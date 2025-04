PRESSRELEASE

2025-04-29

Kvartalsrapport Q1 2025 – Stark efterfrågan, installationstakt i USA dämpar kvartalet något. (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Första kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 34 875 (46 464) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 4 458 (6 493) kSEK

EBITDA-marginalen uppgick till 12% (14%)

Resultat före skatt uppgick till 2 582 (4 502) kSEK

Resultat per aktie 0,16 (0,27) SEK





VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

• Inga händelser att rapportera.

EFTER PERIODEN

• Inga händelser att rapportera.





VD-kommentar

STARK EFTERFRÅGAN, INSTALLATIONSTAKT I USA DÄMPAR KVARTALET NÅGOT

Vår verksamhet utvecklas fortsatt väl med stark efterfrågan på flera av våra marknader. Aktiviteten är hög, kunddialogerna är många, och det råder ett fortsatt starkt intresse för våra produkter. Under kvartalet har vi sett att konverteringstakten från offert till installation i USA varit något lägre än tidigare. Det handlar inte om minskad efterfrågan – snarare om längre beslutsprocesser hos vissa kunder. Vi ser detta som en naturlig variation inom en i övrigt mycket aktiv marknad.

Trots en något lägre omsättning jämfört med samma period föregående år, som var väldigt starkt i jämförelse, kan vi redovisa en lönsamhet som vi bedömer som fortsatt god. Det bekräftar att vårt fokus på affärskvalitet, processer och kostnadseffektivitet bär frukt. Vi går in i nästa kvartal med en stark projektpipeline och fortsatt hög marknadsnärvaro.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 43% (38%). I kvartalet har vi en bra produkt och geografisk mix kombinerat med en bra eftermarknadsförsäljning. Produkt och geografisk mix är två faktorer som kontinuerligt påverkar vår bruttomarginal vilket ofta resulterar i fluktuationer mellan kvartal. Vi arbetar aktivt med att stärka marginalerna och säkra lönsamhet.

EBITDA i kvartalet uppgår till 4,5 MSEK (6,5 MSEK), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12 % (14%). Vi fortsätter att ha en mycket bra kostnadskontroll och våra kontinuerliga effektiviseringar i produktion ger löpande resultat vilket skapar god lönsamhet även när som i kvartalet omsättningen är lägre.

Kassaflödet i kvartalet var -4,8 MSEK (2,0 MSEK) drivet av ett tillfälligt högt varulager.

Vi fortsätter arbeta på vår förvärvsagenda, både av bolag och produkter, där vi ser potential att stärka vårt erbjudande. Den stabila lönsamhet vi levererar ger oss handlingsutrymme att driva dessa initiativ med tydligt fokus.

Innovation i produkten har det senaste halvåret varit i fokus. Vi har under kvartalet haft två system utställda både med distributörer och i vår kommersiella partner Canon Medical Systems monter, på den stora röntgenmässan ECR. Vi visade där vår egenutvecklade 3D-kameraapplikation som ger AI-algoritmstöd för att säkra snabbare arbetsflöde och effektivare bildtagning. Vår plan är att släppa detta som produkt under hösten.

Våra moderna system uppfyller marknadens höga krav och levererar konsekvent både effektivitet och kvalitet. Detta gör det möjligt för våra kommersiella partners att framgångsrikt sälja och marknadsföra systemen på sina marknader. Den underliggande efterfrågan i Nordamerika är stark men timing av installationer fortsätter vara en utmaning. Turbulensen kring tullar är något vi följer nära och vi ser att vissa beslut har försenats. Tull och logistikrisk ligger i vår affär på kunden vilket gör att vi givet läget är i en positiv situation. Vi ser i dagsläget inte prispress i vår USA-affär då vi står för en mindre del av det totala kontraktsvärdet. EMEA-marknaden ljusnar även om turbulens på marknaden kan försena inköpsbeslut.

Genom effektiviseringar har vi byggt en lönsam och välfungerande organisation som kan hantera svängningar i efterfrågan och ändå leverera god lönsamhet. Med de växande kraven på flexibilitet och korta ledtider har vi lyckats skapa nya affärsmöjligheter tack vare vår agila produktion.

Vi ser med tillförsikt fram emot resten av året.

Mattias Leire

VD Arcoma AB (publ)





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 29/4 2025 kl. 08.30

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 29/4 2025 kl. 08.30.

Bilagor