Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 en croissance de +2%

Production d’énergie en croissance de +15%

Premier trimestre 2025 en progression +2% (+7% à taux de change constants) à 113 millions d’euros

Ventes d’énergie : Baisse de -6% (+1% à taux de change constants), pénalisées principalement par un impact prix dû à la baisse progressive des effets de première production 1 , et un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 2024

, et un taux de change EUR/BRL moins favorable qu’en 2024 Services aux clients tiers : Forte croissance +19% portée par la croissance des constructions pour compte de clients tiers

Indicateurs opérationnels de capacité et production au 31 mars 2025

Production d´énergie en hausse de +15% à 1,1 térawattheure

Capacité en exploitation à 2,5 gigawatts

Capacité en exploitation et en construction de 3,3 gigawatts

Objectifs opérationnels 2025

Capacité en exploitation et en construction d’environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service à la fin 2025

Production d’environ 5,2 térawattheures (+10%)

Plan de transformation SPRING : point d’étape de la revue stratégique des activités

Phase de diagnostic en cours, qui devrait s’achever comme prévu en juin (plan de transformation SPRING initié fin janvier 2 par Robert Klein, nouveau Directeur général)

par Robert Klein, nouveau Directeur général) Ses conclusions, accompagnées du plan d´actions seront présentées à l’occasion de la présentation des résultats semestriels 2025

SPRING constitue un levier stratégique pour consolider la trajectoire de croissance durable et rentable de Voltalia à l’horizon 2027

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour son chiffre d’affaires du premier trimestre 2025.

« Voltalia a réalisé un début d’année résilient avec un chiffre d’affaires en légère progression de +2% à 113 millions d’euros. La solide performance des Services a permis de compenser la baisse temporaire des Ventes d’énergie. Sur ce segment, nos équipes restent pleinement mobilisées pour atteindre nos objectifs opérationnels, soient 3,6 gigawatts en exploitation et construction et 5,2 térawattheures de production. Par ailleurs, la phase de diagnostic du plan de transformation SPRING suit son cours et devrait s’achever, comme prévu, courant juin. Dans un secteur des énergies renouvelables qui évolue rapidement, nous mettons tout en œuvre pour améliorer durablement notre rentabilité tout en renforçant l’agilité opérationnelle de l’entreprise, afin de saisir pleinement les opportunités qui se présentent à nous », commente Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

Chiffre d’affaires du premier trimestre (T1) 2025

En millions d’euros T1 2025 T1 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Ventes d'énergie 70,4 74,9 -6% +1% Services 42,9 36,1 +19% +19% Chiffre d’affaires 113,3 111,1 +2% +7%

REVUE DES ACTIVITÉS

Le chiffre d’affaires s’établit à 113,3 millions d’euros, en progression de +2% par rapport au premier trimestre 2024 (+7% à taux de change constants), porté par une forte croissance de +19% des Services pour clients tiers à taux de change courants et constants, qui compensent la baisse temporaire de -6% des Ventes d’énergie (+1% à taux de change constants), principalement due à un impact prix sur 2024 comme annoncé précédemment (Albanie et France). Les Ventes d’énergie contribuent à hauteur de 62% et les Services à hauteur de 38% du chiffre d’affaires du premier trimestre 2025. Géographiquement, le chiffre d’affaires se répartit à 60% en Europe, 35% en Amérique latine et 5% en Afrique.

Ventes d’énergie





Indicateurs opérationnels T1 2025 T1 2024 Var. Production (en GWh) 1 121 973 +15% Ecrêtements de la production (en GWh) 87 Puissance en exploitation (en MW) 2 517 2 407 +5% Puissance en exploitation et construction (en MW) 3 279 2 928 +12% Facteur de charge éolien au Brésil 33% 28% +5pts Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements 36% 28% +8pts Facteur de charge solaire au Brésil 25% 24% +1pt Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements 27% 24% +3pts Facteur de charge éolien en France 29% 29%3 stable Facteur de charge solaire en France 10% 12% -2pts Facteur de charge solaire en Jordanie et Egypte 22% 21% +1pt Facteur de charge solaire en Albanie 13% 15% -2pts

La production atteint 1 121 GWh, contre 973 GWh sur le premier trimestre 2024 en hausse de +15%. L’augmentation de la production est portée par de meilleurs niveaux de ressource au Brésil et la progression de la capacité en exploitation, notamment d’Helexia en Europe et au Brésil. La capacité en exploitation se répartit à 61% en Amérique latine, 36% en Europe et 4% dans le reste du monde.

