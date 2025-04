Intern viden: Første store strategiske aftale for Unlimit Group på over DKK 100 millioner

Selskabsmeddelelse nr. 13/2025

Unlimit Group A/S kan i dag meddele, at der er indgået en strategisk samarbejdsaftale med Købmanden 24/7 om levering og implementering af Unlimit’s løsninger til ubemandede butikker.

Baggrunden for aftalen er de positive erfaringer fra pilotbutik i Sønderjylland, som har dannet grundlag for det videre samarbejde.

I henhold til aftalen forventes Købmanden 24/7 at åbne mellem 5 og 10 nye butikker i 2025, hvoraf 4 butikker allerede er under planlægning. Butikkerne vil benytte en kombination af Unlimit’s teknologier, herunder både hybrid løsningen og den nyudviklede AI POS-løsning.

I alt forventer Købmanden 24/7 at åbner mellem 100-150 butikker over en 3 årig periode. Værdien af samarbejdsaftalen forventes at overstige DKK 100 millioner i omsætning over kontraktens løbetid.

Mads Laursen, CEO i Unlimit Group A/S, udtaler: "Vi er meget tilfredse med at udvide samarbejdet med Købmanden 24/7. Dette partnerskab bekræfter styrken i vores teknologiløsninger og viser, hvordan innovative butikskoncepter som Købmanden 24/7’s kan skaleres effektivt på det danske marked."

Finn Christiansen, CEO i Købmanden 24/7, udtaler: "Erfaringerne fra butikken i Ballum samt input fra borgermøderne rundt omkring i Danmark har været særdeles lovende, og vi ser frem til at implementere Unlimit’s teknologi i endnu flere butikker. Sammen vil vi sætte nye standarder for detailhandlens fremtid."

Om løsningerne:

Hybridløsningen : En kombination af bemandet og ubemandet drift, der giver fleksibilitet til både kunder og butiksejere gennem intelligent adgangskontrol og selvbetjeningskasser.

: En kombination af bemandet og ubemandet drift, der giver fleksibilitet til både kunder og butiksejere gennem intelligent adgangskontrol og selvbetjeningskasser. AI POS-løsningen: En avanceret, AI-drevet kasseløsning, der anvender 3D-scanning og hyldevægte for fuldautomatisk og kasse frit checkout, hvilket skaber en gnidningsfri kundeoplevelse uden behov for traditionelt personale.

