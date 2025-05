Axi invite les deux traders ayant décroché chacun une enveloppe d’1 million de dollars de financement dans le cadre de son programme Axi Select à Sydney, en Australie pour les mettre en vedette

SYDNEY, 01 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le courtier Forex et CFD en ligne de premier ordre Axi a fièrement annoncé il y a quelques mois que les tout premiers traders engagés dans son programme Axi Select avaient franchi le niveau Pro M de leur programme d’allocation de capital, décrochant chacun un financement valorisé à 1 million de dollars.

Pour fêter ce cap décisif et leur remarquable réussite, les deux champions Francisco Quesada Godines et Daniel Gutiérrez Viñas se sont rendus au siège d’Axi situé dans la capitale australienne, où ils ont officiellement rejoint le panthéon de l’entreprise, Axi Pro Hall of Fame. À cette occasion, des chèques d’1 million de dollars, des trophées de récompense et des certificats de réussite leur ont été remis. Cette visite a également permis d’organiser une série d’interviews durant lesquelles les traders ont résumé leur expérience de parcours au sein du programme Axi Select, partagé leurs tactiques pour sortir du lot et évoqué les opportunités exclusives du programme.

Rajesh Yohannan, PDG d’Axi, a manifesté son enthousiasme à propos du succès du programme, relevant que « La clé d’Axi Select dépasse la simple notion de financement. Nos deux champions ont pu tous deux se reposer sur un large éventail de fonctionnalités d’accompagnement, comme l’aperçu des compétences et performances de trading score EDGE, notre tableau de bord et notre tableau d’honneur, notre salle de trading exclusive, ou encore sur nos riches ressources éducatives, toutes conçues en vue de renforcer l’avantage concurrentiel des traders sur les marchés. » poursuit-il.

À l’issue de la formidable annonce visant les deux premiers traders à décrocher des financements valorisés chacun à 1 million de dollars à l’appui du programme Axi Select, Kayan Freitas a rejoint le podium consacré aux traders de niveau Pro M, accédant au top niveau de financement du haut de ses 22 ans. En revenant sur son exploit, le jeune trader indique qu’il s’agit « d’une grande responsabilité » et se dit à la fois confiant dans ses compétences et prêt à relever un nouveau défi.

Lancé en 2023, le programme Axi Select donne l’opportunité aux traders d’accéder à un financement pouvant aller jusqu’à 1 000 000 de dollars et de conserver jusqu’à 90 % de leurs gains. Les traders intégrés au programme Axi Select profitent en outre de frais d’adhésion nuls*, de conditions de trading non restrictives sur un compte réel, de l’accès à une salle de trading exclusive, et de bien d’autres avantages encore.

Nous vous invitons à regarder la vidéo en suivant ce lien : https://youtu.be/25ZOZBFUB3Y?si=QQuj4uDnxG-BJ8_g

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte en capital. Dans le cadre relationnel qui nous lie, nous assumons le rôle de principale contrepartie à toutes vos positions. Ce contenu n’est pas destiné aux résidents d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de l’Union européenne ou du Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos conditions générales. * hors frais de trading standard et dépôt minimum.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af0cd73a-fe85-42d6-891a-4348cc3016d4

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a6eebca-9de1-4c28-86c6-97a19edd13cd