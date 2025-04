Châtillon, France, le 30 avril (22 :00 CEST) 2025

DBV Technologies publie ses résultats financiers du 1er trimestre 2025

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT-CUSIP :23306J309), société biopharmaceutique au stade clinique, publie aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre 2025. Les états financiers trimestriels ont été approuvés par le Conseil d'Administration le 30 avril 2025.

Résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2025

Les états financiers consolidés condensés de la Société pour les 3 premiers mois clos le 31 mars 2025 sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (" U.S. GAAP "). Sauf indication contraire, les données financières sont présentées selon le référentiel comptable U.S. GAAP. Les données financières sont commentées sur la base des états financiers U.S. GAAP pour les 3 premiers mois clos le 31 mars 2025.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

En millions de dollars



(non audité)











U.S. GAAP trois mois clos le 31 mars, 2025 2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture 32.5 141.4 Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (19.7) (34.7) Flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (0.4) (2.1) Flux de trésorerie net lié aux activités de financement — (0.1) Incidence des variations du cours des devises 0.5 (3.0) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 13.0 101.5

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 13,0 millions de dollars au 31 mars 2025, contre 32,5 millions de dollars au 31 décembre 2024, soit une diminution nette de 19,5 millions de dollars. Cette diminution comprend 19,7 millions de dollars de trésorerie dédiée aux activités opérationnelles, principalement les essais cliniques avec la progression du recrutement de patients dans l'essai clinique de phase 3 VITESSE, ainsi que les activités réglementaires et de fabrication afférentes.

Le 27 mars 2025, la société a annoncé un financement pouvant atteindre 306,9 millions de dollars (284,5 millions d'euros) afin de faire progresser Viaskin® Peanut Patch jusqu'à la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour les produits biologiques (BLA) et son lancement commercial aux États-Unis, si celui-ci est approuvé. Ce financement comprend un produit brut de 125,5 millions de dollars (116,3 millions d'euros) reçu le 7 avril 2025. Compte tenu du produit brut reçu susmentionné et sur la base de ses activités, plans et hypothèses actuels examinés par le conseil d'administration le 23 mars 2025, la société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie sont suffisants pour financer ses activités jusqu'en juin 2026.

La société a enregistré des pertes d'exploitation et des flux de trésorerie négatifs depuis sa création. La société ne génère aucun chiffre d'affaires et continue de se préparer au lancement potentiel de son premier produit aux États-Unis et dans l'Union européenne, s'il est approuvé.

Produits opérationnels

En millions de dollars



(non audité)











U.S. GAAP trois mois clos le 31 mars, 2025 2024 Crédit impôt recherche 0.8 1.4 Autres produits opérationnels — — Produits opérationnels 0.8 1.4

Les produits opérationnels s’élèvent à 0,8 million de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre 1,4 million de dollars pour la même période en 2024, en raison d'une baisse du crédit d'impôt recherche (CIR)Une part accrue des activités de recherche et développement ont été menées en Amérique du Nord,et sont par conséquent non éligibles au CIR.

Charges Opérationnelles

En millions de dollars



(non audité)











U.S. GAAP trois mois clos le 31 mars, 2025 2024 Recherche et Développement (21.5) (21.4) Frais commerciaux (0.3) (0.8) Frais généraux (5.6) (7.8) Charges opérationnelles (27.4) (30.0)

Les charges opérationnelles s’élèvent à 27,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre 30 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2024, soit une baisse de 2,6 millions de dollars. Cette diminution provient d’une baisse des frais généraux et administratifs pour 2,2 millions de dollars liés aux coûts de déménagements en France et aux États-Unis, en 2024

Perte nette et perte nette par action

U.S. GAAP trois mois clos le 31 mars, 2025 2024 Résultat net en millions de dollars (27.1) (27.3) Résultat de base et dilué par action ($/action) (0.26) (0.28)

ÉTATS CONSOLIDES CONDENSES DE LA SITUATION FINANCIERE INTERMEDIAIRE

En millions de dollars



(non audité)





U.S. GAAP 31 mars 2025 31 décembre 2025 Actifs 50.6 65.7 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie 13.0 32.5 Dettes 47.7 38.3 Capitaux propres dont résultat net 2.9 27.4

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE CONDENSE DE LA SITUATION FINANCIERE INTERMEDIAIRE

En millions de dollars



(non audité)











U.S. GAAP trois mois clos le 31 mars, 2025 2024 Produits opérationnels 0.8 1.4 Recherche et Développement (21.5) (21.4) Frais commerciaux (0.3) (0.8) Frais généraux (5.6) (7.8) Charges opérationnelles (27.4) (30.0) Résultat financier (0.5) 1.3 Impôt sur les sociétés — — Résultat net (27.1) (27.3) Résultat de base et dilué par action ($/action) (0.26) (0.28)

FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES CONDENSES DE LA SITUATION FINANCIERE INTERMEDIAIRE

En millions de dollars



(non audité)











U.S. GAAP trois mois clos le 31 mars, 2025 2024 Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (19.7) (34.7) Flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (0.4) (2.1) Flux de trésorerie net lié aux activités de financement — (0.1) Incidence des variations du cours des devises (présentation U.S. GAAP) 0.5 (3.0) Augmentation/(diminution) de la trésorerie (19.5) (39.8) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture 32.5 141.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 13.0 101.5

La société a enregistré une perte nette de 27,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre une perte nette de 27,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2024.

Par action, la perte nette (calculée sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période) s'est élevée à (0,26) $ pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre (0,28) $ pour le trimestre clos le 31 mars 2024.

A propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT™), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® Peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Stock Market (symbole : DBVT – CUSIP : 23306J200).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (formerly Twitter) et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations, y compris des déclarations concernant la situation financière de DBV, la prévision de sa trésorerie, le potentiel thérapeutique du patch VIASKIN® Peanut et de l’EPIT™, la conception des essais cliniques prévus par DBV, les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les organismes de réglementation, la capacité de l’un des produits candidats de DBV, s’il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d’allergies alimentaires. Ces déclarations prospectives et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la vente des produits candidats de DBV Technologies n’a été autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document figurent les incertitudes liées généralement à la recherche et au développement, aux études cliniques et aux examens et approbations réglementaires qui s’y rapportent ainsi que la capacité de DBV Technologies à mener avec succès ses mesures de discipline budgétaire. Une liste et une description plus en détail des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux énoncés dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États- Unis, y compris dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-Q pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la SEC le 11 avril 2025, et les dépôts et rapports futurs effectués par DBV auprès de l’AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

VIASKIN® et EPIT™ sont des marques de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs

Katie Matthews

DBV Technologies

katie.matthews@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Angela Marcucci

DBV Technologies

angela.marcucci@dbv-technologies.com

Pièce jointe