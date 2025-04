UgoWork nomme Jean Lavigueur à la présidence du conseil d'administration pour soutenir sa croissance à long terme

QUÉBEC, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork™, un chef de file en solutions énergétiques lithium-ion pour l’industrie de la manutention, annonce la nomination de Jean Lavigueur à la présidence de son conseil d’administration, alors que l’entreprise poursuit sa trajectoire de croissance ambitieuse. Son arrivée vient renforcer une équipe de direction fondée sur des forces complémentaires et une vision à long terme.

Après avoir façonné la structure financière de plusieurs entreprises technologiques évaluées en milliards de dollars, Jean Lavigueur apporte un parcours marqué par la croissance, la rigueur et la clarté stratégique. À titre de chef de la direction financière chez Coveo™ pendant plus de 15 ans, il a contribué à l’expansion mondiale de l’entreprise et à son entrée en bourse à la Bourse de Toronto en 2021. Il est également cofondateur de Taleo, un pionnier de la gestion des talents en mode infonuagique, acquis par Oracle pour 1,9 milliard de dollars.

Selon Philippe Beauchamp, président et directeur général d’UgoWork, Jean Lavigueur apporte une vision à 360° de la croissance, de la structure et de l’impact : « Le parcours de Jean Lavigueur parle de lui-même. Son expérience viendra renforcer la rigueur, l’esprit critique et la réflexion stratégique dont nous avons besoin pour poursuivre notre croissance de manière réfléchie. C’est ainsi que nous restons solides : en exécutant avec précision et en maintenant un focus constant sur les résultats pour nos clients. »

« UgoWork se démarque par sa solide expertise industrielle combinée à l’agilité d’une jeune entreprise technologique, » a déclaré Jean Lavigueur. « C’est une combinaison qui crée de véritables opportunités, et je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à cette prochaine étape en mettant l’accent sur la structure et une vision d’ensemble. »

À propos d'UgoWork

UgoWork est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions énergétiques performantes au lithium-ion pour l’industrie de la manutention. Elle développe, fabrique et distribue un écosystème intégré comprenant des batteries et une architecture logicielle infonuagique, fournissant des données exploitables pour optimiser les opérations quotidiennes et réduire les coûts pour les gestionnaires de flotte. UgoWork transforme les solutions énergétiques traditionnelles grâce à une infrastructure de recharge universelle et standardisée, un service de surveillance sur le terrain en continu et une expertise proactive. De plus, son modèle Energy as a Service (EaaS) est spécifiquement adapté à l’industrie de la manutention.

Basée à Québec, au Canada, l’entreprise offre des solutions énergétiques éprouvées et efficaces, adoptées par de nombreuses entreprises figurant au palmarès Fortune 500 à travers l’Amérique du Nord. Visitez ugowork.com .

DEMANDES DES MÉDIAS

Jean-François Marchand

Directeur marketing

jf.marchand@ugowork.com