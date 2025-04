Cuatro nuevas consejeras darán paridad de género al Consejo de Lleida.net

Madrid, España. 30 de abril de 2025 — La empresa tecnológica Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) someterá a la aprobación de su Junta General de Accionistas el nombramiento de cuatro nuevas consejeras independientes: Anna Bisart Rosell, Teresa Reales Peinado, Ana Serrano Oñate y Sílvia Cunill Calvet.



Las cuatro se unirán a la actual consejera Arrate Usandizaga y, de ser ratificadas, asegurarán la paridad de género en el órgano de gobierno de la compañía.



La Junta se celebrará el cinco de junio en Madrid. La convocatoria ha sido presentada hoy al mercado mediante un documento de Otra Información Privilegiada.



El orden del día incluye la salida voluntaria de Beatriz García Torre y Jordi Carbonell i Sebarroja, a quienes la compañía agradece sus años al servicio de la empresa.



“Estas candidatas aportan liderazgo probado en personas, finanzas, energía y digitalización, pilares clave para nuestra próxima fase de crecimiento”, señaló Sisco Sapena, consejero delegado de Lleida.net.



“Su diversidad de perspectivas hará que el Consejo sea más ágil y riguroso, que es lo que necesita Lleida.net en esta nueva etapa”, añadió.



Anna Bisart Rosell aporta más de veinticinco años en gestión de talento global en multinacionales como The Knot Worldwide y Johnson & Johnson. Actualmente preside el comité de compensación y talento de la empresa aeroespacial Immfly.



Teresa Reales Peinado ha liderado finanzas y recursos humanos durante veinticinco años en Telefónica y sus filiales internacionales.



Ana Serrano Oñate suma cuatro décadas en petróleo y gas con posiciones ejecutivas en Equinor y Repsol. Ha dirigido carteras de exploración y transición energética en América Latina, Europa, Oriente Medio y África.



Sílvia Cunill Calvet preside la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra y asesora empresas tecnológicas de contact center. Es experta en digitalización y transformación estratégica en banca y seguros.



La propuesta adelanta a Lleida.net al cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2024, que exige al menos un cuarenta por ciento de presencia del sexo menos representado en los consejos antes de junio de 2026.



Estos nombramientos consolidarán de nuevo la reputación de la compañía transparente y respetuosa con los lineamientos legales.



La Junta votará asimismo las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2024. La propuesta contempla la aplicación del resultado y la ratificación de la gestión del Consejo.



Fundada en 1995, Lleida.net es uno de los principales actores europeos en certificación, notificación y firma electrónica.



Posee más de trescientas patentes en sesenta países y cotiza en Madrid, París, Nueva York, Stuttgart y Frankfurt.



