Exosens : Mise à disposition des documents et renseignements relatifs à l’Assemblée générale mixte du 23 mai 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – 30 AVRIL 2025





EXOSENS ANNONCE LA MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 23 MAI 2025





Les actionnaires d’Exosens (la « Société ») sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le vendredi 23 mai 2025 à 10 heures, à l’Apostrophe 83 avenue Marceau 75016 Paris, France.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°47 du 18 avril 2025. L’avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°54 du 5 mai 2025, ainsi qu’au journal d’annonces légales : Echos-judicaires.com. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale mixte figurent dans ces avis.

Les actionnaires peuvent consulter et télécharger les informations et documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, relatifs à l’Assemblée générale mixte sur le site Internet d’Exosens, à l’adresse suivante : www.exosens.com (rubrique Investisseurs/Assemblée Générale des actionnaires).

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées générales seront disponibles au siège social d’Exosens, Domaine de Pelus 18 Avenue de Pythagore Axis Business Park Bat 5e 33 700 Mérignac, France, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Tout actionnaire peut prendre connaissance de ces documents au siège social d’Exosens ou envoyer une demande par email à l’adresse suivante : investor.relations@exosens.com pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée générale.

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 11 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 800 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Plus d’informations : exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com





