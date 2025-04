Exosens : Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 30 AVRIL 2025





EXOSENS ANNONCE LA MISE À DISPOSITION DE SON DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024





Exosens annonce aujourd’hui le dépôt, le 29 avril 2025, de son Document d’enregistrement universel 2024 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro R.25-001.

Le Document d’enregistrement universel 2024 d’Exosens, disponible dans son intégralité en français, contient le rapport financier annuel 2024 du Groupe, le rapport de gestion du Groupe, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et le rapport de durabilité du Groupe.

Le Document d’enregistrement universel 2024 d’Exosens peut être consulté sur le site internet de la Société (www.exosens.com) dans la rubrique Investisseurs/Informations réglementées, ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Une version imprimée du Document d’enregistrement universel peut être obtenue auprès de la Société au siège social : Domaine de Pelus 18 Avenue de Pythagore Axis Business Park Bat 5e 33 700 Mérignac, France, sur simple demande.

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 11 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 800 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Plus d’informations : exosens.com.

