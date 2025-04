Communiqué de presse

Convocation de l’Assemblée Générale Annuelle d’approbation des comptes 2024 prévue le 13 juin 2025 et évolution du Conseil d’administration d’Atos

Paris, France – 30 avril 2025

Convocation de l’Assemblée Générale Annuelle de 2025

L’avis de réunion relatif à l’Assemblée Générale du 13 juin 2025, contenant l’ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 5 mai 2025 et sera disponible sur le site internet de la Société (https://atos.net/fr/investisseurs/assemblee-actionnaires).

Évolution de la composition du Conseil d’administration d’Atos

Sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, présidé par Elizabeth Tinkham, administratrice référente indépendante, le Conseil d’administration d’Atos a approuvé une série de propositions de modifications de sa composition qui seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale convoquée le 13 juin 2025. Les changements proposés reflètent l’évolution des besoins identifiés par le Conseil et s’inscrivent dans le cadre de la transformation en cours du Groupe.

Il sera proposé au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Annuelle :

de renouveler les mandats d’administrateurs de Françoise Mercadal-Delasalles et de Jean-Jacques Morin pour une durée qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027 ;





et de pour une durée qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027 ; de nommer Surojit Chatterjee en tant que nouvel administrateur indépendant, pour une durée qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027 ; et





en tant que nouvel administrateur indépendant, pour une durée qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027 ; et de ratifier la nomination de Mandy Metten en qualité de censeure, pour une durée d’un an qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.





Le Conseil d’administration a également été informé du souhait d’Elizabeth Tinkham de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d’administratrice, qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale du 13 juin 2025.

Sous réserve de l’approbation des résolutions par l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’administration sera composé de huit membres (outre l’administrateur représentant les salariés) et d’une censeure, dont 87,5%1 de membres indépendants (sept sur huit), 50%2 de femmes et six nationalités3 représentées au sein du Conseil.

Philippe Salle, Président-Directeur Général d’Atos SE, a déclaré :

« Je me réjouis de la nomination prochaine d’un nouvel administrateur hautement qualifié ainsi que du renouvellement de deux mandats au sein de notre Conseil d’administration. Ces évolutions contribueront à l’efficacité continue du Conseil et au renforcement de ses capacités globales. Je tiens également à exprimer ma sincère reconnaissance à Elizabeth Tinkham pour son engagement, qui a contribué de manière significative à faire progresser notre mission et notre vision commune ».

* * *

À propos de Françoise Mercadal-Delasalles

Cofondatrice et Présidente d’Auxo, Co-Présidente du Conseil national du numérique et administratrice non exécutive, Françoise Mercadal-Delasalles a été nommée pour la première fois au Conseil d’administration d’Atos SE le 2 janvier 2024, et préside actuellement le Comité RSE et siège au sein du Comité des Rémunérations. Son expérience à la croisée de la haute fonction publique et du secteur privé, ainsi que son expertise reconnue dans la transformation digitale et les enjeux de durabilité, constituent des atouts précieux pour les travaux du Conseil.

Biographie de Françoise Mercadal-Delasalles

Françoise Mercadal-Delasalles a débuté sa carrière professionnelle dans la haute fonction publique au sein du ministère de l’Économie et des Finances de 1988 à 1992, puis à la Caisse des dépôts de 2002 à 2008. Nommée Directrice des Ressources et de l’Innovation de la Société Générale en 2008, elle a siégé au sein du Comité Exécutif du Groupe et a piloté son projet de transition digitale. En 2018, Françoise Mercadal‑Delasalles est devenue directrice générale de Crédit du Nord, où elle a introduit des outils digitaux pour positionner le Groupe dans le domaine des nouveaux services bancaires et a intégré la préoccupation écologique au sein du business model de l’entreprise. En 2023, elle co‑fonde Auxo, une plateforme intégrée pour piloter les données extra‑financières et accompagner les entreprises vers la transition durable.

Françoise Mercadal‑Delasalles exerce diverses fonctions non‑exécutives au sein de conseils d'administration et de surveillance, notamment celui d’Eurazeo. Elle co‑préside le Conseil National du Numérique depuis 2021. Elle est Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier Du Mérite et Chevalier du Mérite agricole.

Françoise Mercadal‑Delasalles est titulaire d'une licence en lettres et en droit et est diplômée de l’Institut d’Études Politiques (IEP) de Paris, de Sciences Po Paris et de l’École Nationale d’Administration (ENA).

* * *

À propos de Jean-Jacques Morin

Directeur Général Adjoint du Groupe Accor et Directeur Général de la Division Premium, Milieu de Gamme & Economique, Jean-Jacques Morin a été nommé pour la première fois au Conseil d’administration d’Atos SE le 2 janvier 2024, et préside actuellement le Comité des comptes. Sa solide expertise financière et sa vision stratégique sont des atouts majeurs pour permettre à Atos de relever ses défis actuels et il continuerait à apporter son expertise précieuse et ses qualités de leadership aux travaux du Conseil.

Biographie de Jean-Jacques Morin

Jean-Jacques Morin débute sa carrière professionnelle au sein de Deloitte où il consacre cinq années à des fonctions d’audit et de conseil à Paris puis à Montréal. De 1992 à 2005, il occupe diverses fonctions à l’international, notamment dans le secteur des semiconducteurs au sein de Motorola Semiconductors (Etats-Unis, Suisse et France), d’ON Semiconductor (Etats-Unis) et d'une startup à Berlin, Communicant AG. En 2005, Jean-Jacques Morin rejoint Alstom en tant que Directeur Financier des secteurs Power à Zurich, puis Transport, avant d'être nommé Directeur Financier du Groupe de 2013 à 2015. En 2015, Jean-Jacques Morin rejoint le Comité exécutif de Accor en tant que Directeur Financier. Il est ensuite nommé Directeur Général adjoint en charge des finances, de la stratégie, de l’informatique, du juridique, des achats et de la communication. En juin 2023, en plus de sa fonction de Directeur Général adjoint Groupe, Jean-Jacques Morin prend la division Premium, Milieu de Gamme & Économique sous sa direction, en tant que Directeur Général de la division.

