Bollène, 30 avril 2025 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

Résultats annuels 2024

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce ce jour ses résultats 2024, désormais présentés selon les normes comptables françaises (French GAAP) et non plus selon les normes internationales IFRS.

Les rapports des commissaires aux comptes sont attendus ultérieurement. Les chiffres présentés ci-après sont donc non audités mais ont été examinés et approuvés par le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 29 avril 2025.

Les résultats de l'exercice 2024 reflètent une contraction du chiffre d'affaires (-18%) qui s'établit à 30,04 M€ (légèrement ajusté par rapport au chiffre préliminaire de 31,07M€ communiqué le 20 janvier 2025), et une amélioration significative de l'EBITDA, qui reste néanmoins négatif à -0,49M€ contre -1,02M€ en 2023.

Evolution de l’activité

Cette baisse de l’activité en 2024 résulte de facteurs spécifiques ayant impacté les trois entités du Groupe : Egide SA a été impactée par la très forte baisse de commandes d'un de ses principaux clients qui s'est vu retirer des licences d'exportation, ainsi que par la quasi-disparition de ventes en Chine en raison du contexte géopolitique ; Egide USA a été confrontée à un ralentissement des ventes auprès de son principal client en raison de problèmes de surstock, ainsi qu'à des contraintes opérationnelles liées à un niveau de trésorerie limité ; enfin Santier a subi des perturbations sur sa chaîne d'approvisionnements dues notamment à des défaillances de certains de ses fournisseurs en termes de qualité et de délais.

Néanmoins, le second semestre a montré des signes de reprise, notamment pour Egide SA et Santier.

Réduction de la perte opérationnelle

Malgré la baisse du chiffre d'affaires, le Groupe a réussi à améliorer son EBITDA qui s'établit à -0,49M€ en 2024, contre -1,02M€ en 2023, soit une réduction de la perte de 52%. Cette performance témoigne de l'efficacité des mesures de restructuration et d'optimisation opérationnelle mises en œuvre.

Réduction de la perte nette

La perte nette consolidée a été réduite de 19%, passant de -3,07M€ en 2023 à -2,48M€ en 2024, grâce à l'amélioration des performances d'Egide SA et de Santier.

Perspectives 2025

Pour 2025, fort d’un ratio entre les prises de commandes et le budget de facturation globalement supérieur à celui des deux années précédentes (Egide SA : 57 % du budget sécurisé au 1er janvier 2025 contre 47 % au 1er janvier 2024), le Groupe Egide anticipe un retour à la croissance de son chiffre d'affaires portée par :

des opportunités à concrétiser avec le renforcement des grands comptes historiques d'Egide SA et l'essor de nouvelles applications pour les marchés de la Défense et de l'Aérospatiale, secteurs qui bénéficient du contexte géopolitique actuel mondial ;

le développement des activités dans les batteries thermiques et les systèmes de mise à feu chez Egide USA, avec un potentiel de croissance pour les marchés de Défense et de l'Aérospatiale dans un contexte où les politiques protectionnistes et tarifaires tendent à favoriser les productions locales ;

la poursuite de la diversification client et géographique, déjà initiée en 2023 ;

la modernisation de l'outil industriel, qui permettra d'améliorer la performance opérationnelle de l'ensemble du Groupe.

Le Groupe reste vigilant quant aux évolutions du contexte géopolitique, des tarifs douaniers et de leurs impacts sur l’économie en général. Ces facteurs présentent à la fois des défis à relever et des opportunités à saisir, mais le Groupe ne s’attend pas à ce qu'ils aient un impact négatif significatif sur ses objectifs pour l'exercice en cours.

Concernant spécifiquement les politiques tarifaires, Egide SA n'est que peu touchée dans ses approvisionnements. Pour Egide USA, l'impact potentiel reste aussi limité. Une attention particulière est toutefois portée aux échanges intra-groupe entre Egide SA, Santier et Egide USA qui pourraient être affectés par d'éventuels nouveaux tarifs douaniers. Le Groupe en évalue actuellement les conséquences possibles, notamment après la période moratoire de 90 jours décidée par l'administration américaine en place. Si des tarifs protectionnistes devaient finalement être appliqués sur les importations depuis l'Europe, le Groupe adapterait sa stratégie en répercutant ces surcoûts dans ses prix de vente et en réorganisant sa chaîne d'approvisionnement, un processus déjà en cours de réflexion.

