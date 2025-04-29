探索長洲太平清醮：獨一無二的國家級非遺慶典

年度盛事「搶包山」比賽，男女健兒齊攀包山競風采。

香港, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 踏入春季，香港到處洋溢著歡騰的節慶氣氛，繽紛慶典一浪接一浪！深受歡迎的長洲太平清醮於5月5日至6日舉行，正式為全城的連串藝術、文化及體育盛事揭開精采序幕。

這項極具代表性的盛事每年在離島長洲上演，令慢活漁村頓時化身成滿載色彩、傳統及趣味的嘉年華。別開生面的慶典包羅生動的飄色巡遊、源遠流長的祭祀儀式，以及香港獨有的趣怪習俗，難怪每年都吸引數以千計的本地及海外旅客慕名而至。

「包」羅萬象的春季盛會

作為香港文化慶典的代表作，長洲太平清醮源於古老的民間傳說，充滿歷史氣息。於2011年獲列入國家級非物質文化遺產的長洲太平清醮，其源起可追溯至18世紀，相傳是居民為酬謝海神北帝平息島上瘟疫而開展的傳統。時至今日，此地道節慶繼續以道教祭祀儀式、醒獅表演及刺激的「搶包山」比賽吸引遊客。以下是幾項不容錯過的節慶亮點：

攀爬嘉年華 — 2025年4月27日

於中午12時至下午6時舉行的「攀爬嘉年華」設有攤位遊戲、手工藝製作、綜合表演等。

飄色會景巡遊 — 2025年5月5日





在飄色會景巡遊中，裝扮成神明及潮流話題人物的孩童，猶如凌空飄浮在鑼鼓喧天的巡遊隊伍中。

要數最讓人期待的節慶環節，飄色會景巡遊必定榜上有名。裝扮成神明及潮流話題人物的孩童，猶如凌空飄浮在鑼鼓喧天的巡遊隊伍中，十足功架令人拍案叫絕。

搶包山決賽 — 2025年5月5日至6日

節慶壓軸好戲「搶包山」比賽於午夜12時正式上演，12名男女健兒同時攀登約14米高的包山，在限時內摘取不同分值的平安包，總分最高者為之勝出，而取得最多平安包的健兒亦會獲頒「代代平安獎」。

璀璨慶典：令人耳目一新的無人機表演





一場令人耳目一新的無人機表演將於5月1日晚上8時照亮夜空。

除了在長洲上演的特色慶典，同樣令人興奮的春季亮點還有5月1日至5日的五一黃金週，還有慶祝天后誕（4月20日）、佛誕（5月5日）及傳統漁民節日譚公誕（5月5日）等傳統節慶。

為配合節慶主題，一場歷時12分鐘的無人機表演將於5月1日晚上8時照亮夜空，並配以全新編排的配樂，為迷人的維港天際線添上空中奇觀。想捕捉完美觀賞角度，便要盡早到灣仔臨時海濱花園鎖定最佳位置。

緊貼文化節拍：「香港節慶 文化躍動」呈獻更多精采節目

「香港節慶 文化躍動」匯集全城文化盛事，除了長洲太平清醮外，還有其他一系列精采紛呈的活動，全面展現香港非凡的藝術、工藝及傳統魅力。

節慶亮點：

寶蓮禪寺浴佛節 （4月29日至5月5日）

遊客在寧靜祥和的儀式上以清水沐浴佛像，象徵洗滌心靈、煥發新生。

（4月29日至5月5日） 遊客在寧靜祥和的儀式上以清水沐浴佛像，象徵洗滌心靈、煥發新生。 香港國際龍舟邀請賽 （6月7日至8日）

多支勁旅在激昂鼓聲中揮槳競渡，上演一場速度、色彩與傳統交融的精采對決。

（6月7日至8日） 多支勁旅在激昂鼓聲中揮槳競渡，上演一場速度、色彩與傳統交融的精采對決。 東區慶賀譚公寶誕2025（4月29日至5月7日）

豐富活動包括粵劇表演、醒獅舞龍巡遊，以及為紀念海上守護神譚公而舉辦的國際獅王競賽，盡顯多采多姿的地道文化。



扣人心弦的文藝活動：

香港冉起當代藝博會 （5月22日至25日）

本屆展會匯聚98家頂尖藝廊的作品，深度詮釋人文連結、文化認同，以及傳統和現代的完美碰撞。

（5月22日至25日） 本屆展會匯聚98家頂尖藝廊的作品，深度詮釋人文連結、文化認同，以及傳統和現代的完美碰撞。 法國五月藝術節 （至7月13日）

一系列舞蹈、戲劇、音樂、電影、馬戲、美食及藝術展覽活動，盡展法國文化的獨特魅力。

（至7月13日） 一系列舞蹈、戲劇、音樂、電影、馬戲、美食及藝術展覽活動，盡展法國文化的獨特魅力。 中華文化節（6月至9月）

歷時數月的文化節透過舞蹈、戲曲、電影、講座及藝術展覽等不同形式，全方位展示華夏文明的深厚底蘊。



2025年全新登場的文化盛事：

太陽馬戲團《 KOOZA 》 （5月21日起）

一場融合高空特技與戲劇魔法的視聽盛宴，讓觀眾在奇幻世界享受沉浸式震撼體驗。

（5月21日起） 一場融合高空特技與戲劇魔法的視聽盛宴，讓觀眾在奇幻世界享受沉浸式震撼體驗。 香港賽馬會呈獻系列：畢加索—與亞洲對話（至7月13日）

M+展出六十多件巴勃羅．畢加索的傑作，以前所未有、獨一無二的視角探索畢加索無遠弗屆的影響力，以及在這個時代成為藝術家的意義。

體育擁躉的必看賽事：

世界女排聯賽香港2025（6月18日至22日）

六支頂尖球隊在香港最新的世界級場館展開激烈角逐，力爭錦標。



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