Jean-Jacques Morin a exercé diverses fonctions non-exécutives, notamment au sein d’Orbis de 2016 à 2020 en tant que membre du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit, et de Vallourec de 2018 à 2021 en tant que membre du Conseil de surveillance et Président du comité des finances et de l’audit. Il est actuellement Président du Conseil d’administration d'Adagio depuis 2022 et membre du Conseil d’administration d'AccorInvest depuis 2018. Il a été nommé Président du comité d'audit du GROUPE REEL en 2024.

Jean-Jacques Morin est diplômé de l’École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace, titulaire d’un MBA de Thunderbird (Arizona State University) et un DSCG de l’Ordre des Experts Comptables.

* * *

À propos de Surojit Chatterjee

Fondateur et Directeur Général d’Ema Unlimited, une entreprise spécialisée dansl’IA générative, Surojit Chatterjee est un cadre dirigeant expérimenté du secteur des technologies, avec plus de vingt ans d’expérience dans la conduite de l’innovation au sein d’entreprises mondiales. Son expertise approfondie en matière d’intelligence artificielle, combinée à une vaste expérience de la gestion de produits dans des entreprises telles que Google, Coinbase et Flipkart, apporterait au Conseil d’administration une vision stratégique et tournée vers l’avenir.

Biographie de Surojit Chatterjee

Surojit Chatterjee a commencé sa carrière en 1999 en tant que développeur de logiciels chez IBM avant de rejoindre Oracle Corporation dans un poste technique. En 2005, il s'est orienté vers la gestion des produits chez Symantec Corporation. Il a rejoint Google en 2007, où il a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines des paiements, des produits mobiles et de la publicité. En 2015, il a occupé le poste de Senior Vice President and Head of Product chez Flipkart, avant de revenir chez Google en 2017 en tant que Vice President of Product Management pour Google Shopping. Il a rejoint Coinbase en tant que Chief Product Officer en 2020 et a fondé Ema Unlimited, une société d'IA générative, en 2023.

Depuis 2024, Surojit Chatterjee siège au Conseil d'administration de Meesho, une société indienne privée de commerce électronique.

Surojit Chatterjee est titulaire d'un Bachelor in Technology en informatique et ingénierie de l'Institut indien de technologie de Kharagpur, d'un Master of Science (MS) en informatique de l'Université de Buffalo (SUNY) et d'un MBA du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

* * *

À propos de Mandy Metten

Responsable des fonctions exécutives et stratégiques d’Atos et leader de longue date au sein du Groupe, Mandy Metten a été membre du Conseil d’administration représentant les salariés jusqu’au 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été nommée censeure sous réserve de la ratification de l’Assemblée Générale. Son expérience en matière de changement organisationnel, d’initiatives en faveur de la diversité et de développement des personnes continuerait à apporter des perspectives précieuses aux travaux du Conseil.

Biographie de Mandy Metten

Mandy Metten a commencé son parcours professionnel au sein du Groupe Atos en tant que consultante en gestion exécutive spécialisée dans la transformation numérique, l'innovation et le changement d'octobre 2007 à juin 2014, au cours de laquelle elle a démontré son expertise dans des domaines stratégiques critiques. En juin 2014, elle a assumé le rôle de Manager d'Atos Young Professionals, concevant et supervisant un programme de développement complet de deux ans pour les jeunes professionnels, offrant un développement en matière de formation, mentorat et exposition aux clients. À partir de novembre 2018, Mandy Metten a occupé le poste de responsable mondial de la gestion des campus du Groupe, définissant et mettant en œuvre la stratégie des campus du Groupe à l'échelle mondiale, y compris les initiatives en matière de diversité et d'inclusion. Mandy Metten a pris des responsabilités supplémentaires au sein d’Eviden en avril 2023 et occupe actuellement le poste de responsable des ressources humaines pour les cadres et les fonctions stratégiques du Groupe.

Mandy Metten a été Présidente du Comité d'entreprise d'Atos de 2010 à 2015. Elle a également été déléguée néerlandaise au Conseil de la Societas Europaea (SEC) d'Atos de 2012 à janvier 2024 et a été membre du Comité de participation au Conseil d'administration (2017 - janvier 2024). Depuis août 2023, elle est devenue Commissaris (membre du Conseil d’administration) pour Atos Nederland, contribuant ainsi à la gouvernance de l'entreprise.

Mandy Metten est titulaire d'un master en psychologie sociale et organisationnelle. Elle a suivi un cursus à plusieurs niveaux en stratégie, économie et finance à l'Institut LeFebvre.

* * *

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 74 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 68 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations Investisseurs :

David Pierre-Kahn | investors@atos.net | Tel : +33 6 28 51 45 96

Sofiane El Amri | investors@atos.net | +33 6 29 34 85 67

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Contact presse : globalprteam@atos.net

1 Conformément à l’article 10.3 du Code AFEP-MEDEF, l’administrateur représentant les salariés n’est pas pris en compte dans la détermination du pourcentage de membres indépendants.

2 Conformément à la loi, l’administrateur représentant les salariés n’est pas pris en compte dans la détermination du ratio de parité au sein du Conseil d’administration.

3 Sept nationalités en prenant en compte la censeure.

