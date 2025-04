Quadient : +11 % de ventes logicielles aux clients Mail en 2024, reflet d’une demande accrue en communications plus intelligentes et multicanales

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, souligne aujourd'hui l'adoption croissante des solutions numériques par les entreprises, en réponse à l’évolution des attentes des consommateurs en matière de communications modernes et multicanales. Cette transformation génère une croissance tangible : au cours de l'exercice 2024, Quadient a enregistré une augmentation record de 11 % des ventes de ses solutions Digital auprès de sa base de clients Mail.

Cette croissance met en évidence un changement profond de stratégies d'engagement des clients, poussé par l'évolution des attentes des consommateurs. Une étude indépendante commandée par Quadient à l'automne 2024, réalisée auprès de 6 000 consommateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, a mis en évidence une forte demande pour des expériences de communication plus modernes et multicanales. Bien que le courrier physique reste pertinent, la majorité des répondants dans chaque pays souhaite que les entreprises utilisent plusieurs canaux pour communiquer avec eux, tels que l'e-mail, le courrier, les SMS, les applications mobiles et les réseaux sociaux. Cela concerne 73 % des répondants aux États-Unis, 66 % en France et 62 % au Royaume-Uni.

Ces résultats envoient un message sans équivoque aux entreprises : celles qui alignent leurs stratégies sur ces nouvelles attentes seront les mieux placées pour améliorer la satisfaction client, stimuler leur fidélité et conserver leur compétitivité dans un marché de plus en plus digitalisé.

« Nous sommes là où nos clients ont besoin de nous, tout en les accompagnant pour aller plus loin », a déclaré Alain Fairise, Directeur Solutions d’automatisation du courrier chez Quadient. « Il ne s'agit pas seulement d'adopter de nouvelles technologies, mais de permettre aux entreprises de créer des liens de façon plus intelligente et agile. Les consommateurs ne sont pas seulement prêts pour des communications digitales plus innovantes, ils les attendent. Pour rester compétitives, les entreprises ont besoin de partenaires de confiance capables de les guider à travers leur transformation numérique, avec assurance et sans heurts. La croissance de nos ventes de solutions digitales est le reflet de cette confiance. En associant l'automatisation intelligente à notre expertise éprouvée dans la gestion des communications physiques, nous aidons les organisations à simplifier ce qui est complexe, à saisir de nouvelles opportunités de croissance et à construire des relations clients plus résilientes, prêtes pour l'avenir ».

Avec plus de 350 000 clients dans le monde, Quadient accompagne les entreprises de tous les secteurs dans la modernisation de leurs communications. Grâce à sa plateforme d'automatisation intelligente, incluant Quadient Impress et Quadient Inspire, les entreprises exploitent à la fois les canaux physiques et numériques pour améliorer l’efficacité, la cohérence et la réactivité de leurs échanges avec leurs clients. En 2024, Quadient a réalisé un nombre record de ventes croisées de solutions logicielles auprès de sa base de clients Mail, tout en continuant à enregistrer des performances supérieures au marché pour ses solutions courrier. Regardant vers l'avenir, Quadient continue d'investir dans des solutions de communication hybride intelligentes pour aider les entreprises à offrir des communications clients modernes et pertinentes.

Pour en savoir plus sur les solutions logicielles de gestion du courrier de Quadient, rendez-vous sur https://mail.quadient.com/fr/suivi-des-depenses-postales.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/ .

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06 15 86 94 18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Sarah Leroux - 06 58 90 79 57 - sarah.leroux@lasuiteandco.com

Pièce jointe