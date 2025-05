Correction: Ændring i midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Maj Invest d.d. har besluttet at nedbringe den midlertidige forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte afdelinger gældende fra den 2. maj 2025.

Beslutningen er en opfølgning på forhøjelsen gældende fra den 10. april 2025.

Normal Gældende fra 10. april 2025 Gældende fra 2. maj 2025 Afdelinger/Andelsklasser Emission Indløsning Emission Indløsning Emission Indløsning Danske Obligationer 0,05 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 Globale Obligationer 0,10 0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 Globale Obligationer Akk. 0,10 0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 Grønne Obligationer 0,10 0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 High Income Obligationer 0,25 0,35 0,55 0,75 0,35 0,50 Pension 0,15 0,20 0,35 0,40 0,20 0,25 Big Picture 0,20 0,20 0,40 0,40 0,25 0,25





Når afdelingerne igen vender tilbage til emissionstillæg og indløsningsfradrag i henhold til prospektet, vil der blive givet meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Lise Bøgelund Jensen, på tlf. 33 28 28 28.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest