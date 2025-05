Genetec lance le module externe de Création de rapports d’analyse RAPI d’AutoVu pour accélérer les enquêtes

MONTRÉAL, 01 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui le lancement du module externe de Création de rapports d’analyse RAPI d’AutoVuMC, qui vient renforcer les capacités de recherche criminalistique basée sur la RAPI dans GenetecMC Security Center.

Le nouveau module externe permet aux agents des forces de l’ordre et aux enquêteurs de réduire rapidement le nombre de suspects en utilisant les tendances de comportement des véhicules, en particulier la vitesse de conduite et les cohortes de déplacement. En mettant fin au tri manuel des données et en permettant une analyse ciblée et efficace, l’outil est conçu pour faire gagner un temps précieux aux enquêteurs.

« Ce module externe apporte aux enquêteurs ce dont ils ont besoin pour clore leurs dossiers plus rapidement », déclare Steve Hins, responsable du groupe produit RAPI chez Genetec Inc. « En quelques clics, ils peuvent repérer des tendances et des comportements dans les données des véhicules, qui prendraient des heures ou des jours à découvrir manuellement. »

Le module externe de Création de rapports d’analyse RAPI offre deux principales fonctionnalités :

Grâce à la fonction d’Analyse de cohorte, les enquêteurs peuvent identifier les véhicules qui circulent régulièrement avec un autre véhicule dont la plaque d’immatriculation est connue, révélant ainsi des schémas qui peuvent indiquer une coordination, des complices ou une activité criminelle organisée. Au lieu d’examiner manuellement les rapports de lecture, les agents peuvent saisir une plaque d’immatriculation connue, sélectionner les caméras RAPI pertinentes et définir la fréquence à laquelle les véhicules apparaissent ensemble (par exemple, en l’espace de quelques secondes, sur plusieurs caméras). Le système identifie alors instantanément les potentielles cohortes de véhicules. Dans des cas comme le vol organisé dans le commerce de détail, cette fonction est particulièrement précieuse : un véhicule suspect connu peut être lié à plusieurs incidents et l’analyse des cohortes peut révéler si un autre véhicule - par exemple une voiture de fuite - se trouve constamment à proximité, ce qui aide les enquêteurs à réduire rapidement leur liste de suspects.

La fonction d’Analyse du temps et de la vitesse permet aux enquêteurs d’identifier rapidement les véhicules présentant un comportement atypique, comme ceux qui fuient une scène de crime, en comparant la vitesse estimée des véhicules circulant entre deux caméras RAPI. Les agents n’ont qu’à sélectionner les caméras situées dans une zone d’intérêt et à définir une période de temps (par exemple, une à cinq minutes). Le système génère alors un rapport répertoriant tous les véhicules qui sont passés devant les deux caméras, ainsi que leur vitesse estimée. Les enquêteurs peuvent ainsi repérer immédiatement les anomalies, par exemple un véhicule roulant à 90 km/h dans une zone où la plupart des véhicules roulent à 50 km/h, sans avoir à passer en revue des milliers de lectures de plaques d’immatriculation. Lors d’incidents tels qu’un délit de fuite, cet outil permet d’identifier les suspects en quelques secondes en révélant quels véhicules ont traversé une zone définie juste après l’événement.

Disponibilité

Le module externe de Création de rapports d’analyse RAPI d’AutoVu est disponible dans le monde entier en tant que module complémentaire payant pour Security Center, par l’intermédiaire du réseau de partenaires distributeurs accrédités de Genetec.

Pour plus d’informations sur le module externe, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/module-externe-de-rapi-autovu.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur www.genetec.com/fr .