Analyse de la production par pays

Au Brésil, la production progresse de +16% du fait d’un meilleur niveau de ressource qu’en 2024. L’écrêtement de la production brésilienne sur le premier trimestre 2025 est de 87 GWh soit 10% de la production brésilienne sur le trimestre. A noter, Voltalia a prévu un écrêtement de 10% de sa production brésilienne sur l’année 2025 4 .

. En France, la production baisse de -14% dû à l’effet conjugué des cessions réalisées en 2024 5 et d’une ressource solaire moins favorable que pour le premier trimestre 2024.

et d’une ressource solaire moins favorable que pour le premier trimestre 2024. Dans le reste du monde, la production est en léger recul de -5% du fait d’une plus faible ressource au Portugal et en Albanie. Notons que la production du T1 2024 avait été multipliée x2,0 par rapport au T1 2023.

La production d’Helexia poursuit sa rapide croissance (+92%), en Europe comme au Brésil.

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie atteint 70,4 millions d’euros au premier trimestre 2025, en légère baisse de -6% (+1% à taux de change constants). La progression de la capacité couplée aux meilleurs niveaux de ressource au Brésil n’ont pas compensé les effets défavorables cumulés de (i) l’impact prix en France et en Albanie, où Voltalia a bénéficié en 2024 des effets favorables des prix élevés sur les premières productions6, (ii) du change EUR/BRL et de (iii) l’écrêtement au Brésil.

Services7

En millions d’euros T1 2025 T1 2024 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires Développement, Construction et Fourniture d’équipements 35,7 30,2 +18% +18% Chiffre d’affaires Exploitation-Maintenance 7,2 5,9 +22% +24% Chiffre d’affaires total Services 42,9 36,1 +19% +19%

Le chiffre d’affaires issu des Services aux clients tiers s’établit à 42,9 millions d’euros, en forte hausse de +19% à taux de change courants et constants.

Le chiffre d’affaires issu du segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements pour clients tiers s’établit à 35,7 millions d’euros (+18% à taux de change courants et constants), porté par la forte croissance du chiffre d’affaires généré par l’activité de construction pour clients tiers (+33%) en particulier en Irlande pour plus de 460 MW (Ørsted, ESB et Power capital), Espagne pour 135 MW (Green Arrow) et au Royaume-Uni pour 60 MW (Alpha Real).

pour clients tiers s’établit à 35,7 millions d’euros (+18% à taux de change courants et constants), porté par la forte croissance du chiffre d’affaires généré par l’activité de construction pour clients tiers (+33%) en particulier en Irlande pour plus de 460 MW (Ørsted, ESB et Power capital), Espagne pour 135 MW (Green Arrow) et au Royaume-Uni pour 60 MW (Alpha Real). Le chiffre d’affaires issu du segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers atteint 7,2 millions d’euros, une croissance de +22% (+24% à taux de change constants) comparé au premier trimestre 2024. La capacité opérée pour compte de tiers atteint 7,5 GW (en croissance de +50%) bénéficiant des nouveaux contrats en Espagne (Olivares, Los Llanos, Manzanares) et au Brésil (Arinos et Vila Acre).

NOUVELLE ANNONCE

Point sur la situation du réseau électrique brésilien

L’écrêtement de la production au Brésil au premier trimestre a atteint 87 GWh (soit 10% de la production brésilienne et 7% de la production totale). Lors de la présentation des résultats annuels 2024, Voltalia a annoncé que ses objectifs opérationnels 2025 intègrent une hypothèse d’écrêtement de 10% au Brésil8 (comparé à 21% en 2024).

Le Comité de Surveillance du Secteur Électrique (CMSE) a décidé de créer un Groupe de Travail (GT) pour réduire dans les meilleurs délais les écrêtements, notamment via l’installation de compensateurs, le déploiement de systèmes de stockage et l’optimisation du réseau. Dès 2025, 1 800 MW supplémentaires pourraient être évacués du Nordeste vers le Sudeste, limitant ainsi les pertes en période de fort vent.

Le ministre de l’Energie a également annoncé à la mi-avril 2025, sa volonté d’apporter rapidement une réponse structurelle au problème de l’écrêtement incluant la possibilité de mesures de compensations.

Voltalia reste confiant quant à l’issue favorable, à moyen terme, des actions légales et contentieuses engagées pour obtenir une compensation.

ANNONCE RECENTE

En Ouzbékistan, Voltalia et la BERD s’associent pour former les talents9

Voltalia a le plaisir d’annoncer la signature d’un protocole avec l’Université d’Ourguench en Ouzbékistan pour développer un programme de formation axé sur les énergies renouvelables. Ce projet ambitieux est cofinancé par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et vise à doter les étudiants des compétences professionnelles nécessaires pour prospérer dans le secteur des énergies renouvelables, en pleine croissance dans le pays.

PLAN DE TRANSFORMATION SPRING : POINT D’ÉTAPE DE LA REVUE STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS

La phase de diagnostic de son plan de transformation SPRING, initié début 2025 par la nouvelle direction générale est en cours, comme annoncé10. Ce plan vise à créer les conditions durables d’une croissance rentable et alignée sur la mission de l’entreprise.

Les conclusions de cette première phase seront dévoilées lors de la présentation des résultats semestriels, accompagnées d’une feuille de route détaillée pour déployer les recommandations issues du diagnostic. Cette feuille de route, dont les premières retombées sont attendues dès 2025, servira de guide pour assurer une mise en œuvre efficace et structurée des actions préconisées.

SPRING constitue ainsi un levier stratégique pour consolider la trajectoire de croissance durable et rentable de Voltalia à l’horizon 2027, en s’appuyant sur une organisation plus lisible et focalisée sur la création de valeur.

OBJECTIFS OPERATIONNELS 2025

Voltalia confirme ses objectifs opérationnels pour 2025 :

Capacité en exploitation et en construction d’environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service à la fin 2025

Production d’environ 5,2 TWh (+10% par rapport à 2024) intégrant une hypothèse d’écrêtement de 10% au Brésil (comparé à 21% en 2024)

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Assemblée générale annuelle, le 15 mai 2025

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre (T2) 2025, le 23 juillet 2025 (après bourse)

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 avril 2025. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Capacité en exploitation au 31 mars 2025

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 31 mars 2025 31 mars 2024 Albanie 140 140 140 Belgique 32 32 17 Brésil 773 742 12 1 528 1 491 Egypte 32 32 32 Espagne 28 28 26 France 81 248 5 334 311 Guyane française 14 7 5 23 48 48 Grèce 20 20 17 Hongrie 24 24 17 Italie 23 23 18 Jordanie 57 57 57 Pays-Bas 60 60 60 Portugal 88 88 77 Roumanie 14 14 6 Royaume-Uni 57 32 89 89 Total 844 1 580 7 9 67 2 517 2 407

Capacité en construction au 31 mars 2025

Nom du projet Capacité (MW) Technologie Pays Bolobedu 148 Solaire Afrique du Sud Cafesoca 8 Hydro Brésil Clifton 45 Solaire Royaume-Uni East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 123 Solaire Brésil Helexia 5 Solaire Espagne Helexia 26 Solaire France Helexia 1 Solaire Hongrie Helexia 9 Solaire Pologne Helexia 1 Solaire Roumanie Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Le Deffend 6 Solaire France Los Venados 20 Solaire Colombie Sarimay solar 126 Solaire Ouzbékistan Seranon 8 Solaire France Sinnamary (battery) 1 Stockage Guyane française Sinnamary (SBE) 10 Biomasse Guyane française Spitalla solar 100 Solaire Albanie Terres Salées 11 Solaire France Voltalia Mobility - Yusco 36 Solaire France Total 762

Production d’électricité au 31 mars 2025

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 31 mars 2025 31 mars 2024 Albanie 39 39 45 Brésil 554 252 12 819 708 Egypte 17 17 17 France 45 16 61 72 Grèce 5 5 6 Guyane française 3 8 11 12 Helexia Brésil 62 62 20 Helexia Europe 55 55 41 Italie 1 1 0 Jordanie 26 26 26 Portugal 14 14 17 Royaume-Uni 11 11 8 Total 599 502 8 0 12 1 121 973









A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

1 Première production (early generation) : ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Le contrat court terme a été conclu à des prix plus élevés que le contrat long terme dans le cas de Karavasta (Albanie) et Sud Vannier (France).

2 Communiqué du 29 janvier 2025.

3 Le calcul des facteurs de charge se fait à périmètres comparables. Le calcul des facteurs de charge pour 2024, n’intègre pas les parcs qui ont été cédés au cours de l’année 2024.

4 Communiqué du 13 mars 2025, une hypothèse de 10% d’écrêtement est considéré pour 2025 (vs 21% en 2024).

5 Communiqué du 9 décembre 2024.

6 Chiffre d’affaires de première production (early generation) bénéficiant de ventes d’électricité dans un contrat court terme qui précède l’entrée en vigueur du contrat à long terme. Dans le cas de Karavasta, le chiffres d’affaires 2024 bénéficiait d’un contrat court terme à prix plus élevé que le contrat du premier semestre 2025, qui lui-même bénéficie également d’un prix supérieur aux termes du contrat long terme qui débutera au second semestre 2025.

7 Services : Services aux clients tiers.

8 Communiqué du 13 mars 2025.

9 Annonce du jour.

10 Communiqué du 13 mars 2025.

