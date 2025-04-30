AKWEL: 2025 年第一季度营业额

尚夫罗米耶，2025 年 4 月 30 日星期三

2025 年第一季度营业额

AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，在 2025 年第一季度综合营业额达 2.556 亿欧元。

2025 年第一季度综合营业额 （1 月 1 日至 3 月 31 日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2025 2024 变化 在汇率不变基础上同比变化 (*) 第一季度 255.6 263.5 -3.0 % -4.0 %

(*) 在汇率不变基础上同比变化

2025 年第一季度，全球汽车产量在大多数主要生产国普遍下滑，但中国和日本例外，德国、印度和墨西哥的降幅则较小。在此背景下，按固定业务范围和汇率计算，AKWEL 公布的营业额下滑了 4.0 %。

各生产区域营业额分布：

欧洲、中东及非洲地区 (EMEA)：1.707 亿欧元（-3.8%）

美洲地区：7640 万欧元（-1.9%）

亚洲地区：850 万欧元（+2.8%）

产品与功能业务营业额为 2.478 亿欧元，下滑了 3.3%。排放控制 (+10.4%) 和冷却系统 (+4.5%) 产品线实现增长，其他产品线则有所下滑，尤其是空气管理 (-27.1%)、机械部件 (-8.7%) 及燃油系统 (-2.7%)。模具业务基本保持稳定，实现营业额 560 万欧元。

截至 2025 年 3 月底，合并净现金（剔除租赁负债影响后）为 1.496 亿欧元，较 2024 年 12 月 31 日增加 460 万欧元；同期已完成投资额 860 万欧元，2024 年同期投资额为 2020 万欧元。

考虑到汽车市场前景能见度十分有限，且尽管本季度业务下滑幅度相较前两季度已有所收窄，AKWEL 仍维持其预期：2025 全年营业额将有所下滑，下滑幅度预计与去年水平相当。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。



AKWEL 在全球五大洲 20 个国家拥有 8600 名员工。







巴黎泛欧交易所 - B 区 - ISIN ：FR0000053027 – 路透社：AKW.PA – 彭博社：AKW:FP





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