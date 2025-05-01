Axi 在澳大利亚悉尼庆祝 Axi Select 的两位交易者获得 100 万美元资助

悉尼, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线外汇和差价合约经纪商 Axi 几个月前欣然宣布，首批 Axi Select 交易者已进入其资本配置计划的 Pro M 阶段，每人获得 100 万美元的资金。

为了庆祝这一重要里程碑和他们的非凡成就，这两位交易者 Francisco Quesada Godines 和 Daniel Gutiérrez Viñas 参观了位于澳大利亚悉尼的 Axi 总部，并在那里正式入选 Axi Pro Hall of Fame，并获得了 100 万美元的支票、奖杯和成就证书。 此次参观还包括一系列访谈，交易者回顾了他们与 Axi Select 的交易历程、他们达到该计划最高里程碑的战略以及该计划提供的独特机会。

Axi 首席执行官 Rajesh Yohannan 表达了他对该计划大获成功的兴奋之情，他指出：“Axi Select 的价值远不止资金。 Francisco 和 Daniel 都受惠于一系列支持功能，例如 EDGE 分数、仪表盘和排行榜、专属交易室以及丰富的教育资源，每一项功能都旨在协助交易者在市场中更胜一筹。”

继 Axi Select 首批两名交易者获得 100 万美元资助的惊人消息传出后，22 岁的 Kayan Freitas 也加入了 Pro M 交易者的行列，获得最高额资金。 这位交易者回顾自己的成功往绩，表示“责任重大”，但同时，他对自己的技能充满信心，并准备好迎接挑战。

Axi Select 于 2023 年面世，为交易者提供获得高达 100 万美元的资金和赚取高达 90% 利润的机会。 此外，Axi Select 交易者还可享有 0 美元会员费*、真实帐户交易、不受限制的交易条件、专属交易室等。

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Axi Select 计划仅适用于 AxiTrader Limited 的客户。 差价合约具有很高的投资损失风险。 在我们与您进行的交易中，我们将作为您所有仓位的主要交易对手。 此内容不适用于澳大利亚、新西兰、欧盟和英国居民。 如想了解更多信息，请参阅我们的服务条款。 * 适用标准交易费及最低入金要求。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

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