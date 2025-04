Ilkka Oyj Pörssitiedote 30.4.2025, klo 11.00



ILKAN JA KALEVA MEDIAN MEDIALIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN ON TOTEUTUNUT



Ilkan ja Kalevan 3.4.2025 allekirjoittaman osakevaihtosopimuksen mukainen medialiiketoimintojen yritysjärjestely on tänään toteutunut. Järjestelyn seurauksena Ilkka Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy siirtyi kokonaisuudessaan Kaleva365 Oy:n omistukseen. Ilkka Oyj puolestaan omistaa 35 % Kaleva365 Oy:stä, josta Kaleva Oy omistaa loput 65 %.



Yhdistymisellä vahvistetaan alueellista mediaa ja turvataan luotettavan, laadukkaan ja riippumattoman alueellisen uutismedian jatkuvuus. Järjestely mahdollistaa myös riittävät panostukset digitaalisen median kehittämiseen.



Ilkan ja Kalevan medialiiketoimintojen yhdistymisestä Suomen mediakenttään syntyy merkittävä toimija, jolla on yhteensä 22 paikallisesti vahvaa mediabrändiä. Ilkan ja Kalevan medialiiketoimintojen yhteenlaskettu vuoden 2024 pro forma -liikevaihto oli noin 62 miljoonaa euroa ja käyttökate noin neljä miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu henkilöstömäärä on noin 350 henkilöä. Kaikki työntekijät jatkavat nykyisten yhtiöidensä palveluksessa.



”Haluan kiittää Ilkan mediapalveluiden henkilöstöä pitkäjänteisestä, laadukkaasta ja tinkimättömästä työstä paitsi oman liiketoimintansa, myös koko Ilkka-konsernin menestyksen eteen. Ilkan mediabrändien kehitystyö on hyvässä vauhdissa digitalisoituvan median muutoksessa ja kehittäminen jatkuu nyt leveämpien hartioiden sekä taloudellisesti vahvojen omistajien turvin. Järjestelyn myötä Ilkka ei ole luopumassa medialiiketoiminnasta, vaan olemme sitoutuneet uuden yhtiön kehittämiseen aktiivisena vähemmistöomistajana. Yhtiön tärkein tehtävä on luotettavan ja laadukkaan paikallisen uutismedian tekeminen ja kehittäminen”, sanoo Ilkan toimitusjohtaja Olli Pirhonen.



Tietoa yritysjärjestelystä sekä sen vaikutuksesta Ilkan raportointiin



Ilkan medialiiketoimintasegmentin ulkoinen liikevaihto vuonna 2024 oli 23,1 miljoonaa euroa (25,0 miljoonaa euroa vuonna 2023) ja liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa vuonna 2023). Ilkan medialiiketoiminnan henkilömäärä keskimäärin vuonna 2024 oli 145 työntekijää (kokopäiväiseksi muutettuna). Luovutettavan liiketoiminnan Ilkka-konsernin taseessa olevien varojen arvo 31.12.2024 oli noin 10,0 miljoonaa ja velkojen arvo noin 5,8 miljoonaa.



Ennen kaupan toteuttamista I-Mediat Oy myi omistamansa tytäryhtiöt MySome Oy:n, Myynninmaailma Oy:n ja Festalia Oy:n Ilkka Oyj:lle. Lisäksi yritysjärjestelyn yhteydessä on sovittu Ilkka Oyj:n omistuksessa olevien Hilla Group Oyj:n osakkeiden myynnistä Kaleva365 Oy:lle osakevaihdon toteuduttua.



Ilkan omistuksen arvo Kaleva365 Oy:ssä tulee olemaan noin 9,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa Ilkan ja Kalevan sopimaa I-Mediat Oy:n koko osakekannan arvoa. Koko järjestelystä Ilkka kirjaa arviolta noin 4 miljoonan euron voiton 31.12.2024 tasearvoilla.



Luovutettava medialiiketoiminta jatkoi toimintaansa osana Ilkkaa yrityskaupan toteuttamiseen saakka. Ilkka tulee raportoimaan medialiiketoiminnan lopetettuna toimintona. Kaupan toteutumisen jälkeen Kaleva365 Oy raportoidaan osakkuusyhtiönä.



Ilkka julkaisee Q1/2025 osavuosikatsauksen 5.5.2025.



Ilkka lyhyesti

Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen ja kehittäen tekoälyä, dataa ja markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin ja teknologian osaaja.