattu liitetiedossa 2. Laatimisperusta.

Kalmarin avainluvut

MEUR Q1/25 Q1/24 Muutos 2024 Carve-out Saadut tilaukset 480 402 20 % 1 679 Tilauskanta kauden lopussa 1 041 972 7 % 955 Liikevaihto 398 439 -9 % 1 720 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 170 176 -3 % 698 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 43 % 40 % 41 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset 213 n/a n/a Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset, % kaikista tilauksista 44 % n/a n/a Liikevoitto 45,7 45,8 0 % 174,4 Liikevoitto, % 11,5 % 10,4 % 10,1 % Vertailukelpoinen liikevoitto 48,0 53,9 -11 % 216,8 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 12,0 % 12,3 % 12,6 % Tulos ennen veroja 43,4 47,7 -9 % 172,5 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 85,4 101,7 -16 % 249,1 Kauden tulos 34,1 33,4 2 % 127,9 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR* 0,53 0,52 2 % 1,99 Korollinen nettovelka kauden lopussa 23 -200 n/a 76 Nettovelkaantumisaste, % 3,8 % n/a 11,9 % Korollinen nettovelka / EBITDA** 0,1 n/a 0,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % *** 18,4 % 22,5 % 18,7 % Oman pääoman tuotto (ROE), viimeiset 12 kk, % 17,4 % n/a 17,6 % Henkilöstö kauden lopussa 5 201 5 118 2 % 5 207 * Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella. ** Viimeisten 12 kuukauden EBITDA *** Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa jakautumis- ja listautumiskuluihin, oli -3,6 (-2,0) prosenttiyksikön vaikutus ROCE:en ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja -4,1 prosenttiyksikön vaikutus koko vuonna 2024.

Kaudet ennen 30.6.2024 tapahtunutta osittaisjakautumista on esitetty carve-out perusteisesti. Nettovelkaantumisaste, % ja korollinen nettovelka / EBITDA on esitetty vain 31.12.2024 lähtien, sillä aiempien kausien carve-out perusteiset taloudelliset tiedot eivät kuvasta Kalmar-konsernin pääoma- ja rahoitusrakennetta. Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset esitetään vuoden 2025 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q1/25 Q1/24 Muutos 2024 Carve-out Laitteet 322 247 31 % 1 099 Palvelut 158 155 2 % 580 Muut — 0 0 Yhteensä 480 402 20 % 1 679

Tilauskanta

MEUR 31.3.2025 31.12.2024 Muutos Laitteet 902 831 9 % Palvelut 136 120 13 % Muut 3 4 -34 % Yhteensä 1 041 955 9 %

Liikevaihto

MEUR Q1/25 Q1/24 Muutos 2024 Carve-out Laitteet, ulkoinen liikevaihto 252 303 -17 % 1 160 Laitteet, sisäinen liikevaihto — 0 1 Palvelut 145 136 6 % 560 Muut ja sisäisen liikevaihdon eliminointi 1 0 > 100 % 0 Yhteensä 398 439 -9 % 1 720

Kalmarin johto seuraa segmenttien ulkoista liikevaihtoa.



Liikevoitto

MEUR Q1/25 Q1/24 Muutos 2024 Carve-out Laitteet 28,2 39,3 -28 % 139,4 Palvelut 26,2 22,8 15 % 97,8 Muut -8,7 -16,3 46 % -62,7 Yhteensä 45,7 45,8 0 % 174,4

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q1/25 Q1/24 Muutos 2024 Carve-out Laitteet 29,1 39,3 -26 % 150,1 Palvelut 27,5 22,8 21 % 97,8 Muut -8,7 -8,1 -7 % -31,1 Yhteensä 48,0 53,9 -11 % 216,8

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

Q1/25 Q1/24 Muutos 2024 Carve-out %-yksikkö Laitteet 11,6 % 13,0 % -1,4 12,9 % Palvelut 19,0 % 16,7 % 2,3 17,5 % Muut n/a n/a n/a Yhteensä 12,0 % 12,3 % -0,2 12,6 %

1 Ekoratkaisujen tuoteryhmään sisältyvät laitteet ja palvelut, jotka täyttävät tai niiden odotetaan lähitulevaisuudessa täyttävän EU:n taksonomian vaatimukset.

2 Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella.

3 Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

4 Science Based Targets initiative mukaisesti.

Liite