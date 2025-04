Meddelelse nr. 09/2025: Delårsrapport 1. januar – 31. marts 2025

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2025.

Resumé:

Strategic Investments resultat for 1. kvartal 2025 blev på DKK -39,8m før og efter skat, svarende til et afkast på -12,4%.

Bag det negative resultat ligger en fortsat generel negativ udvikling for small cap aktier og en negativ kursudvikling på tværs af selskabets aktieportefølje, der primært indeholder small cap aktier.

Selskabets egenkapital var d. 31. marts 2025 DKK 279,3m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 0,69 pr. aktie.

Bestyrelsen har, i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik, indstillet udbetaling af et udbytte på DKK 0,02 på selskabets generalforsamling d.d.

Strategic Investments forventer uændret et resultat for 2025 i intervallet -10 % til +10 %.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 71.

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

Bestyrelsen

