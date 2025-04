Admiral Markets AS auditeeritud aastaaruanne 2024

Vaatamata klientide madalamale kauplemismahule saavutas Admiral Markets AS tugeva tulemuse kauplemistuludes ja positiivse puhaskasumi tänu tõhusatele kulude kontrollmeetmetele.

Kauplemistegevuse netotulu suurenes 48%, ulatudes 13,5 miljoni euroni (2023: 9,1 miljonit eurot). Kogu tegevuskulud vähenesid 26%, 13,7 miljoni euroni (2023: 18,5 miljonit eurot). EBITDA oli 1,1 miljonit eurot (2023: -6,9 miljonit eurot). Puhaskasum oli 0,4 miljonit eurot (2023: -8,2 miljonit eurot).

Kuigi tulu oli toetatud kõrgemast volatiilsusest finantsturgudel, oli Grupi kulude optimeerimise jõupingutuste mõju osaliselt vähenenud tänu uute klientide vastuvõtmise vabatahtlikule peatamisele Küprosel tegutsevas ettevõttes Admirals Europe Ltd. See ettevõte tegutseb Grupi peamise teenusepakkujana ELis, mis on Grupi põhiturg. Uute klientide vastuvõtmise peatamine, mis algas 2024. aasta aprillis, on vabatahtlik ja ajutine ning see oli vajalik, et võimaldada rakendada vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada Grupi tootehalduse ühtlustamine Euroopa klientide eesmärkide ja vajadustega. Pärast nende meetmete edukat lõpuleviimist jätkati uute klientide vastuvõttu ELis 2025. aasta märtsis.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.12.2024 31.12.2023 Varad Nõuded krediidiasutustele 19 381 10 175 Nõuded investeerimisühingutele 13 362 9 014 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 1 602 6 353 Laenud ja nõuded 29 231 37 274 Varud 665 311 Muud varad 650 970 Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180 Materiaalne põhivara 1 041 1 494 Kasutusõigusega vara 1 757 2 221 Immateriaalne põhivara 2 821 2 943 Varad kokku 74 690 74 935 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 333 217 Võlad ja ettemaksed 744 980 Allutatud võlakirjad 1 347 1 353 Rendikohustised 2 025 2 499 Kohustused kokku 4 449 5 049 Omakapital Aktsiakapital 2 586 2 586 Kohustuslik reservkapital 259 259 Jaotamata kasum 67 396 67 041 Omakapital kokku 70 241 69 886 Kohustused ja omakapital kokku 74 690 74 935

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) 2024 2023 Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 37 435 41 777 Vahendustasu tulu 1 062 1 668 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -25 451 -34 656 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 418 339 Kauplemistegevuse netotulu 13 464 9 128 Muud samalaadsed intressitulud 85 172 Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile 1 366 1 044 Intressikulu -155 -184 Muud tulud 433 877 Muud kulud 0 10 Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest 198 -214 Netokasum/ (-kahjum) finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande -1 358 61 Tööjõukulud -4 019 -4 634 Tegevuskulud -7 642 -12 168 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -1 532 -1 259 Kasutusõigusega vara kulum -485 -484 Kasum enne tulumaksu 355 -7 651 Tulumaks 0 -535 Aruandeperioodi puhaskasum 355 -8 186 Aruandeperioodi koondkasum 355 -8 186 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 0.88 -20.26

Lisainfo:

Lauri Reinberg

Admirals Group AS finantsjuht

lauri.reinberg@admiralmarkets.com

+372 6309 300

https://www.admirals.group/

