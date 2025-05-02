Snail Games 发布捷报，2025 年 4 月攻势如虹：王牌 IP 开疆拓土，独立恐怖 IP 新作面世，战略发行高歌猛进

卡尔弗城，加利福尼亚州, May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商，Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL，以下简称“Snail Games”或“公司”) 今日公布了其 2025 年 4 月的卓越战绩，包括 ARK 系列的持续扩张，Bellwright 里程碑式的内容更新，以及该公司的独立游戏发行品牌 Wandering Wizard 旗下多款 IP 的发布。
ARK 系列内容焕新，魅力加倍
Snail Games 通过两项重大内容更新，持续增强其旗舰沙盒生存 IP 的发展势头：
- Eggcellent Adventure 活动回归 ARK: Survival Ascended
Eggcellent Adventure 季度活动火热回归，彰显季度性活动对于维系玩家活跃度、重燃玩家热情的重要性。
- Extinction 地图上线 ARK: Ultimate Mobile Edition
移动端 Extinction 地图的发布，体现了 Snail Games 向高增长移动游戏市场持续发力。 本次更新进一步巩固了 Snail Games 的长期愿景，即在多个平台打造卓越的生存体验，从而扩大 IP 影响力，触达更广泛的玩家群体。
除了内容推陈出新，Snail Games 也在紧锣密鼓地为旗舰作品 ARK: Survival Evolved 筹备十周年庆典，并预计将发布备受瞩目的全新扩展地图 DLC, ARK: Aquatica。
Bellwright 发布重大更新，庆祝试玩版上线一周年
2025 年 4 月也是 Bellwright 发布试玩版的一周年纪念。 本次更新推出了大量新内容和玩家主张增加的功能。 Bellwright 的玩家数量持续增长，社区反响热烈，充分体现了 Snail 对长期支持和可扩展 IP 增长的承诺。
本次更新的亮点功能包括：
- 动物饲养与高级资源系统
玩家现在可以通过新的养殖系统饲养牲畜，生产牛奶、鸡蛋和肉类等重要资源。 结合新的屠宰系统，此举深化了游戏的经济体系，并能有效奖励玩家对村庄进行的战略管理。
- 钓鱼系统与探索体验强化
功能全面的钓鱼系统，包含丰富的鱼类、趣味小游戏和钓鱼小屋，提升了游戏的沉浸感和多样性。 新增洞穴、沼泽和山间小径等地点，进一步扩展了游戏世界的探索空间。
- 游戏体验升级，叙事深度拓展
制作界面焕然一新，小队阵容随心保存，更有逾 25 项全新任务加持，更易上手，提高长线玩家留存率。
Wandering Wizard 庆祝新游戏上线与版权收购
Snail Inc 的独立游戏发行品牌 Wandering Wizard 通过发布两款备受瞩目的新游戏和战略发行协议的签订，进一步巩固其在恐怖游戏领域的影响力。
- 发布 The Cecil: The Journey Begins 和 Chasmal Fear
2025 年 4 月，Wandering Wizard 发布了 The Cecil: The Journey Begins 和 Chasmal Fear 两款恐怖类游戏，进一拓展了游戏产品线。 这两款游戏充分展示了小型独立团队的创造力和热情 — The Cecil: The Journey Begins 由一位独立开发者倾力打造，而 Chasmal Fear 则由一对兄弟合力创作完成。 这些游戏的发布突显出 Wandering Wizard 致力于扶持独立开发者，为游戏社区带来更多大胆创新的声音。
- 成功获得 Whispers of West Grove 的发行权
获得 Whispers of West Grove 的发行权，为 Wandering Wizard 的产品组合再添一款独立恐怖游戏，这也与 Snail Games 发掘具有自然增长潜力的独立 IP 的战略相契合。
上述成就充分体现了 Snail Games 在其核心系列、新兴 IP 和战略发行举措上的不懈努力。 展望第二季度，公司将继续聚焦 ARK: Survival Evolved 十周年庆典、ARK: Aquatica DLC 的发布，从而扩大全球影响力，投资于可扩展的增长机会，并提供新颖的游戏体验，以吸引不同平台、不同类型的游戏玩家。
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关于Snail, Inc.
Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发商和发行商，为全球消费者提供数字互动娱乐产品，该公司拥有一系列质量过硬的优质游戏产品，可在主机、PC 以及移动设备等平台上游玩。 如需了解更多信息，请访问：https://snail.com/。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过诸如“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。 本新闻稿中多处出现前瞻性陈述，包括但不限于与 ARK 系列的扩展、新内容的开发、Bellwright 的内容更新里程碑，以及该公司独立游戏发行品牌 Wandering Wizard 旗下多个 IP 的发布相关的陈述。 您应仔细考虑公司于 2025 年 3 月 26 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告中“风险因素”部分所述风险和不确定性，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格报告等其他文件。 公司不承担且无义务公开发布对前瞻性陈述的任何更新或修改，以反映其预期的任何更改或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
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