À plus long terme, le Groupe suit avec attention l'évolution du contexte géopolitique mondial et les orientations politiques en Europe vers une économie de défense renforcée et une industrie de souveraineté. Les annonces d'augmentation des budgets de défense et d'investissements dans les technologies stratégiques pourraient créer de nouvelles opportunités commerciales pour le Groupe à partir de 2026-2027 lorsqu'elles se traduiront par des commandes concrètes.

Report de publication du Rapport Annuel Financier 2024

Les rapports des commissaires aux comptes étant toujours attendus, le Groupe Egide informe ses actionnaires que la publication du rapport financier annuel 2024, initialement prévue pour le 30 avril 2025, est reportée pour permettre la finalisation complète des travaux d'audit.

Dans ce contexte, la date de l'Assemblée Générale Mixte sera communiquée ultérieurement une fois le calendrier d'audit définitivement établi. Cette décision reflète la volonté du Conseil d'Administration de garantir aux actionnaires une information financière complète et fiable avant la tenue de l'Assemblée.

Le Groupe informera le marché dès que possible de la nouvelle date de publication du rapport financier annuel 2024 et de la date définitive de l'Assemblée Générale, en veillant à respecter les délais réglementaires applicables.

L'ensemble de la documentation nécessaire sera mis à disposition des actionnaires conformément à la réglementation en vigueur.

Ces résultats provisoires (en attendant la finalisation des audits) reflètent néanmoins la dynamique d'amélioration progressive engagée par le Groupe dans un environnement complexe et l'impact positif des mesures d'optimisation opérationnelle engagées depuis 2023.

ELEMENTS FINANCIERS CONSOLIDES

CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolidés de l'exercice 2024 sont présentés selon les normes comptables françaises (French GAAP) et non plus selon les normes internationales IFRS.

Ce changement de référentiel comptable s'applique également aux données comparatives de l'exercice 2023, qui ont été retraitées selon les normes French GAAP pour assurer la comparabilité.

Cette transition s'inscrit dans une démarche de simplification et d'optimisation des processus comptables du Groupe, tout en maintenant la qualité et la transparence de l'information financière.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires consolidé 2024 du Groupe Egide s'est établi à 30,04M€, en baisse de 18% par rapport à 2023. Pour rappel, ce chiffre a été légèrement ajusté par rapport au chiffre préliminaire de 31,07M€ communiqué le 20 janvier 2025, suite aux travaux d'arrêté définitif des comptes.

Cette baisse de 6,6M€ du chiffre d'affaires annuel provient d'Egide SA (-2,68M€, soit -15%), d'Egide USA (-3,32M€, soit -29%), et dans une moindre mesure de Santier (-0,66M€, soit -9%). Ces chiffres définitifs reflètent de légères variations par rapport aux données préliminaires communiquées en janvier, après finalisation des opérations de consolidation.

Pour information, le taux de change moyen euro/dollar en 2024 est neutre à 1,0818 contre 1,0813 en 2023.

Les ventes des filiales américaines en 2024 représentent 52,6% des ventes du groupe (contre 52,4% en 2023).

L’analyse du chiffre d’affaires hors intra-groupe est présentée dans le tableau suivant :

CA (en M€)





2024* 2023** Var. Var. à base C.*** M€ % CA M€ % CA M€ % CA M€ % CA Egide SA 14,81 49% 17,49 48% -2,68 -15% -2,69 -15% Egide USA 8,29 28% 11,61 32% -3,32 -29% -3,31 -29% Santier 6,94 23% 7,6 21% -0,66 -9% -0,67 -9% Groupe Egide 30,04 100% 36,71 100% -6,66 -18% -5,86 -16%

* Non audité

** Retraité selon les normes French GAAP pour assurer la comparabilité

*** Variation à base comparable (A taux de change constant)

RESULTATS CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2024 – NON AUDITÉS

En M€ - Non audité 2024 * 2023 retraité ** 2023 Publié *** Variation /retraité CHIFFRE D’AFFAIRES 30,04 36,71 36,71 -18% EBITDA (brut) -0,49 -1,02 -0,3 -52% RESULTAT D’EXPLOITATION -1,95 -2,74 -2,21 -29% RESULTAT FINANCIER -0,69 -0,82 -1,09 -16% RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,05 0,15 0,15 -133% Impôts sur les résultats 0,22 0,33 0,03 -33% RESULTAT NET PART DU GROUPE -2,48 -3,07 -3,12 -19%

