EQUASENS : ENTREE EN NEGOCIATION EXCLUSIVE AVEC UN EDITEUR DE SOLUTIONS LOGICIELLES FRANÇAIS

Villers-lès-Nancy, le 30 avril 2025 - 08h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

ENTREE EN NEGOCIATION EXCLUSIVE AVEC UN EDITEUR DE SOLUTIONS LOGICIELLES FRANÇAIS POUR L'ACQUISITION DE DEUX ACTIVITES D’EDITION DE LOGICIELS DESTINES AU SECTEUR SANITAIRE PUBLIC

Projet d'acquisition ciblée dans le secteur sanitaire public : Acquisition de la société Novaprove, éditeur du logiciel ResUrgences, Acquisition du fonds de commerce de l'activité DIS,

: Renforcement stratégique de la division Axigate Link du Groupe Equasens sur ce marché

***

Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –$EQS), annonce ce jour que sa Division Axigate Link, par l’intermédiaire de sa filiale Axigate, éditrice du DPI hospitalier HOSPILINK (Dossier Patient Informatisé à l’hôpital), est entrée en négociation exclusive avec un éditeur de solutions logicielles français en vue de l'acquisition potentielle de deux activités spécialisées dans les solutions logicielles pour le secteur sanitaire public.

Nature et périmètre du projet d'acquisition

Le projet d'acquisition porte sur deux activités complémentaires :

D'une part, ResUrgences (Novaprove), une plateforme logicielle cloud spécialisée dans la gestion des services d'urgences hospitalières. Cette solution technologique récente et innovante permet d'optimiser la gestion des flux de patients et des processus de soins dans les services d'urgence.

D'autre part, la Gamme DIS (dont FACDIS), une suite complète de solutions numériques destinée aux établissements publics de santé, couvrant la comptabilité, la facturation, les ressources humaines et la gestion économique et financière, en parfaite complémentarité avec le dossier patient informatisé.

Ces deux activités, en cas de finalisation de l'opération, seraient intégrées à la Division Axigate Link, experte européenne en logiciels et applications pour les établissements sanitaires et médico-sociaux.

Une Ambition stratégique affirmée

Cette négociation s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe Equasens. Elle vise à renforcer son positionnement et ses parts de marché sur les segments des logiciels sanitaires publics, secteurs en forte croissance.

Par cette opération, le Groupe entend également élargir son portefeuille de solutions, en proposant une offre plus complète et à forte valeur ajoutée. Les synergies techniques et commerciales avec les solutions existantes de la Division Axigate Link constitueront un levier majeur de croissance, permettant d'optimiser les ressources et d'accélérer l'innovation.

Enfin, cette acquisition potentielle contribuera à consolider la position du Groupe comme acteur de référence dans la transformation numérique du système de santé, en répondant toujours plus précisément aux besoins des établissements de santé et de leurs professionnels.

Calendrier prévisionnel

La réalisation de cette opération reste soumise aux procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées, à la signature des accords définitifs et aux conditions usuelles en la matière. Le Groupe Equasens tiendra le marché informé des avancées significatives de ce projet, conformément à ses obligations réglementaires.

Le closing de l’opération est attendu avant la fin du T3 2025.

Prochaine publication :

12 mai 2025 : Communiqué du chiffre d’affaires T1 2025 – Après Bourse





A propos du Groupe Equasens - Suivez-nous également sur LinkedIn

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.300 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe Equasens déploie une stratégie de développement qui s'appuie à la fois sur sa croissance organique et sur des acquisitions ciblées à l'échelle européenne.

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Frédérique SCHMIDT

Tél. : 03 83 15 90 67 - frederique.schmidt@equasens.com

Agence de communication financière :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. : 06 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

Pièce jointe