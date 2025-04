Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 29.4.2025 klo 16:00

Muutos Verkkokauppa.comin johtoryhmässä



Verkkokauppa.comin toimitusketjujohtaja ja johtoryhmän jäsen Nina Anttila on päättänyt jättää yhtiön. Anttila lopettaa Verkkokauppa.comissa syksyn aikana siirtyäkseen uuden työnantajan palvelukseen.

"Haluan kiittää Ninaa hänen panoksestaan Verkkokauppa.comin hyväksi”, sanoo Panu Porkka, Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja. ”Ninan johdolla Verkkokauppa.comin logistiikassa on otettu suuria kehitysaskeleita ja tavaravirtojen käsittelyaikoja on lyhennetty merkittävästi. Pystymme nyt takaamaan asiakkaillemme yhä nopeammat toimitukset.”

Yhtiö käynnistää seuraajakartoituksen välittömästi.



Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

panu.porkka@verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.