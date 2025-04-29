Bitget 推出獨家西甲皮膚： 以巴塞隆拿、皇家馬德里等球隊造型進行交易

塞舌爾，維多利亞, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget作為領先的加密貨幣交易所及 Web3 公司，正式推出創新活動 「您的球隊，您的皮膚：西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 登陸 Bitget」，將足球的激情與加密交易的興奮互相結合。 此產品更新使到用戶可以為自己的 Bitget 應用程式換上喜愛的西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 球隊標誌皮膚，並參加競賽贏取獎勵，證明在加密世界，就如在足球場上一樣，熱情與策略缺一不可。

Bitget 一直致力於提升用戶互動體驗，這次可以說是更進一步，將西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 各大球隊的經典設計整合到應用程式介面當中。 現在，交易者可以透過這款全新的交易套件，將自己對球隊的驕傲印在數碼袖子上。 無論您是巴塞隆拿的狂熱球迷，抑或者是皇家馬德里的忠實擁躉，您的 Bitget 應用程式現在都可以印​​上您所在球隊的隊徽。

Bitget 的行政總裁 Gracy Chen 表示：「我們為加密貨幣愛好者提供了一種嶄新選擇，讓他們在交易的同時能展示自己的團隊精神。 您可以將其視為終極跨界——您的交易應用程式變得與您的夢幻足球陣容一樣甚具個性。 這次活動是參與、個性化和樂趣的帽子戲法；無論您是為了交易還是獎杯而來，每位球迷都能找到自己所愛。」

這不僅是外觀上的升級，更是一場全面的競賽。 使用者透過完成與所選團隊相關的遊戲化任務來獲取積分，每週的排行榜都會追蹤表現最出色的團隊。 您交易得越多，您的球隊排名就越前。 就像足球比賽一樣，每一分都很重要。

參與交易簡單而刺激。 首先，球迷可以透過選擇自己喜愛的西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 球隊的標誌性隊徽來個性化自己的 Bitget 交易體驗，從而將應用程式介面轉化為對足球激情的數碼致敬。 然後，真正的競爭開始了：用戶透過完成交易挑戰和參與平台活動，為自己選擇的小隊贏得積分，在加密貨幣活動和團隊榮譽之間創造一個令人興奮的交叉點。 每週的排行榜更新都使到競爭更加激烈，展示哪家俱樂部的支持者在競爭中稱霸，可謂前所未有地結合了交易實力與不滅的粉絲熱情。

西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 以創新及全球魅力著稱，這與 Bitget 致力讓加密貨幣交易更具互動性和魅力的使命完全契合。 透過將體育迷熱情與金融市場互相結合，Bitget 正在重新定義用戶與交易平台的互動方式，證明加密貨幣不必只限於圖表和數字。 有時，贏得炫耀權也是一種樂趣。

「您的球隊，您的皮膚」活動現已在 Bitget 應用程式中上線。 現在就下載、自訂並開始賺取積分吧。 誰說加密貨幣交易不能有點足球風格呢？

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格或會波動，並有可能出現顯著的價格波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 投資的價值可能會受到影響，財務目標有可能無法實現，投資本金亦有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往業績並非未來表現的可靠指標。 Bitget 對可能造成的損失不承擔任何責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的《使用條款》。

可瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7e187b7-cdfe-4cc7-9410-ec2319c1a0f9