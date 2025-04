Ilkka Oyj Pörssitiedote 30.4.2025, klo 11.15

MUUTOS ILKAN JOHTORYHMÄSSÄ



Ilkka tiedotti tänään, että Ilkan ja Kalevan 3.4.2025 allekirjoittaman osakevaihtosopimuksen mukainen medialiiketoimintojen yritysjärjestely on toteutunut. Järjestelyssä Ilkka Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy on siirtynyt kokonaisuudessaan Kaleva365 Oy:n omistukseen. Ilkka Oyj puolestaan omistaa osakevaihdon seurauksena 35 prosenttia Kaleva365 Oy:stä.



Järjestelyn seurauksena Ilkan mediapalveluiden liiketoimintajohtaja Timo Ranta jää pois Ilkka-konsernin johtoryhmästä.



”Haluan lämpimästi kiittää Timoa hänen ansiokkaasta työstään Ilkan mediapalveluiden hyväksi yli 7 vuoden ajan. Työ medialiiketoiminnan kehittämiseksi jatkuu nyt Kalevan ja Ilkan muodostaman yhteisyrityksen palveluksessa”, sanoo Ilkan toimitusjohtaja Olli Pirhonen.



Konsernin johtoryhmään kuuluvat 1.5.2025 alkaen:



Olli Pirhonen, toimitusjohtaja

Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Jarno Puutio, markkinointi- ja teknologiapalveluiden liiketoimintajohtaja

Mikko Isoniemi, kehitysjohtaja

Samuli Tursas, Liana Technologies Oy:n toimitusjohtaja, konsernin CDO



ILKKA OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





