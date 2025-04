Assemblée Générale mixte du 21 mai 2025 - Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Communiqué de presse











Paris – Le 29 avril 2025 – Les actionnaires d’EUROAPI sont invités à participer à l’Assemblée Générale mixte qui se tiendra le mercredi 21 mai 2025 à 10h30 au 15 bis rue Traversière 75012 Paris.

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du mercredi 16 avril 2025, et l’avis de convocation a été publié au journal d’annonces légales Actu-juridique.fr le 28 avril 2025.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés dès à présent en ligne sur le site Internet de la Société (https://www.euroapi.com/fr/investisseurs/information-reglementee/assemblees-generales), sous la rubrique « Assemblée Générale 2025 ».

Les Actionnaires pourront demander, dans les délais légaux et réglementaires, la communication de documents complémentaires, par email à l’adresse ir@euroapi.com, ou par demande adressée au siège social de la Société, 15 rue Traversière 75012 Paris.

Les Actionnaires détenant leurs actions au nominatif recevront leur dossier de convocation à l’Assemblée Générale, soit par voie postale, soit par voie électronique pour les Actionnaires ayant opté pour la e-convocation. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à leur intermédiaire financier.

Les Actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site Internet de la Société (https://www.euroapi.com/fr/investisseurs/information-reglementee/assemblees-generales) afin de disposer des dernières informations à jour concernant l’Assemblée Générale. Celle-ci sera diffusée en direct, à moins que des raisons techniques ne rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elle sera également disponible en différé dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale du site Internet de la Société, accessible via le lien suivant : https://www.euroapi.com/fr/investisseurs/information-reglementee/assemblees-generales.

À propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 430 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à six sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.





Contact Relations Presse :

Laurence Bollack

Tél. : +33 (0)6 81 86 80 19

mr@euroapi.com Contact Relations investisseurs :

Sophie Palliez-Capian

Tél. : +33 (0)6 87 89 33 51

sophie.palliez@euroapi.com

Pièce jointe