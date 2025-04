Présentation des résultats d’une collaboration de recherche en

Immuno-Oncologie avec le Centre Léon Bérard

Au congrès annuel de l’AACR 2025

Une nouvelle signature d’expression génique pour prédire la réponse clinique aux points de contrôle immunitaires chez les patients atteints de cancer.

Une signature qui peut améliorer le traitement personnalisé des patients, quel que soit le type de cancer.

NANTES, France, 30 avril 2025, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie qui développe des traitements first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, rapporte une présentation orale sur les résultats d’une collaboration de recherche avec le Centre Léon Bérard de Lyon, un centre de recherche contre le cancer renommé, au congrès annuel de l’AACR (American Association for Cancer Research) qui s’est tenu à Chicago du 25 au 30 avril 2025.

Les traitements de blocage des points de contrôle immunitaires ciblant PD-1, PD-L1 et CTLA-4, ont révolutionné le traitement du cancer en aidant le système immunitaire à reconnaître et attaquer plus efficacement les cellules cancéreuses. Ces traitements offrent des réponses durables et des avantages significatifs en termes de survie dans divers cancers. Cependant, les biomarqueurs actuels comme l'expression de PD-L1 ou la charge mutationnelle tumorale (TMB) ne sont pas toujours fiables. L'expression de PD-L1 peut varier au sein de la tumeur et d’un patient à l’autre, rendant les prédictions contradictoires. Par conséquent, des biomarqueurs plus universellement applicables sont nécessaires pour prédire les réponses des patients et guider les décisions de traitement. Le séquençage de l'ARN a créé des signatures d'expression génique (GES) détaillées qui décrivent l'environnement tumoral, mais leur utilisation en pratique clinique quotidienne est limitée en raison de leur spécificité et de l’absence d’un large consensus.

La présentation, intitulée : “A tumor agnostic composite gene expression signature identifies three groups of patients treated with immune checkpoint blockade with distinct clinical outcome”, portait sur le développement et la validation d'une signature composite d'expression génique (cGES) robuste et indépendante du type de tumeur, prédictive de la survie globale et de la survie sans progression chez des patients atteints de cancer et traités par des bloqueurs de points de contrôle immunitaires (comme les anti PD-L1, anti PD-1 et anti CTLA-4). Cette signature pourrait être utile en pratique clinique pour mieux stratifier les patients en fonction du risque, et potentiellement pour guider les décisions de traitement de plusieurs types de cancer.

Le Professeur Pierre Saintigny, de l'Université Claude Bernard Lyon 1, Centre de Recherche Contre le Cancer Léon Bérard, Leader de l'équipe Inserm/Inria au Centre de Recherche Contre le Cancer de Lyon, commente : « Notre programme de recherche collaboratif a validé une signature composite d'expression génique avec un fort potentiel de stratification et de prédiction des résultats cliniques de manière plus précise, ce qui en pratique clinique pourrait améliorer significativement le traitement personnalisé chez les patients traités par blocage des points de contrôle immunitaires, quel que soit le type de cancer. Nous avons été très heureux de présenter les résultats de notre recherche translationnelle, un programme de pointe mené en collaboration avec les équipes d'OSE Immunotherapeutics, à la conférence AACR ».



À PROPOS DU CENTRE LÉON BÉRARD

Le Centre Léon Bérard est membre du réseau Unicancer qui rassemble 18 Centres de lutte contre le cancer français et un établissement affilié.

Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national et international de cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints de cancer.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

