AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2025

Champfromier, mercredi 30 avril 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2025

Chiffre d’affaires en baisse de -3,0 %

Trésorerie nette de 149,6 M€

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré au premier trimestre 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 255,6 M€, en baisse de -3,0 % en publié par rapport au premier trimestre 2024.

Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre 2025 (du 1er janvier au 31 mars)

En M€ - non audité 2025 2024 Variation Variation PCC (*) 1er trimestre 255,6 263,5 -3,0 % -4,0 %

(*) À périmètre et taux de change constants

RECUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

Au cours du premier trimestre de l’année 2025, la production automobile mondiale s’est affichée en baisse dans la plupart des grands pays producteurs, hormis en Chine et au Japon, et, de façon plus limitée, en Allemagne, en Inde et au Mexique. Dans ce contexte, AKWEL enregistre un chiffre d’affaires publié en recul de -4,0 % à périmètre et taux de change constants. L’impact favorable de change se monte à 2,8 M€ sur la période dont 2,3 M€ sur le dollar américain.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante :

Emea (Europe, Moyen-Orient, Afrique) : 170,7 M€ (-3,8 %)

Amérique : 76,4 M€ (-1,9 %)

Asie : 8,5 M€ (+2,8 %)





Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions se monte à 247,8 M€, en baisse de -3,3 %. Parmi les principales activités, les lignes de produits Dépollution (+10,4 %) et Refroidissement (+4,5 %) sont en croissance, à l’inverse des autres lignes orientées à la baisse, notamment Air (-27,1 %), Mécanismes (-8,7 %) et Carburant (-2,7 %). L’activité Outillages est quasi-stable avec un chiffre d’affaires de 5,6 M€.

TRÉSORERIE NETTE DE 149,6 M€

La trésorerie nette consolidée hors impact des obligations locatives atteint 149,6 M€ à fin mars 2025, en hausse de 4,6 M€ par rapport au 31 décembre 2024, avec une enveloppe d’investissements réalisés de 8,6 M€ contre 20,2 M€ au premier trimestre 2024.

PERSPECTIVES 2025

Compte tenu d’une visibilité très limitée sur le marché automobile et malgré une baisse d’activité modérée ce trimestre par rapport aux deux trimestres précédents, AKWEL confirme son anticipation d’un recul du chiffre d’affaires 2025 comparable à celui enregistré l’année passée.

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du premier semestre 2025, le 24 juillet 2025, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 8 600 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