* Non audité

** Retraité selon les normes French GAAP pour assurer la comparabilité

*** Publié IFRS

Les résultats de l'exercice 2024 marquent, suivant la transformation engagée par Egide :

une amélioration significative de l'EBITDA qui, bien que restant négatif à -0,49M€, s'améliore de 52% par rapport à 2023 (-1,02M€), témoignant de l'efficacité des mesures d'optimisation opérationnelle mises en œuvre malgré la baisse du chiffre d’affaires ;

une perte opérationnelle réduite à -1,95M€ en 2024 contre -2,74M€ en 2023, soit une amélioration de 29% qui s'explique notamment par les efforts de restructuration et de rationalisation des coûts ;

une évolution du résultat financier qui s'établit à -0,69M€ en 2024 contre -0,82M€ en 2023, partiellement influencée par le changement de référentiel comptable ;

une perte nette part du groupe qui diminue de 19%, passant de -3,07M€ en 2023 à -2,48M€ en 2024. Bien que toutes les entités du Groupe restent déficitaires, on note une amélioration significative pour Santier (résultat net de -156k€ contre -994k€ en 2023), tandis qu'Egide SA (résultat net de -165k€ contre -91k€ en 2023) voit sa situation se dégrader légèrement et qu'Egide USA (résultat net de -2,15M€ contre -1,97M€ en 2023) continue de peser fortement sur le résultat global.

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2024

Actif (k€) 31/12/2024* 31/12/2023** Passif (k€) 31/12/2024* 31/12/2023** Actif immobilisé 8 213 9 309 Capitaux propres 6 045 6 921 Immobilisations incorporelles 5 8 Capital 9 800 8 130 Immobilisations corporelles 7 632 8 762 Primes liées au capital 1 115 1 180 Immobilisations financières 576 539 Réserves (2 387) 689 Résultat net (Part du groupe) (2 483) (3 078) Actif circulant 16 358 16 009 Autres fonds propres 800 896 Stocks et en-cours 8 044 7 003 Provisions 541 844 Clients et comptes rattachés 3 081 2 981 Passif courant 17 183 16 658 Autres créances et Cpt de regul. 3 385 2 824 Dettes financières 9 357 10 202 Trésorerie 1 848 3 201 Dettes fournisseurs 6 054 4 413 Autres dettes et Cpts de régul. 1 772 2 043 Total Actif 24 571 25 318 Total Passif 24 571 25 318

* Non audité

** Retraité selon les normes French GAAP pour assurer la comparabilité

Les capitaux propres au 31 décembre 2024 s'élèvent à 6,04M€ contre 6,92M€ au 31 décembre 2023, en baisse de 0,87M€ (-12.6%). Cette baisse provient principalement de la perte nette générée sur l'exercice, partiellement compensée par l'augmentation de capital réalisée fin 2024, dont l'impact positif reste visible au niveau de la structure financière du Groupe.

Parmi les actifs, la trésorerie diminue de 1,35M€ pour s'établir à 1,85M€, reflétant les difficultés opérationnelles rencontrées, notamment chez Egide USA. L'actif immobilisé baisse de 1,09M€ principalement en raison des amortissements, tandis que les stocks augmentent de 1,04M€ par rapport à l'exercice 2023, conséquence d'un ralentissement des ventes.

L'endettement net financier (dette financière nette de la trésorerie) augmente de 0,50M€ en 2024 par rapport à 2023. La dette financière consolidée passe de 10,20M€ à 9,35M€ en 2024, soit une baisse de 0,84M€, grâce aux remboursements effectués au cours de l'exercice et à une gestion rigoureuse de l'endettement.

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d’affaires semestriel : 30 juillet 2025

Résultats Semestriels 2025 : 20 octobre 2025

CONTACTS

EGIDE David HIEN Directeur Général +33 4 90 30 35 98 dhien@fr.egide-group.com FIN’EXTENSO Isabelle APRILE Agence de communication financière +33 6 17 38 61 78 i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

Pièce jointe